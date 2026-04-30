Từng thống trị đại dương, 1 nước NATO nay để hạm đội bóng tối Nga thách thức ngay sát bờ

An An |

Quyết định của Thủ tướng Keir Starmer hồi tháng trước cho phép quân đội Anh lên tàu của hạm đội bóng tối Nga không tạo ra tác động rõ rệt nào đến số lượng tàu đi qua vùng biển Anh, theo phân tích của Reuters.

Trong tháng sau lời đe dọa ngày 25/3 của ông Starmer, ít nhất 98 tàu Nga nằm trong diện trừng phạt của Anh vẫn đi qua vùng biển nước này, gần tương đương mỗi tháng trong ba tháng trước đó.

Hiện chưa có thông báo nào về việc khám xét hay bắt giữ các tàu này.

Dữ liệu theo dõi của London Stock Exchange Group (LSEG) cho thấy 63 tàu đã đi qua khu vực cách bờ biển eo biển Anh 12 hải lý, tuyến đường trực tiếp nhất nối Biển Baltic với Nam Âu.

Ngoài ra, 35 tàu khác đi qua Vùng Kinh tế Đặc quyền của Anh, kéo dài tới 200 hải lý tính từ bờ biển, chủ yếu quanh khu vực phía bắc Scotland.

Bà Elisabeth Braw, chuyên gia an ninh hàng hải tại Atlantic Council ở Washington, cho rằng cần nhanh chóng tiến hành kiểm tra trên tàu, nếu không các tàu sẽ coi đó chỉ là lời đe dọa suông – và đó là tình huống đang diễn ra hiện nay.

Trong những tháng gần đây, các nước châu Âu khác như Pháp, Bỉ và Thụy Điển đã tiến hành khám xét và bắt giữ các tàu thuộc hạm đội bóng tối của Nga.

Từng là cường quốc biển hàng đầu, hải quân Anh hiện có quy mô nhỏ nhất kể từ thế kỷ 17. Tuy vậy, lực lượng này vẫn được các đồng minh yêu cầu hỗ trợ các hoạt động tại Đông Âu, Bắc Cực và Trung Đông.

Hiện Anh đã đưa 544 tàu bị nghi có liên hệ với hạm đội bóng tối của Nga vào danh sách trừng phạt.

Dữ liệu cũng cho thấy ít nhất 10 tàu trong số này đã thực hiện hành vi “giả mạo”, tức tắt hoặc thao túng hệ thống theo dõi khi đi qua vùng biển Anh.

Kremlin cho rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào tàu của nước này là bất hợp pháp, đồng thời gọi chính sách mới của Anh là “một động thái cực kỳ thù địch” có thể dẫn đến hành động đáp trả.

