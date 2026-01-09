Từng giàu lên gấp 1 triệu lần chỉ sau 1 đêm, sao nữ ai cũng biết mặt nay bị "đuổi cổ" khỏi showbiz đầy ê chề

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” với sự nghiệp diễn xuất không ngừng thăng hoa. Sau thành công của bộ phim Gia Đình Là Số 1, cô liên tục ký hợp đồng quảng cáo, đóng phim, tham gia show truyền hình với mức cát-xê cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, danh tiếng của Hwang Jung Eum lao dốc vì dính hàng loạt rắc rối đời tư. Đỉnh điểm nhất là vụ cô biển thủ công quỹ. Dù đã khắc phục hậu quả và hoàn trả lại toàn bộ số tiền 82 tỷ đồng đã đánh cắp, Hwang Jung Eum vẫn lĩnh án tù treo từ tòa án về tội tham ô.

Đến ngày 8/1, Hwang Jung Eum chính thức bị công ty quản lý ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Theo đó, Y.ONE Entertainment vừa thông báo hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt vào ngày 27/11/2025. Do đó, công ty sẽ không còn bất kỳ liên quan hoặc phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề cá nhân, tranh cãi và cả những hoạt động nghệ thuật ở hiện tại lẫn tương lai của Hwang Jung Eum.

Hwang Jung Eum bị công ty quản lý ruồng bỏ. Ảnh: Osen.

Trên MXH, nhiều người cho rằng Y.ONE Entertainment đang tháo chạy, bỏ rơi Hwang Jung Eum vì sợ dính vào tranh cãi mới của cô. Gần đây, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của nữ diễn viên này - đã bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là một doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí công cộng. Tính đến ngày 8/1, Hunminjeongeum Entertainment vẫn án binh bất động, chưa có bất kỳ động thái khắc phục sai phạm nào.

Liên tiếp vướng rắc rối đời tư, tài chính và pháp luật, hình ảnh của Hwang Jung Eum ngày càng hoen ố. Việc bị Y.ONE Entertainment chấm dứt hợp đồng cho thấy nữ diễn viên này đang bị ngành giải trí ghẻ lạnh, tẩy chay. Cô hiện là cái tên bị "đóng băng" hoạt động ở showbiz Hàn Quốc do đang chịu án tù treo. Sự nghiệp của Hwang Jung Eum sau này như thế nào còn là 1 ẩn số. Tuy nhiên, với việc không còn ông lớn chống lưng, tương lai của Hwang Jung Eum được đánh giá bất định, khó có thể phục hồi lại danh tiếng.

Sự nghiệp của Hwang Jung Eum đang đình trệ sau khi vướng nhiều rắc rối đời tư. Ảnh: Nate. Nate.

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, bắt đầu sự nghiệp giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc Sugar vào năm 2002. Sau khi rời nhóm, cô chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công qua loạt phim đình đám như Gia Đình Là Số 1 (Phần 2), Bí Mật Kinh Hoàng, Tìm Lại Chính Mình, Lắng Nghe Con Tim, Cô Nàng Xinh Đẹp…

Đặc biệt, bộ phim sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 giúp Hwang Jung Eum từng đổi đời, giàu lên chỉ sau 1 đêm. Trong một chương trình truyền hình trước đây, chính nữ diễn viên đã chia sẻ câu chuyện phát tài khó tin của mình: "Thời điểm đó, trong túi tôi chỉ còn đúng 485 won (khoảng 18 nghìn đồng). Tôi gần như không còn gì. Nhưng chỉ sau một đêm, tài khoản ngân hàng của tôi tăng thêm 500 triệu won (9 tỷ đồng). Con số này đồng nghĩa với việc Hwang Jung Eum giàu lên gấp 1 triệu lần chỉ sau đúng 1 đêm.

Hwang Jung Eum đổi đời nhờ thành công ngoài mong đợi của Gia Đình Là Số 1. Ảnh: Sina.

Năm 2024, nữ diễn viên gây chú ý khi tuyên bố ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don trong ồn ào liên quan đến nợ nần và nghi vấn ngoại tình. Hwang Jung Eum từng chia sẻ rằng cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý sau cú sốc bị chồng phản bội. Cô thậm chí còn tố cáo nhầm "tiểu tam" của chồng, dẫn đến bị kiện và làm sứt mẻ hình ảnh trước công chúng. Cuộc sống làm mẹ đơn thân đối với cô không hề dễ dàng, nhưng nữ diễn viên cho biết đang từng bước vực dậy và cân bằng lại cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Hwang Jung Eum và Lee Young Don có cuộc hôn nhân sóng gió. Nữ diễn viên từng mất lý trí vì ghen tuông đến mức "tố" nhầm một phụ nữ ngoại tình với chồng cô. Ảnh: Nate.

Bước sang năm 2025, Hwang Jung Eum vướng vòng lao lý. Theo cáo trạng, cô bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Hunminjeongeum Entertainment là công ty giải trí do gia đình sở hữu, trong đó Hwang Jung Eum sở hữu 100% cổ phần và nghệ sĩ duy nhất của công ty. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam, nhưng cho hưởng án treo 4 năm về tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Sau khi nhận án phạt từ tòa, Hwang Jung Eum tiều tụy, bật khóc rời phòng xử. Đứng trước truyền thông, minh tinh Gia Đình Là Số 1 gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng: "Tôi xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng cho người hâm mộ, gây ồn ào truyền thông. Từ trước đến nay tôi chưa từng đến gần đồn cảnh sát, nên khi nghe phán quyết tôi đã không cầm được nước mắt".

Nữ diễn viên bật khóc sau khi nhận án tù treo. Ảnh: Nate

Nguồn: Kbizoom