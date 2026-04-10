Từng ế ẩm phải "xả kho" với giá bèo bọt tại Việt Nam, Suzuki Burgman Street bỗng tái xuất với diện mạo khiến nhiều đối thủ phải dè chừng

Công ty con chuyên về xe hai bánh của Suzuki tại Ấn Độ là Suzuki Motor India vừa qua đã chính thức công bố bản nâng cấp toàn diện cho dòng xe tay ga Burgman street 125. Đây là mẫu xe tay ga hạng sang cỡ nhỏ được thiết kế chuyên biệt nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển thường nhật. Theo kế hoạch, sản phẩm này sẽ bắt đầu hành trình chinh phục người tiêu dùng tại Ấn Độ từ tháng 4 năm 2026, trước khi đổ bộ xuống hơn 100 quốc gia và khu vực khác trên thế giới.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, phiên bản 2026 đã cho thấy một cuộc "cách mạng" về mặt thẩm mỹ. Từng đường nét trên thân xe được vuốt nhọn sắc sảo nhưng không kém phần thanh lịch, phảng phất phong cách của những chiếc xe tay ga phân khối lớn mang hơi hướng châu Âu.

Cụm đèn pha tích hợp công nghệ led cùng dải định vị ban ngày được bố trí chung trong một chóa đèn, đi kèm là hệ thống xi-nhan đặt chìm khéo léo bên dưới. Phía sau, đèn hậu và xi-nhan cũng được thiết kế mới nguyên khối, tạo nên một phần đuôi xe mượt mà, sạch sẽ và vô cùng hiện đại.

Linh hồn của chiếc xe vẫn là khối động cơ 124 phân khối, xy-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí, cam đơn sohc vốn nổi danh về sự lì lợm và bền bỉ. Các kỹ sư của hãng Suzuki đã tiến hành tinh chỉnh lại hệ thống dẫn động và buồng đốt, giúp xe đạt công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,2 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Việc đưa mô-men xoắn cực đại đến sớm hơn ở dải vòng tua thấp giúp xe bứt tốc mạnh mẽ ở những đoạn đường ngắn, một đặc điểm sống còn khi vận hành trong môi trường đường xá nhiều đèn đỏ.

Sự linh hoạt của xe còn được củng cố bởi một hệ thống khung gầm hoàn toàn mới. Bộ khung này nhẹ hơn thế hệ cũ khoảng 500 gram nhưng lại gia tăng 25% độ cứng xoắn. Thành quả thu được là một phương tiện có trọng lượng ướt chỉ vỏn vẹn 115 kg.

Mức tịnh tiến trọng lượng lý tưởng này kết hợp cùng bánh xe mâm đúc hợp kim nhôm (lốp trước 90/90 - 12 inch, lốp sau 100/80 - 12 inch) giúp người lái luồn lách qua các đám đông kẹt xe một cách vô cùng nhàn nhã.

Hướng tới trải nghiệm tiệm cận phân khúc xe sang, Burgman street 125 được trang bị ngập tràn tiện ích. Khoang chứa đồ dưới yên rộng tới 24,6 lít, thoải mái nhét vừa một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu. Bình xăng dung tích 5,5 lít có nắp đổ được dời ra phía sau, giúp người dùng không cần phải xuống xe mở yên mỗi lần tiếp nhiên liệu. Các phiên bản cao cấp còn bổ sung khóa thông minh chống trộm, cổng sạc thiết bị di động usb loại 2A, và nổi bật nhất là cụm đồng hồ tft đa sắc có khả năng kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh.

Đặc biệt, giá trị thực sự của mẫu xe này bùng nổ mạnh mẽ trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với lạm phát nhiên liệu. Với khả năng đi được quãng đường 50 km chỉ với một lít xăng, đây thực sự là một cỗ máy tiết kiệm tiền bạc đáng kinh ngạc.

Trong quá khứ, dòng xe Suzuki Burgman street 125 từng được phân phối chính hãng tại nước ta từ năm 2021 đến khoảng cuối năm 2023. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mẫu xe này đã vấp phải thất bại nặng nề và không được khách hàng Việt Nam ưa chuộng. Nguyên nhân chính đến từ mức giá định vị ban đầu quá cao, thiết kế tổng thể có phần lạ lẫm so với thị hiếu số đông, đi kèm với đó là danh sách trang bị vô cùng nghèo nàn.

Cục diện ế ẩm kéo dài buộc hãng xe Nhật Bản phải tung ra chính sách xả kho xót xa vào cuối năm 2023, hạ mức giá từ 48,6 triệu đồng niêm yết xuống chỉ còn 28,9 triệu đồng. Ngay sau đợt dọn kho đó, chiếc xe tay ga này cũng âm thầm biến mất khỏi thị trường nội địa.

Giờ đây, sự xuất hiện của phiên bản 2026 với diện mạo lột xác và bổ sung hàng loạt công nghệ cao cấp có thể coi là một nỗ lực sửa sai đáng ghi nhận. Đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu đắt đỏ, khả năng vận hành siêu tiết kiệm của chiếc xe chắc chắn là một điểm cộng khổng lồ đối với người dân đô thị.

Dù vậy, bài học đắt giá từ quá khứ vẫn hiển hiện rõ ràng. Nếu thực sự nuôi tham vọng đưa mẫu xe này quay trở lại phục thù tại Việt Nam, hãng xe Suzuki bắt buộc phải rút kinh nghiệm sâu sắc để đưa ra một chiến lược định giá thực sự khôn ngoan, qua đó mới có hy vọng phá vỡ định kiến cũ và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ.

Tham khảo: Rideapart