Từng quản lý 2 tỷ USD tại VinFast, nữ doanh nhân Việt sang Mỹ làm pin sạc siêu nhanh, được Harvard lựa chọn

Từng phụ trách hoạt động mua sắm trị giá hàng tỷ USD tại VinFast, nữ doanh nhân Việt chuyển hướng sang công nghệ pin tại Mỹ. Startup của chị vừa nhận khoản tài trợ lớn để đưa công nghệ mới vào thử nghiệm thực tế.

Tháng 8/2026, HKG Energy, startup công nghệ pin do nữ doanh nhân Việt Nam Hoàng Giang đồng sáng lập, công bố nhận khoản tài trợ 350.000 USD từ Massachusetts Clean Energy Center (MassCEC), cơ quan phát triển năng lượng sạch bang Massachusetts, Mỹ.

Khoản tiền được cấp thông qua chương trình InnovateMass, hỗ trợ doanh nghiệp đưa công nghệ vật liệu pin mới từ phòng thí nghiệm sang giai đoạn trình diễn thực tế.

Trước khi khởi nghiệp tại Mỹ, chị Hoàng Giang từng có hơn 6 năm làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau đó chuyển sang lĩnh vực giáo dục, bất động sản và ô tô. Năm 2023, chị đảm nhiệm vị trí Giám đốc Mua sắm (Chief Procurement Officer) tại VinFast. Theo hồ sơ HKG Energy, chị từng phụ trách hoạt động mua sắm trị giá hơn 2 tỷ USD mỗi năm, với mạng lưới hơn 1.000 nhà cung cấp.

Đầu năm 2024, chị cùng cộng sự thành lập HKG Energy, chính thức ra mắt ngày 8/3, đúng dịp Quốc tế Phụ nữ. Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ là ông In Kim, người từng giữ vị trí lãnh đạo tại Samsung SDI và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành pin.

Chị Hoàng Giang giới thiệu HKG Energy với ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn với New Energy Nexus, chị Hoàng Giang kể rằng trong ba tháng đầu khởi nghiệp, nhiều người đã dự đoán chị sẽ bỏ cuộc trong vòng một năm. Tuy nhiên, gần hai năm sau, HKG Energy không chỉ tiếp tục hoạt động mà còn bước vào giai đoạn thử nghiệm công nghệ với các nhà sản xuất pin lớn, nhận được những thư bày tỏ ý định hợp tác có tổng giá trị hàng triệu USD.

Công nghệ pin hướng tới sạc 80% trong chưa đầy 10 phút

HKG Energy phát triển Terra Silicon, vật liệu cực âm sử dụng silicon nhằm cải thiện hiệu suất pin lithium-ion.

Hiểu đơn giản, công nghệ này hướng tới việc giúp pin chứa nhiều điện hơn mà không cần tăng kích thước tương ứng, qua đó giúp xe điện đi xa hơn, điện thoại sử dụng lâu hơn và máy bay không người lái tăng thời gian hoạt động.

Theo website HKG Energy, công nghệ Terra Silicon được thiết kế hướng tới khả năng sạc 80% trong chưa đầy 10 phút, đồng thời giảm chi phí vật liệu. Trong cập nhật tháng 8/2026, doanh nghiệp công bố mật độ năng lượng trên 350 Wh/kg, thời gian sạc dưới 14 phút và hàm lượng silicon lên tới 70%.

Sản phẩm pin của HKG

Theo chị Hoàng Giang, các mẫu pin đã được chuyển tới đối tác thương mại và quốc phòng để đánh giá. Công ty cũng tham gia Greentown Labs, trung tâm hỗ trợ startup công nghệ khí hậu tại Boston, và được lựa chọn vào chương trình Harvard Launch Lab X khóa 2026–2027.

HKG Energy đặt mục tiêu mở rộng thử nghiệm tại Mỹ, châu Âu và châu Á trong năm 2026, tiến tới sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố doanh thu, lợi nhuận hay định giá. Việc thương mại hóa công nghệ vẫn đang trong quá trình triển khai.