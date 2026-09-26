Từng mơ ước trở thành giảng viên đại học nhưng chưa thành, đến nay nữ tiến sĩ giàu có, chỉ đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng có cơ hội trở về giấc mơ, thực hiện một điều đặc biệt

"Tôi cũng đã có sự hỗ trợ từ ngày đầu tiên thành lập nhà trường, từ những thủ tục về tài chính. Tôi hy vọng rằng, nơi đây (Khu đô thị Mailand) sẽ bắt đầu một tương lai mới rực rỡ cho thầy cô và học sinh của Đại học Victoria Hòa Bình", tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết.

Ngày 25/9, tại Lễ công bố Quyết định đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình; thành lập Trường Y Dược Victoria và chào mừng năm học 2026-2027, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico và Chủ tịch HĐQT Vietjet đã có những chia sẻ về tâm huyết về giáo dục.

"Khi còn trẻ, tôi đã từng mơ ước trở thành một giảng viên đại học và cuộc đời đã đưa tôi đến với cuộc sống của một doanh nhân, gắn với nhiều lĩnh vực như là ngân hàng hàng không, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả y tế, giáo dục.

Nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho giáo dục, dành cho nghiên cứu khoa học chưa bao giờ phai nhạt. Và ngày hôm nay, được cùng với các thầy cô và các em, tôi có cảm giác mình đang trở về với một ước mơ rất đỗi thân thương", nữ tỷ phú cho biết.

Cũng theo tỷ phú, tại Khu đô thị Mailand (quy mô 264ha tại Bắc An Khánh, Hà Nội) sẽ sớm khởi công cơ sở và xây dựng campus mới cho Đại học Victoria Hòa Bình.

"Mấy chục năm trước, các thầy cô cũng rất khó khăn để có thể dồn một khoản tiền mấy chục tỷ đồng để xin thành lập trường. Rồi cùng với nhà trường để xin những khu đất để xây cơ sở của trường. Nhưng cũng rất tiếc là vì nhiều điều kiện khách quan mà đến ngày hôm nay, cơ sở chính thức của nhà trường vẫn chưa được khởi công", tỷ phú cho biết.

"Tôi cũng đã có sự hỗ trợ từ ngày đầu tiên thành lập, từ những thủ tục về tài chính. Tôi hy vọng rằng, Khu đô thị Mailand sẽ bắt đầu một tương lai mới rực rỡ cho thầy cô và học sinh của nhà trường.

Chúng tôi mong rằng nơi đây sẽ trở thành một không gian học tập, nghiên cứu và sáng tạo rộng mở, nơi mỗi sinh viên có thể bước từ giảng đường đến phòng thực hành, từ một ý tưởng đến một công trình có ích cho cuộc sống. Và với chúng tôi, đầu tư cho đại học là đầu tư cho con người và tương lai đất nước", Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ thêm: "Sự ra đời của Trường Y – Dược Victoria hôm nay đặc biệt xúc động đối với tôi. Cha tôi từng là sinh viên khóa Dược đầu tiên sau ngày Giải phóng Thủ đô, và tôi chứng kiến việc nghiên cứu thuốc, vật tư y tế trong điều kiện thiếu thốn, và thấu hiểu rằng khoa học bắt đầu từ khát vọng giúp đỡ con người. Tôi mong những thầy thuốc trưởng thành từ ngôi trường này sẽ giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ và luôn giữ được lòng trắc ẩn trước mỗi người bệnh".

"Tên Victoria gợi nhắc đến chiến thắng. Nhưng chiến thắng đẹp nhất không chỉ là vượt qua một kỳ thi hay đạt được một vị trí tốt. Đó là vượt qua giới hạn của bản thân và dùng tài năng của mình làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Giáo dục và nghiên cứu khoa học là chìa khóa mở ra sự phát triển và thịnh vượng của nhân loại. Hãy mơ những ước mơ lớn. Hãy học tập và hành động mỗi ngày bằng sự tử tế. Các thầy cô, nhà trường và những người đồng hành như chúng tôi sẽ làm tất cả để các em có thêm cơ hội biến ước mơ thành hiện thực", Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ.