Từng khởi đầu xu hướng smartphone mới, mẫu iPhone này giờ không ai muốn mua

"Máy cũ giá rẻ" là chuyên mục giới thiệu những sản phẩm công nghệ tuy không còn mới nhất, nhưng qua thời gian đã giảm giá xuống mức dễ tiếp cận hơn. Do đã qua sử dụng, những sản phẩm này có thể bị ảnh hưởng về hình thức, thời lượng pin cũng như chất lượng. Ngoài ra, chế độ bảo hành của sản phẩm cũ cũng không thể đảm bảo so với hàng mới. Vì vậy, mặc dù những sản phẩm công nghệ cũ mang đến nhiều giá trị hơn so với những sản phẩm mới trong cùng tầm giá, nhưng người dùng vẫn cần cân nhắc trước khi sở hữu chúng.

Ngay tại thời điểm ra mắt vào năm 2017, iPhone X trở thành một "hiện tượng" về công nghệ khi đây là lần đầu tiên Apple công bố một thiết kế iPhone hoàn toàn mới sau nhiều năm trung thành với kiểu thiết kế màn hình với nút Home lỗi thời.

Được biết, tính tới thời điểm hiện tại, iPhone X là điều "One More Thing..." cuối cùng mà Apple công bố. "One More Thing..." là câu nói kinh điển của Apple mỗi khi "nhà Táo" muốn giới thiệu một sản phẩm mới nổi bật và mang tính đột phá công nghệ, cho thấy iPhone X sẽ là một sản phẩm vượt trội và được Apple kỳ vọng nhiều. Thực tế đã chứng minh iPhone X là một sản phẩm thành công trong việc mở ra một xu hướng thiết kế mới cho thị trường smartphone sau này.

Với vai trò là sản phẩm kỷ niệm, đồng thời cũng là sản phẩm tiên phong trong nhiều yếu tố, iPhone X đã đạt được nhiều giải thưởng sau khi ra mắt, bất chấp việc đây là một chiếc iPhone còn tồn tại khá nhiều lỗi, đặc biệt là về màn hình.

iPhone X có thiết kế hiện đại, thay đổi hoàn toàn so với các dòng iPhone trước đó như iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus...

Mặt lưng của máy hoàn thiện từ chất liệu kính, có cụm camera kép 13MP xếp dọc ở góc, logo "Táo cắn dở" quen thuộc ở chính giữa

iPhone X là mẫu iPhone đầu tiên trang bị khung viền thép không gỉ

So sánh thiết kế iPhone 14 Pro (trái) với iPhone X (phải)

Sau 5 năm, cụm camera là thay đổi dễ thấy nhất trên iPhone khi càng ngày camera của iPhone càng to ra, phần cứng cũng được cập nhật với thông số "khủng" hơn, như bổ sung thêm camera góc siêu rộng, nâng cấp độ phân giải...

Tuy vậy cụm camera kép trên iPhone X vẫn đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của người dùng như chụp phong cảnh, chân dung xoá phông với ống kính 2X...

Ảnh chụp từ camera của iPhone X: Ảnh vẫn có độ chi tiết tốt và màu sắc đặc trưng của iPhone, tuy nhiên camera của máy không có chế độ HDR thông minh nên ảnh chụp ra sẽ không đẹp như các dòng máy đời mới hơn. Ngoài ra khả năng chụp tối của iPhone X cũng bị hạn chế

Ảnh chụp chân dung từ iPhone 14 Pro (trái) có HDR thông minh so với iPhone X (phải) không có HDR thông minh

Ở mặt trước, iPhone X trang bị màn hình Super Retina OLED kích thước 5.8 inch, độ phân giải 1125 x 2436, có hỗ trợ công nghệ 3D Touch. Tại thời điểm ra mắt năm 2017, iPhone X là chiếc smartphone đầu tiên có thiết kế "tràn viền" đúng nghĩa, cũng như là chiếc iPhone mở đầu cho xu hướng màn hình "tai thỏ". Chất lượng hiển thị của màn hình iPhone X tại thời điểm ra mắt là rất tốt, thậm chí còn đạt cả giải "Màn hình của năm" do The Society for Information Display (SID) vinh danh

So sánh màn hình Dynamic Island trên iPhone 14 Pro và "tai thỏ" trên iPhone X để thấy sự khác biệt sau 5 năm

Khu vực "tai thỏ" này là nơi đặt cụm camera TrueDepth và camera selfie. Đây là thế hệ Face ID đầu tiên nên tốc độ nhận diện không thể nhanh và nhạy như các dòng iPhone đời mới, tuy nhiên vẫn là một công cụ bảo mật tuyệt vời đối với người dùng iPhone. Đáng tiếc, Face ID này không hỗ trợ mở khoá khi đeo khẩu trang (chỉ hỗ trợ từ iPhone 12 trở lên)

iPhone X trang bị con chip Apple A11 Bionic 11nm. Máy đi kèm với dung lượng RAM 3GB và bộ nhớ 64GB/256GB. Kiểm tra hiệu năng với 2 phần mềm AnTuTu Benchmark và Geekbench 5, máy đạt điểm số trung bình. So với thế giới Android, điểm số này của Apple A11 nhỉnh hơn con chip Snapdragon 695 một chút. iPhone X vẫn đáp ứng nhu cầu chơi game đồ hoạ từ tầm trung trở xuống

iPhone X vẫn được cập nhật lên tới iOS 16.3 mới nhất với gần như đầy đủ tính năng. Tính năng duy nhất khá cần thiết đối với người dùng Việt là eSIM (sim thứ 2) thì không được hỗ trợ

iPhone X có thời lượng dùng pin không quá ấn tượng, đặc biệt là với các máy cũ. Việc sạc pin một ngày hai lần đã là một điều khá bình thường với người dùng iPhone X, nhất là với những ai sử dụng máy nhiều

Tại thời điểm ra mắt, iPhone X được niêm yết giá 999 USD, về Việt Nam có thời điểm bị độn giá lên tới gần 70 triệu đồng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, người dùng có thể mua được iPhone X với mức giá dao động từ 4 - 5 triệu đồng tuỳ phiên bản, dung lượng bộ nhớ và hình thức máy. Mức giá này rẻ hơn một chút so với giá của chiếc iPhone XR mà chúng tôi cũng đã có bài viết trước đó.

Trên thực tế, lựa mua iPhone X ở năm 2023 là một điều gần như không ai muốn bởi chiếc máy này tồn tại tương đối nhiều vấn đề, nhất là về màn hình. Kể từ khi ra mắt, iPhone X liên tục gặp vấn đề về lỗi màn hình. Nguyên nhân cụ thể chưa được xác định nhưng nhiều thông tin cho biết đây là mẫu iPhone đầu tiên của Apple sử dụng màn hình OLED nên tỷ lệ lỗi màn hình sẽ cao hơn các mẫu iPhone đời mới.

Một chiếc iPhone X lỗi màn hình tại Việt Nam ngay trong đợt mở bán đầu tiên

Không hiếm trường hợp iPhone X lỗi sọc màn hình

Để tổng kết, iPhone X ở năm 2023 không phải là một sự lựa chọn tốt bởi chiếc máy này đã được ra mắt cách đây khá lâu, hay lỗi vặt, đặc biệt tỷ lệ lỗi màn hình cao, thời lượng pin khó đáp ứng được 1 ngày dài cũng như hiệu năng yếu, có thể gây ra hiện tượng lag khi sử dụng, nhất là với các máy đã chai pin.

Ứng viên sáng giá thay thế cho iPhone X có thể kể tới là iPhone XR hoặc iPhone XS Max với mức giá chênh lệch chỉ từ 1 - 3 triệu đồng tuỳ vào nhu cầu sử dụng. 2 mẫu iPhone này có thời lượng pin tốt hơn, hiệu năng mạnh mẽ hơn cũng như hỗ trợ 2 sim, phù hợp để làm máy chính. Còn nếu bạn vẫn muốn sở hữu iPhone X thì chiếc máy này sẽ chỉ phù hợp để làm máy phụ mà thôi.