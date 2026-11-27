Theo kế hoạch ban đầu, cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ bị tháo dỡ khi cầu Trần Thị Lý mới hoàn thành. Thay vì biến mất, cây cầu giàn thép dài hơn 500 m được giữ lại làm cầu đi bộ, có một nhịp được lắp hệ kích để nâng cao thêm vài mét cho tàu thuyền đi qua.

Cuối tháng 3/2013, sau khi cầu Trần Thị Lý và cầu Rồng khánh thành, cầu Nguyễn Văn Trỗi chính thức ngừng lưu thông xe cộ. Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, cùng với cầu Trần Thị Lý cũ, cây cầu này khi đó không còn đáp ứng được nhu cầu vận tải tăng nhanh của thành phố, và việc tháo dỡ để nhường chỗ cho công trình mới được xem là gần như không tránh khỏi.

Bước ngoặt đến từ đầu tháng 2/2012. Trong một lần thị sát công trình, ông Nguyễn Bá Thanh, khi đó là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu giữ lại cây cầu giàn thép Poni để làm cầu đi bộ, đồng thời bố trí cảnh quan, tạo điểm dừng chân cho người dân và du khách ngắm thành phố. Từ quyết định đó, Đà Nẵng có thêm một cây cầu hiếm hoi có nhịp có thể nâng hạ, bên cạnh cầu quay Sông Hàn.

Hơn 60 năm, ba lần thay mặt cầu

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, cầu Nguyễn Văn Trỗi do hãng thầu RMK của Mỹ xây dựng trong những năm 1960. Cầu gồm 14 nhịp giàn thép kiểu Poni, tổng chiều dài 513,8 m, khổ cầu 10,5 m, trong đó phần xe chạy rộng 8,5 m và không có lề dành cho người đi bộ. Đây là cây cầu lâu đời nhất còn lại trên sông Hàn.

Theo Báo Đà Nẵng, mặt cầu ban đầu lát gỗ. Năm 1978, lớp gỗ được dỡ bỏ, thay bằng kết cấu bê tông cốt thép. Năm 1996, mặt cầu tiếp tục được thay bằng thép tấm. Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng cho biết cầu Nguyễn Văn Trỗi từng là tuyến đường bộ huyết mạch nối hai bờ Đông – Tây sông Hàn, cho đến khi cầu quay Sông Hàn được đưa vào sử dụng năm 2000.

Quãng thời gian này cũng là lúc Đà Nẵng lần lượt có thêm cầu Sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý mới. Cầu Trần Thị Lý mới, còn gọi là cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý, là cầu dây văng dài 731 m, xây năm 2013 để thay thế hai cây cầu cũ mang tên Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý. Cầu Trần Thị Lý cũ đã bị tháo dỡ, còn cầu Nguyễn Văn Trỗi nằm song song ngay cạnh cây cầu dây văng mới.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi nối đôi bờ sông Hàn. (Ảnh: Dreamtime)

Nhịp cầu 36,45 m trên 4 chiếc kích

Sau khi thành phố quyết định giữ cầu, bài toán đặt ra là làm sao để cây cầu có tĩnh không thấp này không chắn đường tàu thuyền trên sông Hàn. Theo Báo Đà Nẵng, hồ sơ thiết kế cải tạo do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng BK-ECC Đà Nẵng lập, được thành phố phê duyệt, và chính BK-ECC làm giám sát thi công.

Theo kỹ sư Mai Triệu Quang của BK-ECC, hệ thống điều khiển và nâng nhịp cầu được cải tạo năm 2015 trong dự án cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống điều khiển, giám sát nâng nhịp. Nhịp được nâng dài 36,45 m, đặt trên 4 kích có sức nâng 100 tấn mỗi chiếc. Hành trình nâng tối đa 3,6 m, tốc độ nâng 0,233 m mỗi phút.

Ông Nguyễn Thành Được, Giám đốc Công ty CP Quản lý cầu đường Đà Nẵng, cho biết tĩnh không của cầu tương đối thấp, nhưng khi có tàu du lịch qua lại, nhịp cầu có thể được nâng cao thêm 3 m. Theo ông, vì đây là cầu dành cho người đi bộ nên vật liệu của đoạn cầu kích nâng được thiết kế nhẹ, chỉ cần vài phút để nâng nhịp cho tàu qua.

Tính năng này đã được dùng trong thực tế. Tháng 9/2020, trước và sau cơn bão số 5, cầu Nguyễn Văn Trỗi được kích nâng để tạo tĩnh không cho tàu đánh cá và tàu du lịch đi vào sông Hàn trú bão. Theo Báo Đà Nẵng, hình ảnh nhịp cầu thép được nâng lên khi đó thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Từ cầu xe chạy thành điểm du lịch đêm

Ngày 9/5/2022, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng có Công văn số 1650/SGTVT-QLKCHT báo cáo UBND thành phố về việc nâng, hạ nhịp cầu và khai thác đi bộ trên cầu Nguyễn Văn Trỗi. Theo ông Bùi Hồng Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở khi đó, các đơn vị liên quan đã cơ bản hoàn thành việc sửa chữa, kiểm định cầu. Một tuần sau, ngày 17/5/2022, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký Công văn số 2663/UBND-SGTVT thống nhất phương án khai thác nâng, hạ nhịp cầu và đi bộ trên cầu phục vụ người dân và du khách.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi song hành cùng cây cầu Trần Thị Lý. (Ảnh: Dreamtime)

Cuối năm 2023, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục thống nhất phương án do Sở Du lịch đề xuất về thí điểm dịch vụ du lịch đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu. Tối 31/5/2024, UBND quận Sơn Trà (cũ) chính thức khai trương các dịch vụ này. Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận khi đó, mục tiêu là tổ chức các hoạt động, dịch vụ du lịch ban đêm chất lượng cao tại khu vực cầu. Chương trình cùng thời điểm với Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024, khi thành phố cũng khai trương phố đi bộ Bạch Đằng nối cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý.

Khu vực quanh cầu còn nằm trong danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020-2025 của Đà Nẵng. Theo Cổng thông tin điện tử thành phố, dự án công viên khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi có quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 22/9/2017. Diện tích công viên hai đầu cầu khoảng 91.118 m², trong đó mặt nước và cầu tàu chiếm 19.040 m², mật độ xây dựng dưới 10%, tổng vốn đầu tư dự kiến 400 tỷ đồng.

Từ một cây cầu đã nằm trong kế hoạch tháo dỡ, cầu Nguyễn Văn Trỗi nay trở thành một phần trong chuỗi không gian du lịch ven sông Hàn. Và mỗi khi có bão, nhịp thép 36,45 m trên 4 chiếc kích vẫn sẵn sàng được nâng lên để mở đường cho tàu thuyền vào trú ẩn.