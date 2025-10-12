Từng xem xe Nhật, Hàn, rồi chốt Skoda Kushaq, chủ xe chia sẻ: ‘Khác từ tiếng đóng cửa, thực tế có điểm tốt hơn thông số’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 182 phát sóng ngày 11/10 trên HTV9.

Anh Hoàng Phú Đức - Chủ xe Skoda Kushaq.

Trong số hôm nay, host Việt Anh sẽ cùng trò chuyện với anh Hoàng Phú Đức, một trong những khách hàng đầu tiên tiên phong mua Skoda Kushaq.

Chào anh. Câu hỏi đầu tiên, lý do vì sao mà anh lựa chọn Skoda Kushaq?

Skoda Kushaq đến với tôi là một sự tình cờ. Khi hãng ra mắt tại Việt Nam, tôi được một người bạn giới thiệu. Bản thân tôi chưa từng học tập hay làm việc ở châu Âu, nhưng thế hệ trước trong gia đình – như bố mẹ, chú bác – đều từng sống ở đó, nên khi nhắc đến Skoda, ai cũng biết đây là thương hiệu lâu đời, nổi tiếng về độ bền bỉ và chắc chắn.

Thú thật, khi Skoda lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, tôi chưa thực sự chú ý, vì họ chủ yếu nhập khẩu những mẫu xe lớn như Kodiaq – vượt ngoài nhu cầu và khả năng tài chính cá nhân. Chỉ đến khi có thông tin Skoda ra mắt mẫu xe hạng B gầm cao, tôi mới thật sự hào hứng.

Skoda Kushaq lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 10/2024.

Thứ nhất, việc lắp ráp tại Việt Nam đồng nghĩa với mức giá hợp lý hơn. Thứ hai, Kushaq đáp ứng đúng nhu cầu của tôi. Trước đó tôi dùng sedan, và khi chuyển sang xe gầm cao, tôi thấy rõ sự khác biệt – đặc biệt là khi di chuyển trên những cung đường phức tạp hoặc thời tiết cực đoan như mưa ngập. Có một chiếc xe gầm cao như Kushaq khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi cầm lái.

Với tầm giá của Skoda Kushaq, anh Đức có từng quan tâm một vài mẫu xe nào khác hay không?

Thực ra, trước khi chọn Skoda Kushaq, tôi cũng đã tìm hiểu khá nhiều mẫu xe gầm cao hạng B khác. Với tôi, mức giá của Kushaq là hợp lý trong phân khúc.

Thú thật, trước đó tôi từng cân nhắc vài mẫu xe Hàn và Nhật, nhưng chúng chưa thực sự tạo được điểm nhấn hay khiến tôi muốn thay đổi. Chỉ đến khi gặp Skoda Kushaq, tôi mới cảm thấy đây là chiếc xe phù hợp với tôi – vừa khác biệt, vừa mang lại cảm xúc mới khi cầm lái.

Điều này chứng tỏ yếu tố ngoại hình của Skoda Kushaq đã tác động ít nhiều. Vậy yếu tố ngoại hình đã thu hút anh như thế nào?

Chúng ta có câu vui rằng “người Việt thường mua xe bằng mắt”, và tôi nghĩ điều đó cũng có phần đúng. Ngoại hình tuy không phải yếu tố quyết định tất cả, nhưng rõ ràng là ấn tượng đầu tiên khiến người ta muốn tìm hiểu sâu hơn.

Với con mắt thẩm mỹ cá nhân, Skoda Kushaq thật sự “đúng gu” của tôi. Tổng thể xe gọn gàng, vuông vức và khỏe khoắn, không chạy theo kiểu thiết kế màu mè hay nhiều đường cong thừa.

Ngay lần đầu nhìn thấy, tôi đã ấn tượng với phần đầu xe cùng những đường dập nổi dọc thân, mang lại cảm giác dày dặn và vững chãi. Khi trải nghiệm thực tế, chỉ cần đóng mở cửa thôi cũng cảm nhận được chất “châu Âu” rất rõ — tiếng đóng chắc nịch, khung xe cứng cáp. Chính những chi tiết tưởng nhỏ đó lại là thứ khiến tôi thực sự bị thu hút bởi Kushaq.

Skoda Kushaq có ngoại hình khỏe khoắn.

Anh từng chia sẻ trước đây sử dụng một mẫu sedan hạng B, và bây giờ là CUV hạng B. Vậy 2 mẫu xe này có sự khác biệt như thế nào về không gian nội thất, thưa anh?

Thú thật là khi mới tìm hiểu Skoda Kushaq, đọc thông số kích thước tôi cũng hơi hụt hẫng, vì xe thuộc loại nhỏ nhất phân khúc. Nhưng trải nghiệm thực tế lại hoàn toàn ngược lại — không gian bên trong rộng rãi đáng ngạc nhiên, đặc biệt là hàng ghế thứ hai. Đây là điểm khiến tôi rất hài lòng ở phần nội thất.

Có một chuyện vui là khi mua xe, tôi cũng không nói nhiều với bà xã về các tính năng. Mỗi lần lên xe, cô ấy lại phát hiện thêm một điểm mới: nào là ghế có làm mát — cực kỳ hữu ích trong thời tiết nóng ẩm như Việt Nam; nào là nhiều hộc để đồ, đèn LED nội thất đẹp mắt, hay móc treo đồ trong cốp rất tiện. Những chi tiết nhỏ ấy tuy không lớn, nhưng lại mang đến cảm xúc tích cực và cảm giác tinh tế trong trải nghiệm hàng ngày.

Nội thất Skoda Kushaq.

Thêm nữa, hệ thống lọc không khí trong xe cũng là điểm tôi đánh giá cao. Với gia đình có trẻ nhỏ, di chuyển thường xuyên trong môi trường bụi mịn, việc có bộ lọc giúp tôi yên tâm hơn nhiều — cảm giác như chiếc xe đang chủ động bảo vệ sức khỏe của cả nhà.

Hệ thống âm thanh của Kushaq thực sự rất ấn tượng. Xe được trang bị tới 7 loa, bao gồm cả loa sub, nên âm thanh rất đầy đặn và sống động. Trên những hành trình dài, chỉ cần bật nhạc lên là cả gia đình có thể tận hưởng không gian thư giãn, dễ chịu — gần như tách biệt hoàn toàn với tiếng ồn bên ngoài.

Với riêng anh Đức, là người cầm lái hàng ngày, anh hài lòng nhất với chi tiết nào?

Trong nội thất, tôi ấn tượng nhất vẫn là hai trang bị: làm mát ghế và hệ thống lọc không khí. Cả hai đều cực kỳ hữu dụng trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

Anh Đức ấn tượng với nhiều tính năng bên trong nội thất Skoda Kushaq.

Bên cạnh đó, hàng ghế sau cũng khiến tôi bất ngờ vì khá rộng rãi và mang lại cảm giác ngồi thoải mái. Tuy nhiên, nếu tựa lưng có thể ngả thêm một chút nữa thì sẽ hoàn hảo hơn. Dù vậy, phần đệm đỡ đùi được thiết kế rất tốt, giúp hành khách phía sau có trải nghiệm dễ chịu ngay cả trên những hành trình dài.

Về khả năng vận hành của Skoda Kushaq, anh đánh giá như thế nào?

Tôi nhận xe từ đầu tháng 8/2025, đến nay được khoảng hơn 2 tháng rưỡi và đã chạy được hơn 3.000 km.

Trong quá trình sử dụng, điều khiến tôi ấn tượng nhất là khối động cơ của Skoda – rất khỏe và vừa vặn với nhu cầu của tôi. Ban đầu, khi tìm hiểu thông tin và tham khảo các hội nhóm ở Ấn Độ, tôi nghĩ hãng sẽ giới thiệu thêm bản 1.5 Turbo. Khi biết xe chỉ dùng động cơ 1.0 Turbo, tôi hơi lo không biết có đủ mạnh không.

Nhưng khi trải nghiệm thực tế, tôi thấy hoàn toàn yên tâm: động cơ phản hồi ga nhanh, dứt khoát, đặc biệt trong dải tốc độ dưới 60 km/h. Trên 60 km/h, kết hợp cùng khung gầm MQB, xe mang lại cảm giác lái rất đầm chắc, ổn định cả khi tăng tốc lẫn vào cua.

Hằng ngày, tôi chủ yếu di chuyển trong đô thị từ nhà đến cơ quan, còn cuối tuần thường cùng gia đình đi xa. Trong khoảng ba tháng qua, chúng tôi đã có ba chuyến đi dài, full tải với ba người lớn và hai trẻ nhỏ. Mọi người đều có cảm nhận rất tích cực, đặc biệt là hai bạn nhỏ — chỉ lên xe một lúc là ngủ rất ngon, đến nơi thì tỉnh táo và vui vẻ.

Với tôi, sự thoải mái và an toàn của cả gia đình trong mỗi hành trình chính là thước đo giá trị lớn nhất mà chiếc Skoda Kushaq mang lại.

Vậy còn điều gì mà anh mong muốn nhà sản xuất cải thiện?

Theo tôi, với việc Skoda bắt đầu lắp ráp chiếc xe đầu tiên là Kushaq, hãng đã làm khá tốt. Tuy nhiên, ở góc độ người dùng, tôi vẫn mong chiếc xe của mình có thể được cải thiện thêm một vài điểm.

Đầu tiên, Kushaq có kích thước tổng thể nhỏ nhất phân khúc nhưng trục cơ sở lại dài nhất, nên không gian khoang lái và chỗ để chân rất tốt. Ngược lại, dung tích cốp lại hơi nhỏ, nên tôi mong hãng có thể mở rộng thêm để tiện hơn cho những chuyến đi xa cùng gia đình.

Skoda Kushaq trong hành trình xuyên Việt "Từ Độc Lập tới Thống Nhất"

Thứ hai, tôi kỳ vọng khoảng sáng gầm xe sẽ được nâng lên một chút để chiếc xe thích ứng tốt hơn với điều kiện đường sá và thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam.

Thứ ba, với vị trí của người lái, tôi rất mong Skoda trang bị thêm gói hỗ trợ lái an toàn đầy đủ, theo đúng xu hướng hiện nay là hướng đến sự an toàn và thông minh hơn.

Cuối cùng, tôi cũng hy vọng trong tương lai Skoda sẽ có thêm tùy chọn động cơ mạnh mẽ hơn, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân.

Về yếu tố an toàn chủ động, tôi được biết Skoda Kushaq được trang bị hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước. Anh nhận xét như thế nào về tính năng này?

Đây cũng là một điểm khiến tôi rất ấn tượng. Bởi bản thân tôi đã từng trải nghiệm thực tế trong tình huống như vậy rồi.

Dĩ nhiên, khi lùi xe tôi luôn phải quan sát cẩn thận, nhưng nhờ có hệ thống hỗ trợ này mà việc đó trở nên an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đã thử qua vài lần, và chỉ sau một hai lần làm quen, đến lần thứ ba tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Chiếc xe phản ứng rất nhanh, hệ thống hoạt động hiệu quả và chính xác. Cảm giác an toàn khi lùi xe được nâng lên rõ rệt, giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong những tình huống thực tế có thể tiềm ẩn rủi ro.

Vậy nếu một người thân muốn mua xe Skoda, anh sẽ nói gì?

Thực ra, nếu có ai hỏi tôi rằng có nên mua Skoda Kushaq nói riêng, Skoda nói chung, câu trả lời của tôi chắc chắn là có. Skoda là một thương hiệu rất đáng để lựa chọn.

Skoda Kushaq được sản xuất tại nhà máy Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh). Ảnh: Skoda Việt Nam

Trước hết, điều khiến tôi tin tưởng là chất lượng sản phẩm, chính sách chăm sóc khách hàng, và đặc biệt là sự cam kết lâu dài của hãng đối với người tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu nguyên chiếc, Skoda còn đầu tư một nhà máy quy mô lớn tại Quảng Ninh, thể hiện rõ ràng định hướng phát triển bền vững và nghiêm túc của hãng ở thị trường này.

Nếu bạn đang tìm một chiếc xe an toàn, chắc chắn và mang lại cảm giác lái thú vị, thì Skoda — và đặc biệt là Kushaq — chắc chắn là một lựa chọn không nên bỏ qua.

Cảm ơn anh Đức rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi.