Dù nhà xưởng, dây chuyền và nguyên liệu đã hoàn tất sau hàng chục năm dày công nghiên cứu, công ty này vẫn quyết định “đập đi xây lại” sản phẩm mới.

Bắt đầu nghiên cứu làm phở ăn liền từ những năm 2007-2008, cán bộ nhân viên của AFOTECH từng nằm vùng ở làng Chũ (Bắc Giang, nay thuộc Bắc Ninh) để học hỏi công thức biến sợi mì gạo từ ướt sang khô mà vẫn giữ vẹn nguyên chất lượng.

Sau hàng chục năm kỳ công nghiên cứu, năm 2017, khi nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, bao bì và nguyên liệu đều đã hoàn tất, ban lãnh đạo công ty bất ngờ đưa ra quyết định lịch sử: dừng kế hoạch ra mắt sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu, làm ra loại phở chuẩn vị Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Quản lý chất lượng, dù có phần bất ngờ, đội ngũ nghiên cứu hiểu rằng nhiệm vụ của họ là phải tạo ra sản phẩm ăn liền, nhưng tái hiện đầy đủ đặc trưng phở Hà Nội. Từ sợi bánh mềm nhưng không bở, nước dùng đậm đà mà thanh vị đến hương thơm của gừng, hành và các loại gia vị truyền thống.

Sau thời gian dài nghiên cứu và đi khắp các quán phở nổi tiếng nhất Hà Nội để cảm nhận, năm 2018, Phở Cung Đình chính thức ra mắt. Chỉ 8 năm sau, thương hiệu vừa được NielsenIQ ghi nhận đứng số 1 Việt Nam về sản lượng bán ra cho người tiêu dùng.

Theo dữ liệu NielsenIQ trong 12 tháng cộng dồn liên tiếp đến tháng 6/2026, kết quả này được xác lập trên cơ sở đo lường tại các kênh truyền thống, hiện đại và sỉ lẻ trên toàn quốc, ngoại trừ MM Mega Market Việt Nam.