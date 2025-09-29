Từng là sinh viên xuất sắc, chỉ vì mê game mà thay đổi cả tương lai

Võ Lâm Truyền Kỳ khuấy đảo làng game Việt một thời

Nhắc đến những tựa game gắn liền với ký ức thế hệ 8x, 9x, chắc chắn không thể bỏ qua Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK). Ra mắt tại Việt Nam năm 2005, trò chơi nhập vai trực tuyến này nhanh chóng trở thành hiện tượng, tạo nên cơn sốt chưa từng có trong cộng đồng game thủ. Với bối cảnh kiếm hiệp, hệ thống môn phái đa dạng, lối chơi cuốn hút và đặc biệt là yếu tố “bang hội”, VLTK đã thổi bùng đam mê trong hàng trăm nghìn người trẻ thời bấy giờ.

Sức ảnh hưởng của Võ Lâm Truyền Kỳ không chỉ dừng lại ở việc giải trí. Nó từng tạo ra một “xã hội thu nhỏ” trong game, nơi anh em kết nghĩa, lập bang hội, tranh đoạt lãnh thổ. Nhiều game thủ ngày ấy sẵn sàng thức trắng đêm để luyện cấp, tham gia công thành chiến, hoặc chỉ đơn giản là cùng bạn bè lang thang trên bản đồ ảo.

Cũng chính vì vậy mà cụm từ “quên ăn, quên ngủ” gắn liền với VLTK đã trở thành một phần ký ức tập thể. Không ít sinh viên, học sinh thời đó từng “ngập chìm” trong thế giới ảo đến mức bỏ bê học hành, công việc. Với sức hút quá lớn, VLTK vừa là kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, vừa là “con dao hai lưỡi” đối với nhiều người, mà câu chuyện dưới đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm

Trong một bài chia sẻ gần đây, hình ảnh một cựu sinh viên Bách Khoa khiến nhiều người vừa tiếc nuối, vừa ngậm ngùi. Anh từng là học sinh giỏi, đạt 27,5 điểm khi thi đại học ngành Công nghệ thông tin, đồng thời giành giải Nhì Quốc gia môn Hóa, đủ năng lực để tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Tự nhiên. Nhưng thay vì viết tiếp giấc mơ trở thành kỹ sư, anh lại rẽ sang một hướng đầy chông gai – tất cả bắt nguồn từ đam mê với Võ Lâm Truyền Kỳ.

Anh chàng kể lại, thời sinh viên, ký túc xá cách quán net chỉ vài bước chân, có những ngày liền 27 ngày không về phòng trọ, thậm chí cắm cả xe để nạp thẻ game. Số tiền học phí bố mẹ gửi lên, anh cũng dành hết cho những giờ cày cuốc trong thế giới ảo. Ban đầu, anh nghĩ chỉ chơi một vài kỳ, bởi “dân chuyên” có thể nhanh chóng bắt kịp việc học. Nhưng rồi niềm say mê VLTK quá lớn, đến mức kỳ thi cũng không thể dứt ra, và anh chấp nhận lưu ban với suy nghĩ “sau này học lại cũng chưa muộn”.

Đến năm 2007, khi Bách Khoa quyết định tạm dừng tăng K, hàng nghìn sinh viên phải ra về – và anh cũng nằm trong số đó. Từ một tài năng sáng giá, có tương lai rộng mở, anh rơi vào cảnh lận đận, hiện tại phải mưu sinh bằng nghề sơn bả. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh thừa nhận bản thân tiếc nuối, nhưng thời điểm ấy, sức hút từ Võ Lâm Truyền Kỳ quá khó cưỡng.

Câu chuyện này khiến nhiều người phải suy ngẫm. Game có thể là niềm vui, là ký ức tuổi trẻ, nhưng khi thiếu kiểm soát, nó cũng dễ dàng trở thành vật cản của tương lai. Nhìn lại, ai cũng thấy tiếc cho một chàng trai tài năng, nhưng đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ hôm nay: hãy biết cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm.