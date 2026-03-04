Từng nắm giữ 1,2 nghìn tỷ USD trái phiếu Mỹ, một chủ nợ lớn nay mạnh tay 'xả hàng', tuyên bố đã có loại tài sản khác thay thế

Trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu tìm kiếm những “hàng rào” địa chính trị thay thế cho trái phiếu chính phủ Mỹ, nợ Trung Quốc đang nổi lên như một lựa chọn chiến lược mới.

Tuy vậy, theo chuyên gia kinh tế Xu Qiyuan - Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thị trường này vẫn cần được cải thiện về thanh khoản và mức độ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ trước khi trái phiếu Trung Quốc có thể thực sự trở thành tài sản an toàn mang tầm toàn cầu.

Trong báo cáo công bố hồi tháng 2, ông Xu cho rằng trái phiếu chính phủ Trung Quốc sở hữu lợi thế đặc biệt khi “vượt qua các hạn chế do đồng nhân dân tệ chưa được tự do chuyển đổi”. Đồng thời, chúng mang đặc điểm của tài sản chủ quyền có chất lượng tín dụng cao, mức thanh khoản tốt và hạn chế nguy cơ bị trừng phạt hay đóng băng tài sản khi phần lớn các tài sản toàn cầu hiện vẫn gắn với hệ thống tài chính Mỹ.

Những nhận định này xuất hiện đúng thời điểm giới hoạch định chính sách Trung Quốc đang tranh luận sôi nổi về cách tận dụng sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào Mỹ và đồng USD.

Trung Quốc nắm giữ bao nhiêu trái phiếu chính phủ Mỹ (đơn vị: tỷ USD).

Trong khi đó, Trung Quốc đã âm thầm cắt giảm một nửa lượng trái phiếu chính phủ Mỹ kể từ năm 2013. Từ mức 1,2 nghìn tỷ USD, Bắc Kinh chỉ còn nắm giữ 682,6 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ vào tháng 11/2025. Ngoài ra, con số này thấp hơn so với mức 688,7 tỷ USD của tháng trước đó và giảm gần 10% so với đầu năm ngoái.

Theo ông Xu, nhu cầu phòng vệ trước những bất ổn địa chính trị đang thúc đẩy các định chế tài chính quốc gia đa dạng hóa danh mục tài sản, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung tài sản thanh khoản cao dù thanh khoản toàn cầu vẫn dồi dào.

Một minh chứng là đợt phát hành 4 tỷ USD trái phiếu chính phủ Trung Quốc tại Hong Kong hồi tháng 11 năm ngoái, thu hút lượng đặt mua gấp gần 30 lần quy mô chào bán. Đáng chú ý, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có lãi suất coupon 3,625% - tương đương trái phiếu Mỹ. Lãi suất trái phiếu 5 năm cao hơn trái phiếu chính phủ Mỹ 0,02 điểm phần trăm.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, các định chế thuộc sở hữu quốc gia, ngân hàng và công ty bảo hiểm chiếm tới 2/3 số nhà đầu tư. Xu hướng này phản ánh “lá phiếu tín nhiệm” dành cho sự ổn định chính trị dài hạn và triển vọng tăng trưởng chất lượng cao của Trung Quốc. Điều này diễn ra trong bối cảnh vị thế tài sản an toàn của trái phiếu Mỹ gặp thách thức bởi khoản nợ quốc gia 38 nghìn tỷ USD cùng xu hướng “vũ khí hóa” đồng USD.

Tuy vậy, ông Xu cũng nhấn mạnh con đường để Trung Quốc trở thành đối trọng thực sự vẫn còn nhiều hạn chế. Để thu hẹp khoảng cách, ông đề xuất Bắc Kinh cần xây dựng lịch phát hành trái phiếu định kỳ, nhất quán cho cả thị trường trong và ngoài nước nhằm tăng chiều sâu thanh khoản.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) nên chủ động hơn trên thị trường thứ cấp, đồng thời đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và hoàn thiện hạ tầng tài chính để tương thích hoàn toàn với các chuẩn mực thanh toán quốc tế.

Theo SCMP﻿