Từng là cái tên quyền lực của làng giải trí, sao nam phải cắt 2/3 lưỡi rồi chọn cuộc sống tu hành

Từ một cái tên đình đám của làng giải trí Hong Kong, sao nam này trải qua cú rơi đầy đau đớn vì tình cảm, bệnh tật trước khi tìm đến cuộc sống tu hành.

Là một trong những MC nổi tiếng nhất Hong Kong, Hồng Triều Phong vốn có sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ với danh tiếng, tiền bạc và sức ảnh hưởng lớn. Chương trình Nhật Nguyệt Tinh Thần mà Hồng Triều Phong dẫn từng thu hút khoảng 700.000 thính giả, giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều gia đình xứ Cảng Thơm.

Thế nhưng sau ánh hào quang ấy là một cuộc đời đầy biến động. Mối tình ồn ào với nữ tỷ phú Bảo Vịnh Cầm, căn bệnh rối loạn lưỡng cực, ung thư phải cắt bỏ 2/3 lưỡi và quyết định xuất gia ở tuổi xế chiều đã khiến hành trình của Hồng Triều Phong trở thành câu chuyện nhiều thăng trầm.

Tuổi thơ nghèo khó cho đến MC hàng đầu

Hồng Triều Phong sinh ra trong một gia đình bình thường ở khu tái định cư Hong Kong. Tên khai sinh của ông là Hồng Ô Trư, một cái tên mộc mạc đến mức giáo viên mẫu giáo sau đó phải giúp đổi lại.

Tuổi thơ của Hồng Triều Phong không có nhiều ký ức vui vẻ khi gia đình ông luôn phải đối mặt với khó khăn và bệnh tật. Cha mắc ung thư phổi, mẹ khi về già mắc Alzheimer, nhiều người thân trong gia đình cũng gặp vấn đề sức khỏe, trong đó có rối loạn lưỡng cực.

Chính hoàn cảnh ấy khiến Hồng Triều Phong sớm hiểu rằng ông không có chỗ dựa nào ngoài bản thân. Ông lựa chọn con đường truyền thông và nhanh chóng chứng minh khả năng nhờ lối dẫn chuyện gần gũi, vốn hiểu biết phong phú cùng giọng nói truyền cảm.

Năm 1983, Hồng Triều Phong gia nhập Đài phát thanh Hong Kong và tên tuổi ông thực sự bùng nổ khi dẫn chương trình Nhật Nguyệt Tinh Thần. Khác với nhiều chương trình cùng thời, ông không chỉ phát nhạc mà còn trò chuyện, giải đáp tâm sự, kết nối với những thính giả cô đơn trong đêm.

Ở thời kỳ đỉnh cao, chương trình thu hút khoảng 700.000 người nghe. Ngôi sao sinh năm 1960 trở thành một trong những người dẫn chương trình được yêu thích nhất Hong Kong. Không chỉ vậy, ông cũng từng phỏng vấn nhiều ngôi sao hàng đầu khi đó như Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương và Tứ đại thiên vương. Không chỉ thành công với vai trò MC, Hồng Triều Phong còn ghi dấu ấn khi lấn sân sang diễn xuất. Ông từng rất nổi tiếng với 2 vai Cừu Thiên Nhận và Cừu Thiên Trượng trong bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu 1994.

Nhưng khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cuộc đời ông bất ngờ bước sang một chương khác.

Mối tình với nữ tỷ phú và cú rơi khỏi ánh hào quang

Năm 1998, Hồng Triều Phong quen Bảo Vịnh Cầm trong một buổi phỏng vấn. Khi đó, bà là một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Hong Kong, sở hữu khối tài sản lên tới hàng tỷ HKD.

Sau cuộc gặp gỡ ấy, cả 2 nhanh chóng phát triển tình cảm và công khai hẹn hò. Một người là MC nổi tiếng, một người là nữ tỷ phú quyền lực, chuyện tình của họ lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, sự chênh lệch về địa vị và tài sản cũng khiến Hồng Triều Phong chịu nhiều lời bàn tán. Ông từng bị dư luận gắn với những lời chỉ trích như ăn bám và đến với Bảo Vịnh Cầm vì tiền bạc.

Ban đầu, cả 2 vẫn dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Nhưng chỉ sau 11 tháng, mối quan hệ nhanh chóng kết thúc trong nhiều tranh cãi.

Sau cuộc chia tay, cuộc sống của Hồng Triều Phong bắt đầu thay đổi rõ rệt. Căn bệnh rối loạn lưỡng cực vốn liên quan đến yếu tố gia đình cũng khiến ông nhiều lần mất kiểm soát cảm xúc. Người từng được yêu mến nhờ năng lực dẫn chương trình lại trở thành tâm điểm của những tranh luận tiêu cực.

Nhưng thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước.

Hồng Triều Phong lần lượt mắc ung thư lưỡi và ung thư ruột. Để giữ mạng sống, ông phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ 2/3 lưỡi. Với một người từng xây dựng sự nghiệp bằng giọng nói, đây là cú sốc nặng nề không dễ vượt qua.

Từ cuộc sống giàu sang đến lựa chọn rời xa thế tục

Sau khi mất đi vị trí từng có trong làng truyền thông, Hồng Triều Phong trải qua khoảng thời gian khó khăn. Ông từng phải đi nhiều nơi biểu diễn, bán nghệ để kiếm sống. Từ một người từng được hàng trăm nghìn thính giả chờ đợi mỗi đêm, ông dần rời xa ánh đèn sân khấu và tìm kiếm một cuộc sống khác.

Năm 2020, Hồng Triều Phong quyết định xuống tóc xuất gia tại một ngôi chùa ở Thái Lan. Sau nhiều năm trải qua những biến cố về tình cảm, sức khỏe và danh tiếng, ông lựa chọn sự bình yên thay vì tiếp tục chạy theo hào quang.

Nhìn lại cuộc đời Hồng Triều Phong, nhiều người vẫn tiếc nuối cho một tài năng từng đứng trên đỉnh cao rồi phải đối mặt với quá nhiều biến cố. Nhưng từ một cậu bé lớn lên trong khu tái định cư nghèo đến người từng có sức ảnh hưởng lớn tại Hong Kong, hành trình của ông cũng cho thấy một điều: danh tiếng và tiền bạc có thể đưa con người lên đỉnh cao, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại sự bình yên.