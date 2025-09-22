Tướng Alexander Lapin bị cách chức khi gây ra tổn thất nhân sự nặng nề?

Thượng tướng Yevgeny Nikiforov đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Leningrad, hãng thông tấn RBC cho biết điều này, trích dẫn nguồn tin riêng.

Điều đáng chú ý là cựu Tư lệnh Quân khu Leningrad, Thượng tướng Alexander Lapin đã bị cách chức.

Cần nhắc lại, vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Alexander Lapin là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong Bộ tư lệnh Quân đội Nga. Năm 2022, Tướng Lapin nắm quyền chỉ huy Quân khu Trung tâm và Tập đoàn quân Trung tâm.

Sau đó, ông ta được điều động sang giữ chức Tham mưu trưởng và Phó Tư lệnh thứ nhất Lục quân Nga, rồi chỉ huy Quân khu Leningrad và chỉ huy nhóm tác chiến "Phương Bắc". Chính Tướng Lapin là người đã chỉ huy cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kharkiv vào mùa hè năm 2024, và sau đó là phòng thủ khu vực Kursk.

Tướng Alexander Lapin đã bị cách chức và thay thế bằng Tướng Yevgeny Nikiforov.

Điều đáng chú ý là trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Tướng Alexander Lapin bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về những tổn thất nhân sự nặng nề. Thậm chí còn có những báo cáo định kỳ về việc ông từ chức hoặc "nghỉ phép". Tuy nhiên những thông tin này luôn bị phủ nhận.

Hiện tại, một số nguồn tin đang nhấn mạnh về khả năng sau khi xuất ngũ, ông Lapin sẽ chuyển sang làm việc dân sự. Cụ thể, trang Tatar-inform đưa tin rằng cựu tư lệnh Quân khu Leningrad sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cho người đứng đầu chính quyền Cộng hòa Tatarstan.