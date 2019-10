Từng "không đội trời chung", mối quan hệ giữa Dwayne Johnson và Vin Diesel giờ ra sao?

Trên màn ảnh, Dwayne Johnson và Vin Diesel là những người anh em cùng chung hoạn nạn, đều là những thành viên chủ chốt của gia đình Fast & Furious. Tuy nhiên, ở ngoài đời thực, hai siêu sao này lại là những nhân vật không đội trời chung.

Mâu thuẫn giữa The Rock và Vin Diesel bùng nổ trong quá trình quay Fast & Furious phần 8 vào năm 2017. Thậm chí xung đột này còn căng thẳng đến nỗi đại diện của hãng Universal phải tới trường quay để dàn hòa giữa hai siêu sao, tránh ảnh hưởng đến việc quay phim.

Trong Fast & Furious 8: The Fate of the Furious, nhân vật Hobbs do The Rock thủ vai và nhân vật Dom của Vin Diesel xuất hiện trong rất nhiều cảnh quay, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra cả hai không bao giờ xuất hiện trong một khung hình, trừ những đại cảnh.

Dwayne Johnson từng tiết lộ về mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh không ngọt" với Vin Diesel trên tờ Rolling Stone.



Lý do xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết này của hai siêu sao là do bất đồng quan điểm trong quá trình quay phim. Cả hai đều là thủ lĩnh nên không ai chịu nghe ý kiến của ai.

The Rock từng bóng gió chỉ trích Vin Diesel vô trách nhiệm trên trường quay. Còn Vin Diesel với vai trò đồng sản xuất The Fate Of The Furious đã cắt bỏ đoạn after-credit nhá hàng phim riêng của Hobbs & Shaw do The Rock và Jason Staham thủ vai chính.

Khá thú vị khi Johnson và Statham là kẻ thù trong phim, nhưng lại rất thân thiết ngoài đời thường. Trong khi Johnson và Vin Diesel là “chiến hữu” trong phim nhưng lại có mối quan hệ vô cùng ảm đạm.



Dwayne Johnson và Jason Staham có mối quan hệ thân thiết.

Tuy nhiên, trong video mới nhất mà The Rock đăng tải trên trang Instagram cho thấy một bước chuyển biến mới trong mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa anh và Vin Diesel.

Bên cạnh lời cảm ơn khán giả vì đã giúp bộ phim Hobbs & Shaw đạt 750 triệu đô doanh thu toàn cầu, gã cơ bắp Dwayne Johnson khiến người hâm mộ được phen xôn xao khi công khai nhắc tới Vin Diesel sau khoảng thời gian dài bất hòa.

The Rock bày tỏ cảm kích trước lời chúc mừng đám cưới của Vin Diesel khi anh tổ chức hôn lễ với vợ vào tháng Tám năm nay: "Tôi rất trân trọng lời chúc phúc của anh, người anh em. Chúng tôi cũng rất quý anh và Paloma (vợ của Vin Diesel)."

"10 năm về trước, anh mời tôi tham gia vào đại gia đình Fast & Furious, tôi rất biết ơn về lời mời đó của anh. Anh biết đấy, mục tiêu của tôi luôn là đưa thương hiệu Fast & Furious tiến xa hơn với thế giới và tôi sẵn sàng làm những điều có thể để hoàn thành công việc của mình."

The Rock đăng video tiết lộ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại với Vin Diesel.

Không dừng lại ở đó, gã khổng lồ còn thể hiện sự yêu mến đối với Vin Diesel bằng một nụ cười tươi và cái nháy mắt hóm hỉnh: "Tất cả con đường tôi đi đều dẫn tôi tới một nơi, tôi sẽ sớm gặp lại anh ở nơi đó, Dominic Toretto."

Dù không xuất hiện trong phần 9 của Fast & Furious do trùng lịch với Hobbs & Shaw nhưng The Rock sẽ xuất hiện trong phần 10 của phim được công chiếu vào năm 2021.

Hy vọng với sự hàn gắn này, chúng ta lại có thể được chứng kiến những pha kết hợp mãn nhãn của The Rock và Vin Diesel.