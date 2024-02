Tuồn thêm video, Tỷ phú Musk hé lộ điều có thể làm nếu robot của Tesla cả gan nổi dậy?

Tuồn thêm video, Tỷ phú Musk hé lộ điều có thể làm nếu robot cả gan nổi dậy?

Ít giờ trước, Tỷ phú Elon Musk đã chia sẻ thêm 1 thước phim ấn tượng về robot Optimus do công ty Tesla của ông phát triển lên mạng xã hội X/Twitter.

Video dài 15 giây và quay theo chiều dọc của smartphone (điện thoại thông minh) này cho thấy robot hình người cao gần 6 feet (182 cm) đang đi dạo quanh nhà máy.

Ông Musk - người thường xuyên đăng tải các clip khoe khả năng ấn tượng của cỗ máy - đưa ra chú thích trong bài đăng là: "Going for a walk with Optimus" (Đi dạo cùng Optimus).

Phản ứng trước video mới của ông Musk, nhiều người dùng X/Twitter đã đưa ra các bình luận tiêu cực như sau:

"Chuyện này không đơn giản như vậy đâu".

"Nó thật tuyệt nhưng chỉ cho đến khi robot bắt đầu săn lùng con người (kịch bản loạt phim viễn tưởng Terminator/Kẻ hủy diệt)".

Những người dùng khác thì so sánh Optimus với nhân vật robot NS5 trong bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2004 "I, Robot" của Mỹ.

Nhiều người khác tiếp tục nhấn mạnh vào dáng đi kỳ quặc của robot rằng nó trông như "phải đi vệ sinh" hay "đi với tốc độ của ông lão 81 tuổi".

Video với tiêu đề "Going for a walk with Optimus" được ông Musk đăng tải lên X/Twitter.

Vẫn có một lượng lớn người dùng thực sự ấn tượng trước robot:

"Tôi yêu những cập nhật mới về Optimus. Thật tuyệt khi nhìn thấy những bước tiến".

"Dáng đi trông tự nhiên hơn tôi mong đợi rất nhiều".

Đáng chú ý trong video là việc thân robot (được cho là phiên bản Optimus Prime II) không được bảo vệ bởi các tấm kim loại màu trắng như các video trước, và người xem có thể nhìn thấy rõ ràng các bộ phận bên trong của nó.

Được biết Optimus được trang bị bộ máy tính Autopilot (cũng được sử dụng trong ô tô điện Tesla) cho phép nó nhận dạng các vật thể trong thế giới thực. Nó cũng có thể đi bộ với tốc độ gần 10 km/h và có thể nâng tạ nặng gần 70 kg.

Về "viễn cảnh đen tối" Optimus trở thành Terminator, ông Musk đã từng lưu ý rằng, không giống như các robot sát thủ trong phim, robot của Tesla có thể bị người bình thường "chế ngự về mặt vật lý" và "cho thấy nó ít nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó".

Trước đó vị doanh nhân gốc Nam Phi này đã lên tiếng rất nhiều về mối lo ngại của mình đối với Trí tuệ nhân tạo (AI) gọi nó là "nguy hiểm hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân".

Một video Optimus 2 đi bộ được ông Musk chia sẻ lên X/Twitter vào tháng 12/2023.

Lược sử về robot Optimus của Tesla

Tesla đã lần đầu tiên giới thiệu robot hình người vào năm 2022 - như một phần của mục tiêu rộng lớn hơn của ông Musk nhằm tự động hóa tất cả lao động thể chất của con người và tăng cường quá trình sản xuất của công ty.

Công ty cho biết tham vọng của họ đối với robot là tạo ra một "robot hình người tự trị, hai chân, đa năng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, lặp đi lặp lại hoặc nhàm chán".

Ông chủ Tesla cũng chia sẻ ý tưởng là robot "sẽ phục vụ hàng triệu hộ gia đình trong các hoạt động như nấu ăn, cắt cỏ và chăm sóc người cao tuổi".

Khi mới ra mắt, Optimus Prime thế hệ đầu tiên đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích do khi đó nó thậm chí còn không thể tự đi lại, bề ngoài cũng khá đơn giản với dây điện vòng xung quanh.

Optimus Prime II có sự linh hoạt nhất định trong các chi trên.

Vào trung tuần tháng 12/2023, ông Musk đã công bố phiên bản mới Optimus Prime II, thứ khiến nhiều người choáng váng vì sự mượt mà trong chuyển động của bàn tay và các khớp tay robot.

Thậm chí 1 người dùng mạng xã hội X/Twitter còn bình luận vui rằng họ muốn chia tay bạn gái và mua một phiên bản nữ của Optimus Prime II.

Cho đến giữa tháng 1/2024, ông Musk tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội X/Twitter một video cho thấy robot Optimus của công ty đang gấp một chiếc áo sơ mi.

Video này đã gây tranh cãi lớn do khoảng 30 phút sau khi chia sẻ ông Musk đã đăng tải thêm một "lưu ý quan trọng" rằng cảnh quay không thực sự như những gì người xem đang nghĩ.

Người dùng X/Twitter khi đó cũng đã chỉ ra dấu hiệu điều khiển từ xa nhờ sự xuất hiện thoáng qua của một bàn tay đeo găng và lưu ý rằng cách hoạt động này diễn ra "y hệt cách mà cánh tay robot phẫu thuật đã hoạt động trong nhiều thập kỷ".

Tesla cũng chưa hé lộ các thông tin về giá cả hoặc ngày phát hành của Optimus Prime II nhưng trong quá khứ ông Musk đã ám chỉ rằng robot có thể có giá dưới 20.000 USD. Tại sự kiện AI Tesla Day năm 2022, ông Musk cũng nói rằng việc giao hàng bằng robot có thể diễn ra trong vòng 3 đến 5 năm tới.