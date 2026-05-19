HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tùng Dương viên mãn bên vợ 4

DẠ VŨ
|

Tùng Dương đang có cuộc sống vô cùng viên mãn sau 3 năm gắn bó bên người vợ thứ 4.

Tùng Dương viên mãn bên vợ 4 - Ảnh 1.

Mới đây, diễn viên Tùng Dương thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên bà xã nhân dịp sinh nhật cô.

Trong những khoảnh khắc được đăng tải, nam diễn viên không ngần ngại thể hiện sự gắn bó, quấn quýt với vợ. Kèm theo đó, anh gửi lời nhắn đầy ngọt ngào: “Happy birthday cô bạn cùng giường! Chúc vợ iu luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an! Love you so much!”.

Đáp lại tình cảm của chồng, bà xã nam nghệ sĩ cũng để lại bình luận đầy yêu thương: “Cảm ơn món quà sinh nhật của chồng em. Love you so much too”. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng, mong vợ chồng Tùng Dương luôn hạnh phúc.

Qua những hình ảnh đời thường được chia sẻ, có thể thấy nam diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên, viên mãn bên người bạn đời sau nhiều biến cố trong chuyện riêng tư.

Tùng Dương viên mãn bên vợ 4 - Ảnh 2.

Tùng Dương bên vợ.

Tùng Dương viên mãn bên vợ 4 - Ảnh 3.

Hình ảnh Tùng Dương đăng tải nhân sinh nhật vợ.

Tùng Dương, tên đầy đủ Nguyễn Đỗ Tùng Dương, sinh năm 1969 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 1994 và ghi dấu ấn qua hàng loạt vai phản diện, giang hồ hoặc nhân vật nhiều mưu mô trong các phim như Cảnh sát hình sự, Người phán xử, Chuyện phố phường hay Đầm lầy bạc.

Khi sự nghiệp đang ổn định, Tùng Dương gặp vấn đề về sức khỏe do mắc bệnh tim bẩm sinh, buộc phải hạn chế hoạt động nghệ thuật. Sau đó, anh dần lui về phía sau sân khấu, chuyển hướng sang công việc biên kịch và đạo diễn.

Về đời tư, nam diễn viên từng trải qua nhiều trắc trở khi có ba lần hôn nhân đổ vỡ. Đến tháng 3/2023, anh quyết định tổ chức đám cưới lần thứ tư với bà xã Mai Huế tại Hà Nội. Vợ anh kém 12 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và không tham gia showbiz.

Theo chia sẻ của Tùng Dương, cả hai có sự đồng điệu bởi đều từng trải qua những đổ vỡ trong quá khứ. Cặp đôi lựa chọn không sinh thêm con chung, thay vào đó dành thời gian chăm sóc các con riêng và vun vén mái ấm hiện tại.

Sau hơn 3 năm bên nhau, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị cùng vợ, từ du lịch, gặp gỡ bạn bè đến những dịp đặc biệt trong cuộc sống. Ở tuổi ngoài 50, Tùng Dương được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống bình yên sau những sóng gió đời tư.

Hòa Minzy công khai chồng là người dân tộc Sán Dìu, Hoàng Quyên ngay lập tức rủ làm chung 1 việc
Tags

sao Việt

showbiz Việt

viên mãn

Tùng Dương

vợ 4

mai huế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại