Từng tự hào khoe khắp nơi vì cưới được vợ trẻ đẹp, nhưng giờ tôi chỉ muốn đi một mình vì sự cư xử khó hiểu của cô ấy

Bây giờ, điều tôi cần không còn là những lời khen về ngoại hình của vợ nữa.

Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi cưới được một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp. Vợ tôi kém tôi hơn chục tuổi, ngoại hình nổi bật, da trắng, dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc có gu. Mỗi lần đưa vợ đi đâu, tôi đều cảm thấy khá tự hào. Trong những buổi gặp gỡ bạn bè, đối tác hay tiệc tùng công ty, tôi thường chủ động đưa vợ theo. Tôi thích cảm giác mọi người nhìn hai vợ chồng rồi khen tôi có phúc, lấy được vợ trẻ đẹp.

Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra có những điều không ổn trong cách cư xử của vợ. Cô ấy khá trẻ con, thích được chú ý và luôn muốn mọi người phải quan tâm đến mình. Trong các buổi gặp gỡ, chỉ cần tôi mải nói chuyện với ai đó mà chưa để ý đến vợ, cô ấy lập tức tỏ thái độ. Có lần đang ngồi ăn với nhóm bạn, vợ tôi giận dỗi chỉ vì tôi không gắp thức ăn cho cô ấy, sau đó bỏ lên xe ngồi chờ, mặc cho tôi phải xin lỗi và giải thích với mọi người.

Có những lần vợ còn nói năng thiếu chừng mực, vô tư chê bai người khác về ngoại hình, thu nhập hay cách ăn mặc. Khi được góp ý, cô ấy lại phụng phịu cho rằng tôi không biết bảo vệ vợ, để người ngoài lấn át mình. Dần dần, tôi cảm thấy ngại mỗi khi đưa vợ đến những nơi cần sự chỉn chu. Tôi không còn muốn cô ấy đi cùng trong các cuộc gặp công việc hay bạn bè như trước nữa.

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Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả là cuộc sống thường ngày. Vợ tôi không thích làm việc nhà, cũng chẳng mấy khi chủ động chăm lo cho gia đình. Sáng tôi đi làm, cô ấy có thể ngủ đến gần trưa. Quần áo, đồ đạc bừa bộn, ăn uống thích gì phải có nấy. Nếu tôi không mua đúng món cô ấy thích, cô ấy lại giận. Cuối tuần tôi muốn nghỉ ngơi cũng phải đưa vợ đi mua sắm, làm đẹp, cà phê hoặc ăn uống. Những việc nhỏ như lấy nước, chuẩn bị đồ ăn, tìm đồ dùng cá nhân, cô ấy cũng gọi tôi làm giúp.

Ban đầu tôi chiều vợ vì nghĩ phụ nữ trẻ thường thích được cưng nựng. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình giống người phục vụ hơn là một người chồng. Tôi đi làm kiếm tiền, về nhà vẫn phải dọn dẹp, lo toan và tìm cách giữ cho vợ vui vẻ. Chỉ cần tôi từ chối một yêu cầu, cả nhà lại chìm trong không khí nặng nề.

Tôi không phủ nhận mình từng rất thích có một người vợ trẻ đẹp để tự hào với mọi người. Nhưng bây giờ, điều tôi cần không còn là những lời khen về ngoại hình của vợ nữa. Tôi chỉ mong cô ấy trưởng thành hơn, biết chia sẻ và hiểu rằng hôn nhân không phải nơi một người chỉ việc đòi hỏi, còn người kia phải luôn đáp ứng.