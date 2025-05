Từng là xe 'quốc dân' của người Việt, phân khúc này giờ đây không có mẫu xe nào vượt doanh số 1.000 chiếc sau 4 tháng đầu năm

Sedan hạng C không còn chỗ đứng trong lựa chọn của người Việt?

Chưa đầy một thập kỷ trước, sedan hạng C là lựa chọn gần như mặc định của tầng lớp trung lưu đô thị khi mua ô tô lần đầu. Những cái tên như Mazda3, Toyota Corolla Altis hay Kia Cerato (nay là K3) từng có thời điểm bán hàng ngàn xe mỗi tháng, lọt top 10 xe bán chạy toàn thị trường.

Tuy nhiên trong tháng 4/2025, toàn bộ phân khúc chỉ bán được 469 xe, chưa bằng doanh số riêng một mẫu SUV cỡ B là Hyundai Creta (trên 1.000 xe). Mazda3 dù vẫn là cái tên "sáng" nhất cũng chỉ bán được 204 xe. Tính từ đầu năm, cả phân khúc sedan hạng C cộng dồn mới đạt hơn 2.000 xe – con số thấp đến khó tin.

Cụ thể sau 4 tháng đầu năm 2025, Mazda3 dẫn đầu phân khúc với 865 xe, tiếp đến là Kia K3 với 650 xe, Honda Civic với 243 xe, Hyundai Elantra 231 xe và Toyota Corolla Altis bán đúng 94 xe.

Doanh số các mẫu sedan cỡ C theo từng tháng trong năm 2025.

Cách đây 5 năm, riêng Kia K3 đạt doanh số hơn 12.000 xe, Mazda3 khoảng hơn 8.000 xe trong năm 2020 nhưng đến năm 2024, con số này còn lần lượt hơn 3.600 xe và 4.900 xe, giảm lần lượt 2/3 và 1/2. Nếu đà doanh số hiện tại được giữ nguyên, 2025 nhiều khả năng sẽ nối dài kỷ lục buồn của các mẫu sedan cỡ C tại thị trường Việt Nam.

Đây không còn là chuyện "trượt dốc", mà là một sự thoái trào rõ rệt. Người tiêu dùng Việt không còn mặn mà với sedan, và đặc biệt là những chiếc sedan tầm giá 700–900 triệu đồng – vùng giá mà họ đã có quá nhiều lựa chọn khác hấp dẫn hơn. Sự bão hòa của phân khúc, cộng với làn sóng dịch chuyển sang SUV và xe điện, khiến sedan hạng C dần trở thành cái tên bị quên lãng.

SUV, crossover, xe điện và cuộc "thay máu" gu tiêu dùng ô tô tại Việt Nam

Sự thất sủng của sedan hạng C phản ánh thay đổi lớn nhất trong thói quen mua xe của người Việt: từ "xe đẹp, đi phố" sang "xe đa dụng, tiện nghi, ngồi cao, lái thoáng". Sự lên ngôi của các mẫu SUV đô thị như Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, hay gần đây là các mẫu xe điện như VinFast VF 6… là minh chứng rõ ràng nhất. Cùng mức giá với sedan hạng C, người dùng dễ dàng chọn được một chiếc SUV gầm cao với thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích, cảm giác ngồi thoáng hơn hẳn và thậm chí tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Đà lao dốc của 2 mẫu sedan cỡ C bán chạy nhất thị trường giai đoạn 2020-2025.

Trong khi đó, sedan hạng C ngày càng bị coi là lưng chừng. So với sedan hạng B, các mẫu xe này đắt hơn nhưng không tạo được sự khác biệt rõ ràng về trải nghiệm. So với SUV cùng tầm giá, chúng lại thua về độ tiện dụng và gu thẩm mỹ hiện đại. Đây là phân khúc "đẹp mà không sắc, sang mà không hẳn sang, tiện nhưng không thực sự đa dụng" - rất khó để thuyết phục khách hàng mới.

Thêm vào đó, nhiều mẫu sedan C tại Việt Nam đã không còn giữ được ưu thế về giá trị thương hiệu như trước. Kia K3 đã mất đi sức hút của một mẫu xe "ngon, bổ, rẻ". Toyota Altis không còn là "biểu tượng bền bỉ" khi khách hàng giờ đã có nhiều lựa chọn bền không kém. Mazda3 dù vẫn bán chạy nhất phân khúc, nhưng không còn tạo được làn sóng như thời còn "trẻ trung, nổi bật" những năm 2015–2018. Honda Civic chọn lối thiết kế trưởng thành, thể thao, nhưng trở nên quá kén người dùng và có giá bán cao, không còn hợp thị hiếu số đông. Còn Hyundai Elantra dù được làm mới gần đây nhưng không để lại nhiều dấu ấn, chỉ đủ để duy trì sự hiện diện chứ không tạo ra tăng trưởng.

Sedan cỡ C không còn phù hợp với xu hướng thị trường.

Ngay cả khi tích cực giảm giá, khuyến mại để kích cầu liên tục, doanh số các mẫu xe vẫn giảm đều đặn qua từng năm. Từ 2020 đến nay, lượng xe bán ra của phân khúc này đã giảm khoảng 60–70%, cho thấy nhu cầu đang mất đi một cách tự nhiên – chứ không phải do cạnh tranh hay yếu tố kinh tế đơn thuần.

Nếu nhìn vào cấu trúc thị trường xe tại Việt Nam năm 2025, có thể thấy rõ rằng sedan hạng C không còn đất diễn. Những phân khúc đang "ăn nên làm ra" là SUV hạng B, xe điện cỡ nhỏ, và gần đây là các mẫu MPV giá rẻ. Tất cả đều có điểm chung: phục vụ tốt cho gia đình trẻ, phù hợp với đường xá đô thị và thị hiếu thị trường. Sedan hạng C không đáp ứng được điều đó, và cũng không đủ khác biệt để tạo ra một "phân khúc riêng".

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân hóa rất rõ: ai nhanh nhạy với xu hướng sẽ sống, ai cố giữ một "di sản" cũ sẽ dần bị loại bỏ. Sedan hạng C là một ví dụ điển hình. Không phải vì xe tệ đi, mà vì thói quen tiêu dùng đã thay đổi không thể đảo ngược. Trong bài toán ấy, sedan hạng C là mảnh ghép không còn vừa.