Từng là tâm điểm "sốt đất", nơi được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên sắp có 3 khu đô thị 27.000 tỷ đồng

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã ký kết với các nhà đầu tư để triển khai 3 dự án khu đô thị số 1, 4 và 5 tại xã Măng Đen, với tổng vốn đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng.

Theo đó, dự án Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích hơn 264 ha, quy mô dân số khoảng 7.700 người, tổng vốn hơn 6.700 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – xã hội, gắn với không gian sinh thái và cảnh quan tự nhiên đặc trưng của Măng Đen, thời gian thực hiện 105 tháng.

Hai dự án Khu đô thị số 4 và số 5 do Công ty TNHH Quản lý hạ tầng Nam Việt và liên danh thực hiện. Trong đó, Khu đô thị số 4 có diện tích hơn 247 ha, tổng vốn đầu tư lớn nhất trong 3 dự án, đóng vai trò nòng cốt trong hình thành các khu chức năng đô thị hiện đại với cơ cấu sản phẩm đa dạng. Quy mô dân số dự kiến hơn 11.400 người, thời gian triển khai 117 tháng.

Khu dân cư số 5 có diện tích hơn 276 ha, quy mô dân số trên 30.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 9.777 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện không gian đô thị và tăng cường liên kết giữa các khu chức năng tại xã Măng Đen.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án trên thông qua hình thức đấu thầu. Sau khi hoàn thành, 3 khu đô thị dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 14.000 sản phẩm bất động sản các loại, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 50.000 cư dân.

Các dự án được kêu gọi đầu tư nhằm cụ thể hóa Quy hoạch vùng Tây Nguyên và Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, từng bước hình thành một vùng kinh tế động lực mới của tỉnh Quảng Ngãi.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là tỉnh nằm ở phía bắc Tây Nguyên, trong đó Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, cách TP. Kon Tum khoảng 60km, được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai" của khu vực.

Giai đoạn 2020–2021, Măng Đen từng xảy ra "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai và xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với tổng diện tích hơn 102.000 m², được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.

