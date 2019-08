Từng phải bán nhà để chữa bệnh cho bố, tình cũ Quang Lê gây bất ngờ khi ôm cả cọc tiền đi tậu căn hộ mới

Mới đây, hotgirl Thanh Bi – tình cũ Quang Lê gây bất ngờ khi chia sẻ loạt hình ảnh lên trang cá nhân. Cô viết: "Trên mạng xã hội em không bao giờ khoe cái gì nhưng mua nhà khoe cho có động lực ạ hi hi. Sau "Người phán xử" mong "Bão ngầm" cho Thanh Bi làm thêm mấy căn nữa thì sẽ sống an phận! Và lúc đó mới dám nghĩ đến chuyện yêu ai đó. Mua thêm căn nữa ở một mình cho đỡ buồn. Chính chủ sổ đỏ tiếp đã về Thanh Bi".

(Ảnh chụp màn hình)

Đính kèm đó, Thanh Bi khoe những hình ảnh xinh đẹp bên cọc tiền khủng ở ngân hàng và sổ đỏ chính chủ cho căn nhà mới.

Thanh Bi đi rút tiền ở ngân hàng.

Và sau đó nhận sổ đỏ chính chủ cho căn nhà mới tậu.

Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã vào chúc mừng cô nàng:

- Em yêu giỏi quá.

- Chị xinh đẹp, tài năng.

- Thanh ơi, giỏi quá.

- Giỏi quá, chúc mừng bạn nhé.

- Chúc mừng em vừa xinh đẹp lại giỏi giang.

- Hâm mộ chị quá.

Đáng chú ý, cách đây chỉ hơn 1 tháng, tình cũ Quang Lê từng chia sẻ với truyền thông bố cô bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Mặc dù gia đình Thanh Bi rất cố gắng chi tiền tỷ, sử dụng các phương pháp như xạ trị, hóa chất hay sang cả Singapore nhưng cũng chỉ có thể ít nhiều giúp ông kéo dài sự sống.

Thanh Bi phải ra sức chạy show, đóng quảng cáo nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng, cô đã bán đi một căn nhà để chữa bệnh cho bố. Chính vì thế, chỉ hơn 1 tháng sau cô đã có cọc tiền khủng đi tậu nhà mới khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Thanh Bi từng chia sẻ với truyền thông rằng phải bán nhà chữa bệnh cho bố, chỉ hơn 1 tháng sau cô lại tậu căn mới?

Thanh Bi sinh năm 1992, là người gốc Huế. Cô được biết đến là một hotgirl nóng bỏng, tham gia nhiều khá nhiều sitcom nổi tiếng. Năm 2017, Thanh Bi sắm vai Vân Điệp - bồ nhí của Phan Hải trong bộ phim truyền hình ăn khách "Người phán xử" và được nhiều người biết đến hơn.

Thanh Bi đóng vai Vân Điệp - nhân tình của Phan Hải trong "Người phán xử".

Ngoài một số hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Thanh Bi còn được chú ý khi công khai hẹn hò với Quang Lê. Mối tình của cặp đôi kéo dài hơn 2 năm và vướng khá nhiều thị phi khi liên tục để lộ những bức ảnh nhạy cảm hoặc thân mật quá mức.

2 năm yêu, Quang Lê và Thanh Bi ngập tràn những bức ảnh tình cảm.

Giữa năm 2017, Thanh Bi và Quang Lê tuyên bố chia tay vì giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" không muốn kết hôn với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, Quang Lê cũng gây sốc khi cho biết dù chia tay nhưng có dịp ra Hà Nội, anh sẽ vẫn hẹn gặp Thanh Bi và thậm chí còn có thể ngủ chung với nhau.