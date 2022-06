Liều lĩnh mua nhà bằng tiền từ thẻ tín dụng

Đông Quân, sinh năm 1995 đã thực hiện được ước mơ sở hữu ngôi nhà của riêng mình khi 26 tuổi nhờ sự liều lĩnh.

Chia sẻ trên trang cá nhân, chàng trai trẻ cho biết: "Đối với nhiều người, việc mua nhà ở tuổi này có lẽ là bình thường, nhưng với mình đó là một sự liều lĩnh. Hôm nay mình muốn lan tỏa sự liều lĩnh này đến các bạn trẻ, dám ước mơ, dám nghĩ, dám làm, những gì tốt đẹp nhất sẽ đến".

Căn hộ của Đông Quân mua chuyển nhượng với giá 1,840 tỷ, diện tích 47m2 ở một khu đô thị tại Sài Gòn. Quân chia sẻ, anh có ước mơ 30 tuổi sẽ có ngôi nhà của riêng mình, nhưng chàng trai trẻ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mua nhà ở độ tuổi 26. Liều lĩnh và dám nghĩ dám làm, Quân đã thực hiện được mơ ước của mình trước 4 năm.

Trước đó, Quân ở nhà thuế với giá 7 triệu đồng/tháng. "Mình luôn tự hỏi trong đầu, nếu cứ mãi thuê nhà thì sau 20, 30 năm mình có gì trong tay? Bởi lẽ số tiền mua nhà trả góp mỗi tháng cũng chỉ nhỉnh hơn chút xíu. Thế là mình quyết định liều, đặt cọc rồi mua luôn", Quân chia sẻ.

Đông Quân chia sẻ về câu chuyện liều lĩnh để có ngôi nhà của riêng mình khiến nhiều người trẻ có thêm động lực.

Theo đó, trong tay chàng trai 26 tuổi mới chỉ có 200 triệu tiền dành dụm và vay từ một số thẻ tín dụng. Anh vẫn quyết định liều lĩnh vay thêm tiền bố mẹ và người thân 400 triệu đồng để thanh toán đủ 30% số tiền ban đầu của ngôi nhà. 70% giá trị còn lại của ngôi nhà, Quân vay ngân hàng và trả góp hàng tháng, khoảng 11 triệu đồng/tháng.

Quân lựa chọn mua chung cứ vì lí do an ninh và chất lượng sống tốt hơn so với nhà đất. "Bạn thử nghĩ đi, tối về ngồi ở sofa, bật đèn, đốt nến thơm, nhìn về thành phố, chill biết bao nhiêu".

Khi lựa chọn căn hộ, chàng trai 26 tuổi cũng cân nhắc kỹ các yếu tố về hạ tầng, vị trí căn hộ và nhìn thấy khả năng sinh lời trong tương lai của căn hộ.

Chia sẻ về kế hoạch trả tiền vay ngân hàng, Quân cho biết: "May mắn cho mình là được làm trong một công ty nước ngoài có thu nhập khá tốt. Dự tính của mình sẽ tiết kiệm để sau 5 năm, mình tất toán hết khoản nợ này vì sau 5 năm sẽ không bị phạt lãi tất toán sớm. Mình là một đứa "khá thích tiêu tiền vào những việc linh tinh", đây cũng là một cách để giúp mình hạn chế tiêu tiền lại ví dụ như mua hoa, ăn uống sang chảnh...".

Không gian sống chất lượng của chàng trai 26 tuổi

Nói về quá trình hoàn thiện căn hộ, ban đầu Quân lựa chọn tìm công ty thiết kế làm từ A đến Z, chìa khóa trao tay. Tuy nhiên, vì "không thể chờ đợi", nên chàng trai trẻ quyết định tự đặt đồ nội thất, tủ TV, tủ quần áo, bếp, giường và sắp xếp cho tổ ấm của mình.

Căn hộ trống hoàn toàn của Đông Quân

Quân chia sẻ, vì bản thân mang mệnh hỏa nên lựa chọn tone màu xanh lá và gỗ cho hợp. Khi làm nội thất, Quân đã tham khảo rất nhiều ý tưởng trên internet và lựa chọn thiết kế phù hợp nhất với bản thân.



"Quan trọng nhất trong việc thiết kế nhà là bạn phải biết bạn muốn gì và bạn cần gì. Theo mình, việc chọn hướng nhà, hướng gió khá quan trọng. Căn của mình hướng ban công Đông Nam thì có chút nắng sáng nhưng chiều và tối thì rất mát", Quân chia sẻ.

Buổi tối chỉ cần bật hệ đến LED là phòng khách có một không gian rất lãng mạn

Tổng chi phí cả hết cho tủ bếp, bếp, bồn rửa, vòi rửa, bàn ăn, đảo bếp, sơn nhấn tường, bàn thờ treo là gần 66 triệu đồng. Quân không lắp máy hút mùi vì nhà khá thoáng, mà cũng ít nấu ăn do đi làm cả ngày.

Phòng ngủ được làm tối giản nhất có thể để thoải mái nhất.

Để phòng ngủ rộng rãi hơn, Quân đặt hệ tủ đồ và trưng bày ở không gian 1+. Cách thiết kế khu vực Walk in closet này cũng đang là xu hướng hiện nay.

Căn hộ của Đông Quân nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Đa số cho rằng cách thiết kế đơn giản nhưng rất hợp lý của căn hộ cho chủ nhân một không gian sống chất lượng.

Quân muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ: "Hãy luôn luôn làm việc, hãy cống hiến hết sức trẻ, kiếm thật nhiều tiền, làm từ sáng đến tối cũng được, bỏ qua những cuộc tụ tập bạn bè để làm thêm giờ. Chỉ cần chăm chỉ, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến", Quân chia sẻ.

