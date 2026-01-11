Từng thua đau và bị loại sớm, U23 Việt Nam sẽ “phục thù” khiến Saudi Arabia ôm hận?

Thất bại đáng quên

Ở lần chạm trán gần nhất, U23 Việt Nam từng sắm vai là nạn nhân của Saudi Arabia. Hơn 2 năm trước, tại vòng bảng Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) hồi tháng 9/2023, U23 Việt Nam phải đụng Saudi Arabia ở lượt cuối vòng bảng. Khi đó, đội quân do HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

U23 Việt Nam vẫn có những ngôi sao quen thuộc như Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn… ở đội hình xuất phát. Khung gỗ được trấn giữ bởi Quan Văn Chuẩn.

Dù chủ động đá phòng ngự nhưng U23 Việt Nam không ngăn nổi sức mạnh tấn công của Saudi Arabia. Đội bóng áo đỏ thì chơi tốt trong khoảng 15 phút đầu trận, nhưng sau đó bộc lộ nhiều khoảng trống để đối thủ Tây Á khai thác.

Hệ quả là sau nhiều pha dứt điểm, Saudi Arabia cũng chọc thủng lưới U23 Việt Nam ở cuối hiệp 1. Sang hiệp hai, Saudi Arabia vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động. Họ tiếp tục ghi thêm 2 bàn để dẫn tới 3-0. Trong khi đó, tất cả những gì mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể làm chỉ là 1 bàn gỡ danh dự ở phút 90+4, nhờ tình huống hậu vệ đối phương đốt lưới nhà.

Thất bại “sấp mặt” 1-3 khiến U23 Việt Nam bị loại sớm khỏi ASIAD. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rời giải trong sự thất vọng của đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Cơ hội lý tưởng để “phục hận”

Sau khoảng ngót hai năm rưỡi, U23 Việt Nam đã mạnh lên quá nhiều so với thời điểm đá ASIAD. Những chức vô địch tại giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và màn thể hiện ở 2 lượt trận gần nhất tải giải U23 châu Á 2026, chính là những minh chững rõ nét nhất.

Điểm khác biệt cực lớn của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại so với khi toàn đội thua Saudi Arabia ở ASIAD 2023 chính là vai trò chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Hàn Quốc liên tục dùng từ “phép thuật” để nói về khả năng cầm quân của thầy Kim.

HLV Kim cực kỳ thành công trong cách bố trí nhân sự, từ việc phát hiện những nhân tố mới đến lựa chọn đội hình xuất phát và cả việc thay người từ bằng ghế dự bị trong từng trận đấu. Điều này được thể hiện rõ ở rất nhiều trận tại cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đang nắm cơ hội tuyệt vời để "phục hận" trước Saudi Arabia.

Về lực lượng và phong độ, U23 Việt Nam đã được nâng cấp cả 3 tuyến so với thời điểm hơn 2 năm trước. Ở tuyến trên, tiền đạo Đình Bắc đã có sự trưởng thành vượt bậc. Ở tuyến giữa, các cầu thủ như Thái Sơn, Văn Khang… cũng đang đạt phong độ rất cao. Đó là chưa kể HLV Kim Sang-sik còn có nhiều ngôi sao khác như Minh Phúc, Lê Phát, Viktor Lê, hay thủ môn Trung Kiên, các hậu vệ Lý Đức, Hiểu Minh, những – lá chắn thép nơi hàng phòng ngự.

Nếu như hơn 2 năm trước, U23 Việt Nam thua Saudi Arabia bởi khả năng phòng ngự khá yếu kém, lối đá thiếu bài vở thì giờ đây, U23 Việt Nam lại biến những điểm yếu đó trở thành thế mạnh để đối đầu cường địch. Giờ đây, U23 Việt Nam đã trở nên “lì” hơn rất nhiều. Khả năng tổ chức phản công, tung đòn kết liễu bằng những pha bóng cố định của U23 Việt Nam cũng tốt hơn rất nhiều.

Rõ ràng, dù chỉ cần hoà Saudi Arabia là U23 Việt Nam chắc chắn bảo toàn ngôi đầu bảng nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể làm được nhiều hơn thế, đó là đánh bại đội chủ nhà. Với lực lượng mạnh nhất, phong độ lên cao và tâm lý tự tin, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng hạ Saudi Arabia.

Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ có màn “phục thù” ngọt ngào trước Saudi Arabia. Kết quả này cũng có thể khiến đội chủ nhà phải ôm hận, rất dễ bị loại sớm bởi tại cặp còn lại, Jordan được đánh giá cao với khả năng giành chiến thắng trước Kyrgyzstan.