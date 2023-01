Từng muốn bỏ nghề vì bị chê diễn đơ, mỹ nam Việt thăng hạng ở phim mới, đóng vai phụ nhưng "gánh" cả đôi chính

Bình An là nam diễn viên đang lên của truyền hình Việt. Mấy năm gần đây, anh thường xuyên có cơ hội góp mặt trong loạt phim lên sóng giờ vàng, đảm nhận các nhân vật thuộc tuyến chính, thứ chính. Thế nhưng Bình An liên tục nhận về những bình luận tiêu cực, cho rằng diễn xuất của anh quá đơ, biểu cảm nhạt nhòa và thoại thì không cảm xúc. Đã vậy những vai diễn nổi tiếng của anh lại có màu sắc gần giống nhau, là "trai đểu" hay "phi công trẻ" khiến khán giả càng cảm thấy chán nản. Thậm chí Bình An còn từng có thời điểm bị chê bai nhiều đến độ muốn bỏ nghề.

Bình An từng bị chê là "bình hoa di động" (Ảnh: FBNV)

Gần đây, màn tái xuất ở bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu bất ngờ giúp Bình An thay đổi thái độ của khán giả về mình. Dưới những bài đăng về phim do VTV đăng tải không còn những bình luận chê bai nam diễn viên trẻ, thay vào đó là những lời khen ngợi, động viên cho rằng Bình An đã tiến bộ khá nhiều, không xuất sắc nhưng khiến người xem dễ chịu. Khán giả cho rằng cuối cùng Bình An cũng đã tìm được vai diễn phù hợp, giúp anh có thể thoải mái thể hiện bản thân và nhập vai.

Tạo hình của Bình An trong phim (Ảnh: VTV)

Đặc biệt, chemistry của Bình An với Quỳnh Lương và bé Tuấn Phong cũng nhận được nhiều lời khen. Một gia đình đáng yêu, không quá ngọt ngào nhưng thoải mái với nhau, một cặp bố mẹ với cách dạy con rất tinh tế được cho là điểm sáng thú vị nhất Đừng Làm Mẹ Cáu. So với cặp đôi chính Quỳnh Kool - Nhan Phúc Vinh, tuyến nhân vật của Bình An được khen ngợi hơn hẳn, cũng là điều giúp giữ chân khán giả.

Gia đình Bình An trong phim (Ảnh: VTV)

Bình luận của khán giả về Bình An trong Đừng Làm Mẹ Cáu:

Bình An sinh năm 1993, nổi lên từ cuối năm 2012, đầu năm 2013 với những bộ ảnh mang hơi hướng Hàn Quốc. Sau đó, anh bắt đầu nghiệp diễn với những clip trên mạng xã hội. Với gương mặt điển trai cùng với chiều cao lý tưởng, Bình An nhanh chóng có cơ hội thử sức với diễn xuất chuyên nghiệp.

Năm 2014, Bình An thành công với bộ phim ăn khách Lạc Giới, sau đó anh có cơ hội góp mặt trong sitcom đình đám 5S Online. Từ năm 2016, Bình An bắt đầu trở thành gương mặt phủ sóng ở khung giờ phim truyện của VTV. Anh đi lên từ các vai phụ trong loạt phim như Zippo, Mù Tạt Và Em, Tình Khúc Bạch Dương, Chạy Trốn Thanh Xuân,... Riêng năm 2022, anh ghi dấu ấn qua hai phim là Gara Hạnh Phúc và sau đó chính là Đừng Làm Mẹ Cáu.

