Tàu cá ngư dân neo đậu tránh bão ở âu thuyền Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị - Ảnh Hoàng Phúc

Sáng 29-9, lực lượng chức năng Quảng Trị đang tìm kiếm 9 ngư dân mất tích sau khi hai tàu cá bị đứt neo, trôi tự do trong bão số 10.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang (Quảng Trị), cho biết lúc 23 giờ 45 ngày 28-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận tin 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS của TP HCM bị đứt dây neo tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc.

Hai tàu do bà Nguyễn Thị Bé (54 tuổi, xã Long Hải, TP HCM) làm chủ, trước đó vào neo tránh bão tại phường Bắc Giang. Trong bão, chỉ vài thuyền viên ở lại trực, số còn lại lên bờ. Đến khuya, khi gió tạm lặng, 13 người quay lại tàu chuẩn bị nhu yếu phẩm, khởi động máy để ra biển thì bất ngờ gặp gió lốc mạnh, nước chảy xiết khiến cả hai tàu trôi tự do.

Bốn người gồm: Nguyễn Chí Trọng (50 tuổi, Kiên Giang), Sa Lê H (37 tuổi, An Giang), Trần Quốc Chung (40 tuổi, Nghệ An), Trần Văn Đồng (40 tuổi, Thanh Hóa) bơi được vào bờ, được Hải đội Biên phòng 1 Quảng Trị chăm sóc.

9 người khác mất tích, trong đó có thuyền trưởng Năm (tàu BV-92754, quê Kiên Giang), ông Thọ (TP HCM), Nguyễn Văn Sỹ và Đức (39 tuổi, Nghệ An), Phan Thanh Nhân (Kiên Giang), Bình (42 tuổi, Nghệ An), cùng 3 người tên Anh, Xí, Quân (chưa rõ lai lịch).

Đến sáng nay, vị trí hai tàu bị nạn vẫn chưa xác định. Bộ đội biên phòng và chính quyền phường Bắc Gianh cùng Công an địa phương đang huy động phương tiện, nhân lực tìm kiếm.

Thi thể dạt vào bờ biển Quảng Trị là nam sinh lớp 11 Ngày 29-9, ông Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết vào sáng cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển, đoạn gần bờ kè Đồn Biên phòng Cửa Tùng. Nạn nhân mặc quần đùi ngắn, áo dài tay (màu đen), khoảng 17-20 tuổi. Một số người dân cho rằng đây có thể là một trong 2 ngư dân mất tích trong vụ 2 tàu cá TP HCM gặp nạn khi vào bờ tránh bão số 10 Bualoi tại vùng biển Cửa Việt. Tuy nhiên, theo ông Võ Đức Diện, trong sáng nay, người nhà nạn nhân đã đến hiện trường nhận dạng. "Bước đầu xác định nạn nhân là em N.V.C (SN 2009, ngụ xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) đã nhảy cầu Hiền Lương 2 khoảng 3 ngày trước - ông Diện thông tin. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.



