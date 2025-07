Từng hứa sẽ bơm khí đốt cho châu Âu, cứu tinh bất ngờ thành nhà nhập khẩu lớn: Vừa chốt deal khủng với ông trùm thế giới, gây áp lực lên nguồn cung toàn cầu

Ảnh minh họa

Ai Cập đang chuẩn bị tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ nay đến năm 2028 nhằm bù đắp sự sụt giảm sản lượng nội địa và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. Động thái này có thể gây thêm áp lực lên thị trường LNG toàn cầu vốn đang căng thẳng, đồng thời khiến quốc gia Bắc Phi đối mặt với chi phí nhập khẩu cao kỷ lục.

Theo các nguồn tin thân cận, Ai Cập đang đàm phán các hợp đồng mua LNG dài hạn, trong đó có thỏa thuận kéo dài 10 năm với Qatar. Ngoài ra, nước này cũng đã ký kết các hợp đồng với Saudi Aramco, Trafigura và Vitol để nhập khẩu tới 290 chuyến hàng LNG từ tháng 7/2025 đến năm 2028.

Đây là bước đi đảo ngược đáng kể so với giai đoạn 2019–2022, khi Ai Cập từng là nước xuất khẩu LNG ròng nhờ vào sản lượng lớn từ mỏ khí Zohr do tập đoàn Eni (Ý) vận hành. Năm 2022, Ai Cập đạt đỉnh xuất khẩu LNG với gần 9 tỷ m³, thu về hơn 8,4 tỷ USD giữa lúc giá khí tăng vọt do xung đột Nga – Ukraine và trở thành cứu tinh cho châu Âu.

Tuy nhiên, từ năm 2023, sản lượng khí nội địa đã giảm mạnh, đặc biệt là tại mỏ Zohr, khiến Ai Cập lần đầu tiên quay trở lại vị thế nhập khẩu ròng LNG kể từ năm 2016. Tổng sản lượng khí gần đây đã giảm xuống dưới 4 tỷ feet khối/ngày, không đủ đáp ứng nhu cầu điện trong nước – vốn đang tăng nhanh do thời tiết khắc nghiệt và dân số tăng cao.

Chính phủ Ai Cập đã buộc phải lựa chọn giữa việc đảm bảo điện sinh hoạt và duy trì xuất khẩu LNG. Cuối cùng, nước này quyết định tập trung vào nguồn cung trong nước và tạm dừng xuất khẩu.

Song song đó, áp lực tài chính ngày càng lớn. Dự kiến, chi phí nhập khẩu dầu mỏ và LNG của Ai Cập sẽ lên tới khoảng 20 tỷ USD trong năm 2025, tăng mạnh so với 12,5 tỷ USD của năm trước. Con số này đặt ra thách thức lớn trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực tái cơ cấu kinh tế sau gói cứu trợ quốc tế trị giá 57 tỷ USD.

Bên cạnh LNG, Ai Cập còn phụ thuộc vào khí đốt từ Israel qua đường ống, vốn có giá rẻ hơn đáng kể. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị ngày càng lớn. Tháng trước, xung đột giữa Israel và Iran khiến mỏ Leviathan tạm ngừng hoạt động, làm gián đoạn nguồn cung và buộc Cairo phải cắt khí cho một số ngành công nghiệp.

Giới chuyên gia nhận định, việc Ai Cập trở lại thị trường với vai trò khách hàng LNG lớn sẽ góp phần làm thắt chặt nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi châu Âu vẫn đang tìm kiếm nguồn thay thế khí đốt Nga. Nếu tiếp tục thu hút khối lượng lớn LNG trong các năm tới, Ai Cập có thể hấp thụ phần đáng kể sản lượng từ các dự án mới, hỗ trợ giá khí đốt duy trì ở mức cao.