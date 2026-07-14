Từng gây sốt với khoảnh khắc bán lê ven đường,

Từ cô gái bán lê ven đường ở Hà Giang bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, Vàng Thị Sinh nay đã có cuộc sống nhiều thay đổi.

Khoảng 8 năm trước, Vàng Thị Sinh (sinh năm 2003) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng sau khi loạt ảnh bán lê ven đường tại Hà Giang được lan truyền rộng rãi. Với gương mặt trong trẻo, nụ cười tươi cùng vẻ đẹp mộc mạc đặc trưng của thiếu nữ vùng cao, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được nhiều người ưu ái gọi bằng biệt danh "em gái bán lê".

Thời điểm đó, hình ảnh cô gái trẻ vừa bán lê vừa nở nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn. Không ít người bày tỏ sự yêu mến trước nét đẹp tự nhiên, giản dị của Vàng Thị Sinh.

Chia sẻ với truyền thông, Vàng Thị Sinh cho biết việc bán lê khi ấy chỉ là công việc làm thêm theo mùa nhằm kiếm thêm tiền tiêu vặt và phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, chính khoảnh khắc đời thường ấy lại vô tình đưa cô trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội thời điểm đó.

Danh tiếng đến quá nhanh cũng mang theo không ít phiền toái. Sau khi nổi tiếng, nhiều du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến tận nơi ở hoặc lên nương rẫy với mong muốn gặp gỡ, chụp ảnh cùng cô. Bên cạnh đó, lượng lớn tin nhắn làm quen từ người lạ trên mạng khiến Vàng Thị Sinh không tránh khỏi áp lực.

Có thời điểm, cô phải hạn chế sử dụng mạng xã hội, thậm chí khóa trang cá nhân để tránh sự chú ý quá lớn từ cộng đồng mạng và có cuộc sống bình yên hơn.

Đến năm 2026, sau 8 năm kể từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của Vàng Thị Sinh đã có nhiều thay đổi.

Ở tuổi 23, cô được nhiều người nhận xét ngày càng xinh đẹp và trưởng thành. Vẫn giữ nụ cười duyên với chiếc răng khểnh đặc trưng, Vàng Thị Sinh còn gây ấn tượng với làn da trắng sáng cùng phong cách thời trang hiện đại hơn trước.

Dù không còn bán lê ven đường, biệt danh "em gái bán lê" vẫn gắn bó với cô suốt nhiều năm qua. Mỗi khi xuất hiện, nhiều người vẫn nhận ra và gọi cô bằng cái tên quen thuộc từng làm nên tên tuổi.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Vàng Thị Sinh thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, hành trình khám phá nhiều vùng đất mới cũng như các bộ ảnh và video được đầu tư chỉn chu. Hình ảnh năng động, tích cực giúp cô tiếp tục nhận được sự yêu mến từ đông đảo người theo dõi.

Bên cạnh việc sáng tạo nội dung, cô còn khiến nhiều người bất ngờ khi thử sức với vai trò hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu vẻ đẹp quê hương Hà Giang đến du khách.

Một thông tin từng gây chú ý khác là Vàng Thị Sinh tiết lộ mình là hậu duệ đời thứ năm của Vua Mèo Vương Chính Đức. Điều này càng khiến nhiều người quan tâm hơn đến cuộc sống cũng như câu chuyện của cô gái từng nổi tiếng từ một khoảnh khắc rất đời thường.

Đến nay, người đẹp sinh năm 2003 chưa từng công khai mối quan hệ yêu đương hay chia sẻ nhiều về đời sống riêng tư trên truyền thông cũng như mạng xã hội.