Tung tích "nữ diễn viên phim giờ vàng" có chồng bị bắt vào sáng nay

Sáng 21/10, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) rung chuyển khi cảnh sát thông báo bắt giữ nhiều nam nghệ sĩ với cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Tính đến hiện tại, đã có 5 sao nam bị cơ quan chức năng triệu tập hoặc đến tận nhà bắt giữ đưa về đồn điều tra là Tu Kiệt Giai (chồng của nữ diễn viên phim kinh điển giờ vàng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ và Tạ Khôn Đạt (nhóm nhạc Energy), Tiểu Kiệt (nhóm Lollipop).

Các cái tên bị bắt trong chiến dịch truy quét lần này đều là ngôi sao hàng đầu và có địa vị cao ở showbiz Đài. Phía cảnh sát cho biết họ vốn lên kế hoạch bắt các nam nghệ sĩ trên vào ngày 18/10, nhưng vì không phá hỏng lễ trao giải Kim Chung và muốn giữ thể diện cho Trần Bách Lâm, Tu Kiệt Giai cũng như 3 người còn lại nên đã dời lịch bắt giữ sang hôm nay.

Trong số 5 người vướng lao lý, nam diễn viên Tu Kiệt Giai được chú ý nhất. Trong buổi thẩm vấn vào sáng nay, Tu Kiệt Giai đã cúi đầu thừa nhận việc anh chi 150.000 TWD (gần 188 triệu đồng) để giả hồ sơ bệnh án bị cao huyết áp nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, anh hồ sơ của anh không được duyệt vào diện miễn nhập ngũ. Anh vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự với vị trí nhân viên phục vụ cộng đồng. Sau đó, vì Giả Tịnh Văn mang thai, Tu Kiệt Giai được xuất ngũ sớm theo đúng quy định. Như vậy, nam diễn viên này chỉ nhập ngũ 5 tháng, thay vì 1 năm như những người khác. Việc Tu Kiệt Giai nhận tội và bị cáo buộc phạm pháp được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của bà xã Giả Tịnh Văn.

Tu Kiệt Giai đã nhận tội làm giả hồ sơ bệnh án để trốn nghĩa vụ quân sự

Sau khi Tu Kiệt Giai vướng lao lý, tình hình của Giả Tịnh Văn nhận được sự quan tâm lớn. Đến chiều 21/10, công ty quản lý đã tiết lộ tung tích của người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau khi gia đình gặp sóng gió lớn. Theo quản lý, thời điểm Tu Kiệt Giai bị bắt, Giả Tịnh Văn không có mặt Đài Loan (Trung Quốc). Cô đang bận rộn quay phim ở Hạ Môn (Trung Quốc). Cho nên chỉ có Tu Kiệt Giai ở nhà cùng 2 con nhỏ. Quản lý cho biết Giả Tịnh Văn sốc nặng, và vô cùng lo lắng cho 2 con sau khi cha bị bắt giữ.

"Vụ bắt giữ diễn ra vào sáng sớm ở nhà riêng của Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Giai. Các cảnh sát đã ập vào nhà rồi còng tay Tu Kiệt Giai khiến các con của nam diễn viên vô cùng hoảng sợ. Nghe cuộc gọi của bảo mẫu thông báo về vụ việc của chồng, Giả Tịnh Văn cũng sốc nặng, hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy cam kết phối hợp điều tra với cơ quan chức năng nếu cần. Giả Tịnh Văn đang vừa cố an ủi các con, vừa cố trấn an bản thân, cố gắng hoàn thành các cảnh quay để sớm trở về Đài Loan (Trung Quốc) chăm sóc cho 2 con nhỏ", quản lý của nữ diễn viên cho biết.

Giả Tịnh Văn không có mặt ở nhà vào thời điểm Tu Kiệt Giai bị bắt. 2 con nhỏ của cô vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh cha bị cảnh sát bắt giữ và còng tay

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974, từng nữ thần của hàng triệu khán giả nam Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung vào thập niên 2000. Thiên vương Lưu Đức Hoa từng không tiếc lời ca ngợi nhan sắc của Giả Tịnh Văn: "Tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc), người con gái cao trên 170 cm đẹp nhất là Lâm Chí Linh, nhưng cao dưới 170 cm đẹp nhất là Giả Tịnh Văn". Nữ diễn viên có rất nhiều bộ phim kinh điển giờ vàng nổi tiếng khắp châu Á như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiểu Lý Phi Đao, Thái Bình Công Chúa Bí Sử, Tần Vương Lý Thế Dân, Hán Vũ Đế...

Năm 2019, Giả Tịnh Văn lên ngôi Thị hậu Kim Chung (Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng truyền hình), với phim Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Cái Ác. Năm 2021, cô trở thành Ảnh hậu Kim Mã (Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng điện ảnh), với tác phẩm Thác Nước. Cũng trong năm đó, cô tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng (mùa có Chi Pu đại diện Việt Nam chinh chiến).

Giả Tịnh Văn có sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ

Giả Tịnh Văn có đường tình duyên lận đận. Cô từng có cuộc hôn nhân cay đắng với thiếu gia nhà giàu Tôn Chí Hạo. Trong thời gian chung sống, nữ diễn viên bị chồng bạo hành, bị mẹ chồng đối xử lạnh nhạt. Khi ly hôn, sao nữ mất quyền nuôi con gái. Phải đến 2011, cô mới được gặp lại con. Đến năm 2014, Giả Tịnh Văn công khai tình cảm với nam diễn viên Tu Kiệt Giai, kém cô 9 tuổi. 1 năm sau, hai nghệ sĩ đăng ký kết hôn. Cặp đôi có với nhau 2 con gái. Tuy nhiên, hiện tại, Giả Tịnh Văn đối mặt với cảnh 1 mình nuôi con nhỏ khi chồng trẻ phạm pháp và đứng trước nguy cơ đi tù từ 6 tháng đến 5 năm cho tội trốn nghĩa vụ quân sự, làm giả hồ sơ.

Nữ diễn viên bị chồng đầu đối xử tệ bạc. Hiện tại, cuộc hôn nhân thứ 2 của cô cũng gặp biến cố lớn khi chồng trẻ vướng lao lý

Nguồn: China Times