Tuổi ngũ tuần vẫn lẻ bóng của nữ NSND nổi danh trong "Mùi ngò gai"

Nữ NSND với niềm đam mê với sân khấu

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Mỹ Uyên tên thật là Đặng Thụy Mỹ Uyên, sinh năm 1975 tại Tây Ninh. Dù gia đình không có ai theo nghệ thuật, thế nhưng từ nhỏ, cô bé Mỹ Uyên đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với sân khấu. Cũng tại vùng đất ấy, một cô bé Mỹ Uyên đã bắt đầu hát hò và bén duyên với nghệ thuật khi sinh hoạt ở Nhà văn hóa tỉnh, theo các đoàn ca múa phục vụ bà con khắp nơi.

Nhan sắc NSND Mỹ Uyên thời trẻ. (Ảnh: FBNV).

Năm 1990, khi mới 15 tuổi, Mỹ Uyên bất ngờ giành giải trong một cuộc thi thời trang do báo Phụ nữ TP.HCM tổ chức. Từ đó, cánh cửa showbiz mở ra. Chị trở thành người mẫu ảnh quen mặt với các tờ báo và tạp chí thời bấy giờ. Nhưng dường như nghệ thuật biểu diễn mới là "đất" mà Mỹ Uyên thật sự thuộc về.

Không dừng lại ở thời trang, chị tiếp tục thử sức với cuộc thi Gương mặt điện ảnh của Hội Điện ảnh TP.HCM và lọt vào top 15. Tình yêu dành cho môn nghệ thuật thứ bảy đã thôi thúc Mỹ Uyên thi vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, chính thức đặt những bước chân đầu tiên cho hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp sau này.

Năm 1994, Mỹ Uyên chạm ngõ với nghệ thuật khi là sinh viên năm thứ hai với vai diễn trong bộ phim "Mảnh đất tình đời". Nhờ gương mặt sáng, diễn xuất tự nhiên, tên tuổi của Mỹ Uyên dần ghi dấu trong lòng khán giả. Hai năm sau đó, nữ diễn viên tốt nghiệp và nhanh chóng khẳng định năng lực qua nhiều vai diễn trên sân khấu và truyền hình.

NSND Mỹ Uyên trên sân khấu kịch. (Ảnh: FBNV).

Ra trường, Mỹ Uyên đầu quân cho Đoàn kịch TP.HCM (nay là Nhà hát kịch Thành phố). Sau đó, chị gắn bó lâu dài với Sân khấu 5B, một cái nôi nghệ thuật nơi tài năng chị được mài giũa và toả sáng. Sự dấn thân, sự nghiêm túc với nghề, cùng chất giọng đặc biệt và nét diễn tinh tế giúp Mỹ Uyên trở thành gương mặt được yêu mến trên sân khấu kịch nói. Năm 2018, nữ diễn viên được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B).

Mỹ Uyên có vai diễn ấn tượng trong "Thám tử Kiên".

Không chỉ dừng lại ở sân khấu, nữ nghệ sĩ còn chinh phục khán giả truyền hình với loạt phim đình đám như Mùi ngò gai, Người đàn bà yếu đuối, Cả một đời ân oán, Sống trong sợ hãi… Gần đây, chị tiếp tục tạo dấu ấn với vai vợ quan trong phim điện ảnh Thám tử Kiên.

Với những cống hiến hết mình cho nghệ thuật, năm 2012, Mỹ Uyên được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) và đến năm 2023 được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND).

Đối với Mỹ Uyên, niềm tự hào và gia tài quý giá nhất trong hơn 3 thập niên hoạt động nghệ thuật đó chính là hơn 50 vai diễn lớn nhỏ trên phim và sân khấu. Dù không sở hữu biệt thự hay xe hơi sang trọng, thế nhưng nữ diễn viên luôn được sống với niềm đam mê cháy bỏng.

Tuổi 50 vẫn lẻ bóng, chọn cách sống khác biệt và tự do

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời tư của NSND Mỹ Uyên lại mang nhiều nốt trầm, lặng lẽ và kín tiếng. Ở tuổi ngũ tuần, chưa từng kết hôn, chưa từng sinh con, tự do và dành nhiều tình yêu cho gia đình, đặc biệt là các cháu ruột mà chị coi như con. Chị vẫn "lẻ bóng", dù xung quanh không thiếu người mến mộ, thậm chí có những người kém chị đến 2 con giáp vẫn bền bỉ theo đuổi.

Từng trải qua vài mối tình nhưng chưa một lần bước vào hôn nhân, NSND Mỹ Uyên bày tỏ việc không kết hôn không đồng nghĩa với không yêu. Hạnh phúc không nhất thiết phải nằm trong khuôn mẫu có sẵn và chị chọn cách yêu, cách sống để bản thân luôn cảm thấy bình yên.

Gần đây, trong dịp sinh nhật đón tuổi mới, NSND Mỹ Uyên bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh riêng tư hiếm hoi lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ xuất hiện trong không gian ấm cúng với nến và bánh kem, cùng khoảnh khắc thân mật, bao gồm cả nụ hôn với một cô gái lạ mặt. Hình ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt bởi NSND Mỹ Uyên vốn là nghệ sĩ kín tiếng trong đời sống cá nhân suốt nhiều năm qua.

Sau khi bức ảnh nhận về ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, NSND Mỹ Uyên đã lên tiếng giải thích. Nữ nghệ sĩ khẳng định đó chỉ là cảm xúc nhất thời, quý mến, yêu thương chứ không phải là cặp bồ hay yêu đương gì với les.

Vẻ đẹp đằm thắm của nữ nghệ sĩ tuổi 50. (Ảnh: FBNV).

Ở độ tuổi 50, Mỹ Uyên được mệnh danh là "người đàn bà không tuổi" nhờ lối sống tích cực, ngoại hình trẻ trung và thần thái luôn tràn đầy năng lượng. Với chị, không cần phô trương, không cần phải chứng minh điều gì cho ai. Chỉ cần giữ được sự tử tế, cống hiến hết mình cho nghệ thuật và luôn mở lòng với cuộc sống.

Nữ NSND vẫn giữ lửa nghề, vẫn dấn thân, vẫn yêu đời và sống đúng với lựa chọn của mình: "Tôi không cần vẽ ra một tương lai xa xôi. Ngày hôm nay mình sống tử tế, làm điều có ích cho xã hội, vậy là đủ".