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Từng khiến cả họ bật cười vì quá quấn vợ, chỉ nửa năm sau, chồng tôi bỗng dưng thay đổi đến mức khó tin

Thanh Uyên
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Không biết những cặp vợ chồng khác có trải qua cảm giác này không?

Tôi mới cưới được nửa năm nhưng đã bắt đầu cảm nhận rất rõ sự thay đổi của chồng. Có những lúc nhìn lại quãng thời gian đầu mới cưới, tôi không hiểu tại sao một người từng quấn quýt vợ không rời lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Hồi mới cưới, chồng tôi gần như đi đâu cũng muốn đưa vợ đi cùng. Anh làm gì cũng thích có tôi bên cạnh, thậm chí có những việc chẳng liên quan gì đến tôi nhưng anh vẫn muốn tôi xuất hiện. Có lần về nhà bác trưởng ăn giỗ, mọi người đang tất bật chuẩn bị cỗ bàn, tôi xuống bếp nhặt rau thì anh cũng kéo ghế ngồi ngay cạnh, vừa xem điện thoại vừa thỉnh thoảng hỏi vợ cần gì không. Mấy bác, mấy cô nhìn thấy đều bật cười, trêu hai vợ chồng mới cưới cứ như hình với bóng.

Tôi cũng hạnh phúc vì được chồng quan tâm như thế. Đôi khi sự quan tâm ấy hơi quá mức, chẳng hạn muốn đi cà phê với bạn bè cũng phải đợi anh về đưa đi. Anh không yên tâm để tôi tự đi xe một mình, thường muốn chở vợ đến nơi, rồi ngồi chờ bên ngoài hoặc tranh thủ làm việc riêng. Tôi thấy mình được yêu chiều, dù đôi lúc cũng hơi bất tiện. Nhưng nghĩ lại, có người chồng lúc nào cũng lo lắng cho mình như vậy cũng là điều đáng quý.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vậy mà chỉ sau nửa năm, mọi thứ đã khác hẳn. Gần đây, anh bắt đầu thích những cuộc gặp gỡ bạn bè riêng, cuối tuần thường ra ngoài mà không còn hỏi tôi có muốn đi cùng không. Thậm chí, tuần trước anh còn cùng nhóm bạn đi Tam Đảo hai ngày một đêm, để tôi ở nhà một mình. Trước đây, chỉ cần tôi nói muốn đi đâu là anh đã thu xếp đưa đi, vậy mà giờ anh có thể vui vẻ lên kế hoạch cho kế hoạch riêng mà chẳng mấy bận tâm vợ nghĩ gì.

Có lần trong họ có đám cưới, anh đi trước rồi để tôi ở lại dọn dẹp, phụ giúp mọi người một mình. Tôi không ngại việc nhà hay chuyện họ hàng, nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là ngày trước anh luôn muốn ở cạnh vợ, còn bây giờ dường như việc đó không còn cần thiết nữa.

Tôi từng nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ khiến hai người gắn bó hơn, nhưng thực tế lại khiến tôi có cảm giác mình đang dần trở thành một phần quen thuộc đến mức chồng không còn muốn dành nhiều thời gian.

Tôi không muốn chồng lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cũng hiểu mỗi người cần có bạn bè và khoảng trời riêng. Nhưng sự thay đổi quá nhanh khiến tôi không khỏi hụt hẫng. Không biết những cặp vợ chồng khác có trải qua cảm giác này không, hay chồng tôi chỉ đơn giản là đã hết cảm giác háo hức sau khi chinh phục được người mình muốn cưới?

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Tags

hôn nhân

quấn quýt

thay đổi

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