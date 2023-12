Từng “nóng sốt” hiện đất nền khu vực này bán ra 10 triệu đồng mỗi m2 vẫn không tìm được người mua

Ghi nhận cho thấy, nếu dòng căn hộ giá mềm, nhà phố - biệt thự trong các khu đô thị tại Long An có dấu hiệu giao dịch trở lại sau thời gian im ắng thì loại hình đất nền lẻ, đất dự án, đất nông nghiệp tại đây vẫn “án binh bất động” từ cuối năm 2022 đến nay.

Thậm chí, thị trường dù giảm giá sâu, cắt lỗ nhưng vẫn khó kiếm người mua. Nếu các khu vực vệ tinh khác của Tp.HCM, đất nền đã xuất hiện hoạt động mua – bán thì tại Long An, bức tranh thị trường đất nền vẫn khá ảm đạm.

Báo cáo của Nhà Tốt mới đây chỉ ra, so với cùng kỳ năm ngoái, nguồn cung mới cho Nhà và Đất trong quý 4/2023 đều có sự suy giảm đáng kể và vẫn chưa có tín hiệu khởi sắc trở lại. Cụ thể, nguồn cung nhà đất trong uý 4/2023 tại tỉnh Long An giảm 38%, trong khi đó nguồn cung mới của đất nền chỉ đạt 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, nhu cầu mua và quan tâm nhà/đất tại tỉnh Long An cũng trên đà suy giảm kể từ tháng 9 đến tháng 11/2023.

Mức giảm giá nhà đất trung bình tại khu vực này từ 2-3 triệu đồng/m2 (tườn đương 15-20%). Một số khu vực, đất nền giảm giá từ 30-40% nhưng sức cầu vẫn khá chậm. Các nền đất rao bán tháng 10/2023 có giá từ 13-14 triệu đồng/m2 hiện giảm xuống 10 -11 triệu đồng/m2 nhưng vẫn không tìm được người mua.

Theo một số môi giới khu vực, hiện hoạt động mua bán vẫn khá im ắng. Giao dịch chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở một số nền đất nông nghiệp diện tích lớn có giá giảm sâu. Ở các nền đất dự án gần như không thể chuyển nhượng thứ cấp.

Đất nền dự án tại Long An "án binh bất động" giao dịch

Thị trường đất nền Long An từng được nhà đầu tư khắp nơi chú ý. Giai đoạn 2016-2018 là thời điểm thịnh của phân khúc này. Giá đất nông nghiệp tại đây từ vài trăm nghìn/m2 tăng lên 3- 4 triệu đồng, và hiện có nơi xấp xỉ 10 triệu đồng/m2.

Giá đất thổ cư cũng biến động tăng từ 20-50% trong vòng 2 năm. Hiện mặt bằng giá trung bình đất nền khu vực này rơi vào khoảng 10-25 triệu đồng/m2 (tuỳ khu vực); nhìn còn mềm hơn các khu vực vệ tinh khác của Tp.HCM nhưng là mức giá đã biến động tăng cao so với khu vực này.

Hiện các khu vực như Cần Giuộc, Đức Hoà, Thủ Thừa, Kiến Tường… từng phát triển dự án, khu đô thị hiện sức cầu khá chậm. Thậm chí, một số khu đô thị dù triển khai đã lâu nhưng đến nay tỉ lệ dân về sinh sống rất khiêm tốn.

Một số dự án các hạng mục đang xây dựng dở dang, bỏ trống. Chẳng hạn như Khu đô thị Văn hóa - Thương mại - Du lịch Làng Sen Việt Nam do công ty Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt LA (công ty thành viên của Phuc Khang Corporation) làm chủ đầu tư; Dự án The Dimond City do Thắng Lợi Group phát triển tại huyện Bến Lức; Dự án Cát Tường Phú Sinh của Cát Tường Group, The Lago Centro do Seaholdings phát triển, Vietuc Vareac của Công ty TNHH Công Thương Nghiệp Thịnh Hưng…

Nhà đất Long An đang chứng kiến sự suy giảm trong nguồn cầu. Nguồn: Nhà Tốt.

Mặc dù giá nhà đất Long An đang “mềm” hơn nhiều so với các tỉnh lân cận Tp.HCM nhưng việc kết nối hạ tầng vẫn hạn chế; các tiện ích đi kèm chưa phát triển khiến các dự án tại khu vực này khó kéo nhu cầu ở thực về.

Từng chia sẻ về phân khúc này, ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty Ngọc Châu Á đánh giá, tuy tổng giá trị đất nền thuộc dòng vốn trung bình và nhỏ nhưng do từng bị thổi giá sau những cơn sốt đất nửa thập kỷ qua, hiện người mua vẫn còn tâm lý hoài nghi, sợ mua hớ khi thị trường được dự báo còn tiếp tục khó khăn.

Trước đây, đất nền từng lên cơn sốt, và từ giữa cuối năm 2022 đến nay việc điều chỉnh giá vấn diễn ra mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Làn sóng giảm giá thứ cấp không nằm ngoài vòng xoáy khủng hoảng của thị trường bất động sản thời gian qua, tác động đáng kể đến hành vi của nhà đầu tư mua đi bán lại.

Theo ông Hạnh, thực trạng đất nền giảm giá mạnh nhưng giao dịch yếu, thanh khoản ở mức kém, dưới kỳ vọng cho thấy các nhà đầu tư tham gia thị trường đang chịu áp lực nặng nề do mất cân đối về dòng tiền. Tuy giá giảm nhưng người mua chưa mặn mà hoặc vẫn muốn thăm dò, mặc cả thêm. Vì vậy, thị trường đất nền nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục khó khăn thêm một thời gian nữa.