Tùng Dương và Hà Trần sau vụ nặng lời

Tối 1/7, Hà Trần chia sẻ video cô song ca Mưa bay tháp cổ & Sắc màu cùng Tùng Dương . Ngoài việc nhắc lại kỷ niệm trong live concert kỷ niệm 20 năm của Tùng Dương, giọng ca Những con sông ngón tay hẹn đồng nghiệp tiếp tục song ca.

"Năm nay, Tùng Dương bận chạy show nên chúng ta không có màn hát đôi. Tôi cũng không có dịp may đồ tặng lại Tùng Dương. Dành cho những năm sau nhé", Hà Trần gửi lời đến nam ca sĩ.

Dưới phần bình luận, Hà Trần nhắc tên Tùng Dương và được nam ca sĩ thả cảm xúc trái tim. Divo nhạc Việt còn chia sẻ lại bài đăng của Hà Trần, trực tiếp cảm ơn ca sĩ đàn chị.

"Cảm ơn diva Hà Trần. Năm trước trên sân khấu còn nhắc không biết khi nào làm được live show lớn cá nhân, năm nay chị đã thực hiện được. Chúc 30 năm ca hát của chị thăng hoa rực rỡ và không ngừng sáng tạo cho nghệ thuật", Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương và Hà Trần là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm trước khi xảy ra vụ hiểu lầm.

Dưới bài viết của hai ca sĩ, khán giả cho rằng Tùng Dương đã bỏ qua cho Hà Trần vụ hiểu lầm, ồn ào có liên quan đến ca khúc nhạc phim Mai của Trấn Thành.

"Divo, diva đã vui trở lại", "Sau cùng cũng trả lời nhau rồi", "Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, họ là đồng nghiệp thân thiết trong nhiều năm, chuyện cũng không quá lớn đến mức không nhìn mặt nhau nữa", khán giả bình luận.

Vụ hiểu lầm giữa Hà Trần và Tùng Dương xảy ra đầu tháng 6. Sau khi Tùng Dương đăng video cover Sau lời từ khước (nhạc phim Mai của Trấn Thành, Phan Mạnh Quỳnh sáng tác), Hà Trần bình luận "No shame". Nhiều người cho rằng diva nói đồng nghiệp "không biết xấu hổ", chính Tùng Dương cũng hiểu lầm.

Giọng ca Một vòng Việt Nam cho rằng Hà Trần nặng lời với mình. Nam ca sĩ khẳng định anh chỉ thể hiện Sau lời từ khước khi được tác giả cho phép.

"Ê-kíp Phan Mạnh Quỳnh đã đồng ý chứ tôi không bao giờ hát mà không xin phép. Thật ra với một bài hát mà đã có ít nhất 5, 6 phiên bản và được nhiều đồng nghiệp cover, thì chắc cũng không cần suy nghĩ hay bình luận nặng nề thế đâu nhỉ? Mỗi phiên bản mang một màu sắc khác nhau cho tác phẩm, càng đông càng vui, có gì đâu, sao chị Hà lại nặng lời như thế?", Tùng Dương chất vấn Hà Trần.

Hà Trần không đưa ra bình luận sau chất vấn của Tùng Dương, khiến vụ việc ồn ào suốt một tuần.

Đến ngày 11/6, Hà Trần đính chính cô không bình luận xấu về Tùng Dương. Cô giải thích rằng cụm từ "no shame" có nghĩa là "không có gì xấu hổ". Nếu muốn mỉa mai người khác "không biết xấu hổ, tiếng Anh sẽ dùng "shame on you" hoặc

"shameless".

"Tùng Dương đang hiểu sai ý của tôi. Dư luận đẩy câu chuyện quá xa. Nếu không thân nhau, tôi không đùa vậy", Hà Trần giải thích.

Lúc đó, Hà Trần cho rằng cô không rõ ồn ào vì không dùng mạng xã hội. Sau khi biết vụ việc đi quá xa, cô chủ động gọi điện, nhắn tin cho Tùng Dương để giải thích nhưng không nhận được phản hồi.