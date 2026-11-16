Tuổi thơ nghèo khó, tuổi trẻ chật vật, nay MC Thành Chung nổi danh khắp cả nước, sống trong penthouse xa hoa

Căn penthouse sang trọng là một trong những thành quả ngọt ngào mà nam MC gặt hái được sau nhiều năm nỗ lực xây dựng sự nghiệp và vun vén cho cuộc sống gia đình.

MC Thành Trung là một trong những nam MC quen thuộc của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn nhờ ngoại hình điển trai, lối dẫn hoạt ngôn và sự duyên dáng trên sân khấu. Ít ai biết rằng trước khi có được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ như hiện tại, anh từng trải qua tuổi thơ và những năm tháng tuổi trẻ không ít khó khăn, thiếu thốn. Sinh năm 1983 trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Thành Trung từng chia sẻ bản thân suýt không có cơ hội chào đời bởi gia đình vốn đã đông con, trong khi cuộc sống thời bao cấp còn nhiều chật vật. Những thiếu thốn ngày nhỏ cũng khiến anh từng ấp ủ ước mơ giản dị là một lần được đi máy bay.

Trước khi bén duyên với nghề diễn viên và MC, Thành Trung từng là võ sĩ chuyên nghiệp, có gần 10 năm thi đấu trong màu áo đội Công an Nhân dân và giành được nhiều huy chương. Năm 2003, anh bắt đầu thử sức với công việc dẫn chương trình tại các sân khấu ca nhạc trong một quán cà phê ở Hà Nội. Đến năm 2007, nam MC chính thức bước chân lên truyền hình khi đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Lực sĩ tí hon trên VTV2. Nhờ khả năng hoạt ngôn, sự hài hước và phong cách dẫn tự nhiên, Thành Trung dần khẳng định tên tuổi, trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất và chương trình truyền hình săn đón. Từ những bước đi đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, anh từng bước xây dựng chỗ đứng vững chắc và trở thành một trong những nam MC đắt show của showbiz Việt.

Ở tuổi ngoài 40, MC Thành Trung có sự nghiệp thành công và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã là cựu tiếp viên hàng không. Gia đình anh hiện sinh sống trong căn penthouse sang trọng, rộng 260m² tại Hà Nội. Không chỉ là cơ ngơi đáng mơ ước, đây còn là món quà đặc biệt mà nam MC dành tặng vợ. Trải qua không ít thăng trầm trong những năm tháng tuổi trẻ, Thành Trung vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, không ngừng nỗ lực và cống hiến cho công việc. Những cố gắng ấy đã giúp anh gặt hái thành quả ngọt ngào, có được sự nghiệp vững vàng và tổ ấm hạnh phúc như hiện tại.

Cùng khám phá không gian sống bạc tỷ của MC Thành Trung!

Phòng khách

Phòng khách là một trong những khu vực nổi bật nhất trong penthouse của MC Thành Trung. Không gian sở hữu diện tích rộng rãi, được bài trí sang trọng với bộ sofa cỡ lớn màu đen làm điểm nhấn chính. Đặt cạnh đó là một chiếc ghế thư giãn màu cam nổi bật, tạo sự tương phản thú vị và giúp tổng thể thêm bắt mắt. Phía sau sofa là hệ tủ kích thước lớn, vừa phục vụ nhu cầu lưu trữ vừa được gia chủ tận dụng để trưng bày sách, đồ decor và những món quà lưu niệm. Trong khi đó, chiếc tivi cỡ lớn được thiết kế âm tủ, giúp không gian giữ được vẻ gọn gàng, hiện đại.

Dù có khá nhiều đồ nội thất và vật dụng trang trí, phòng khách vẫn không tạo cảm giác chật chội nhờ cách sắp xếp khoa học, có chủ ý. Những bức tranh nghệ thuật, chậu cây xanh và bình hoa được bố trí xen kẽ, giúp căn phòng thêm sinh động, đồng thời mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi. Không chỉ đầu tư về thiết kế, MC Thành Trung còn trang bị hệ thống nhà thông minh với nhiều thiết bị có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại. Từ hệ thống chiếu sáng, rèm cửa đến bình nóng lạnh và các thiết bị điện khác đều được tích hợp, cho phép các thành viên dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh không gian sống chỉ bằng vài thao tác trên smartphone. Đây cũng là tiện ích giúp cuộc sống trong căn penthouse trở nên hiện đại và thuận tiện hơn.

Phòng bếp và không gian ăn uống

Khu vực bếp được vợ chồng MC Thành Trung thiết kế theo phong cách mở, kết nối liền mạch với không gian ăn uống, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Bộ bàn ăn kích thước lớn được đặt ngay cạnh khu vực bếp, gần hệ cửa kính nhìn ra ban công, vừa thuận tiện cho sinh hoạt vừa tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Đáng chú ý, hệ tủ trưng bày rượu với thiết kế sang trọng cũng trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần tăng vẻ đẳng cấp cho không gian. Không chỉ đầu tư vào nội thất, gia chủ còn khéo léo tô điểm khu vực ăn uống bằng nhiều chi tiết trang trí mang tính nghệ thuật. Những bức tranh, tượng decor được kết hợp cùng cây xanh và hoa tươi, giúp không gian rộng lớn không bị đơn điệu mà vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, sinh động. Từng góc nhỏ đều được chăm chút, thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống tinh tế của vợ chồng nam MC.

Phòng ngủ

Khác với gam màu trầm ấm ở khu vực sinh hoạt chung, phòng ngủ master của vợ chồng MC Thành Trung được thiết kế theo tông xám - trắng chủ đạo, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Không gian không có quá nhiều đồ đạc mà ưu tiên những món nội thất thiết yếu, vừa đảm bảo tiện nghi vừa giữ được sự rộng rãi. Giường ngủ với thiết kế sang trọng trở thành điểm nhấn chính, phía trên đầu giường được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật, tạo thêm nét tinh tế và chiều sâu cho căn phòng. Tổng thể cách phối màu và bài trí mang đến một không gian nghỉ ngơi hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn ấm cúng.

Cây cối ngập tràn trong penthouse

Trong một không gian sống sang trọng, những mảng xanh luôn là điểm nhấn giúp tổng thể trở nên mềm mại và gần gũi với thiên nhiên hơn. Vợ chồng MC Thành Trung dành nhiều diện tích để bố trí cây cảnh và hoa tươi ở khắp các góc nhà, từ khu vực sinh hoạt chung đến những khoảng không gian nhỏ. Đặc biệt, ban công cũng được tận dụng để trồng thêm nhiều loại cây xanh, tạo thành góc thư giãn thoáng mát. Sự hiện diện của cây cối không chỉ tô điểm cho căn penthouse mà còn mang đến cảm giác dễ chịu, cân bằng với vẻ hiện đại, sang trọng của nội thất bên trong.