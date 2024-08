Tùng Dương kết hợp với thương hiệu bánh Trung Thu lâu đời ra mắt MV "Một vòng Việt Nam"

Mùa Trung thu đong đầy cảm xúc qua MV ca nhạc

Chút heo may khẽ khàng, những tia nắng dịu dàng, trong veo len qua từng kẽ lá, báo hiệu một mùa Trăng lại về. Mùa thu không chỉ gợi nhớ về không gian mơ mộng, thanh khiết mà còn đánh thức từng giác quan bởi hương vị thơm ngon, ngọt ngào của những chiếc bánh trung thu. Những chiếc bánh tròn trịa là biểu tượng của sự tốt lành, hạnh phúc viên mãn, mang lại niềm vui và sự đầy đủ trong tâm hồn mỗi người.



Bao năm qua, Bánh Trung thu Bảo Ngọc luôn nỗ lực không ngừng để trở thành biểu tượng của tinh hoa văn hóa Hà Thành, thấm đượm âm hưởng Thu xưa và trao đi thức quà thu tinh tế, những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của dân tộc. Mùa Trăng năm nay, Bảo Ngọc "chơi lớn" bằng cách đầu tư hàng tỷ đồng để sản xuất MV "Một vòng Việt Nam". Đây không chỉ là một bản nhạc mà còn là một câu chuyện với thông điệp ý nghĩa mà Bảo Ngọc muốn gửi gắm đến khách hàng trong dịp lễ hội truyền thống này.

MV "Một vòng Việt Nam"

"Một vòng Việt Nam" là hành trình chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên trù phú, những dấu ấn lịch sử đã in sâu trong dòng chảy thời gian, những con người "thảo thơm - bất khuất" muôn đời. Những miền đất, những câu chuyện đan xen không chỉ hiện hữu trong trí nhớ, mà còn sống động qua những chiếc bánh Trung Thu - biểu tượng của tình cảm và kết nối, mang hương vị của sự đoàn viên, hạnh phúc truyền từ đời này sang đời khác.

MV chinh phục người xem bằng những thước phim đẹp đến nao lòng. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và bình yên của đất nước hiện lên như một bức tranh sống động. Từ những ruộng bậc thang nối tiếp tận chân trời, đến ánh nắng rực rỡ trên bãi biển; từ làng nghề truyền thống ẩn mình dưới những hàng cây cổ thụ, cho tới vẻ đẹp thâm nghiêm của những ngôi chùa cổ kính. Mỗi cảnh quay là một bức tranh tuyệt mỹ, làm xốn xang con tim và đọng lại niềm yêu mến nhớ thương.

Dưới vạt nắng rót mật ấm áp, ruộng bậc thang Sa Pa dâng trào sóng lúa

Trong MV, vẻ đẹp nên thơ và hùng vĩ của nhiều danh lam thắng cảnh Việt Nam hiện lên thật đẹp. Từ Hồ Gươm thanh bình, Cột cờ Hà Nội uy nghiêm cho đến đỉnh Fansipan hùng vĩ ở Sapa; Cột cờ Lũng Cú hiên ngang nơi cực bắc biên cương hay Thác Bản Giốc oai phong ở Cao Bằng. Cùng với đó là Tràng An, chùa Bái Đính (Ninh Bình); Vũng Chùa Đảo Yến (Quảng Bình); Vịnh Hạ Long, Yên Tử (Quảng Ninh); Hoàng Thành (Huế); phố cổ Hội An; vùng đất Tây Nguyên hùng tráng; nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh; đảo ngọc Phú Quốc tươi đẹp; không gian mộng mơ tại Bà Nà Hills, Chùa Linh Ứng, Cầu Rồng (Đà Nẵng); Đà Lạt đầy thơ mộng; Ghềnh Đá Đĩa kỳ thú (Phú Yên) và những bãi cỏ lác trải dài ở Bình Thuận… Tất cả đều được khắc họa một cách mềm mại, đậm chất thơ, làm say đắm lòng người.



Cột cờ Lũng cú - biểu tượng đánh dấu điểm cực Bắc của Việt Nam

Giai điệu của lòng yêu nước, tự hào dân tộc

Sức cuốn hút của MV không chỉ nằm ở những thước phim đẹp đẽ, đậm chất nghệ thuật mà còn bởi giọng hát hào hùng, truyền cảm của ca sĩ Tùng Dương - người được mệnh danh là một trong những divo hàng đầu của Việt Nam với phong cách âm nhạc độc đáo và tinh thần dân gian hiện đại. Giọng hát của Tùng Dương hòa mình vào từng nét văn hóa, từng phong cảnh đẹp như tranh vẽ, góp phần khắc họa nên hình ảnh một Việt Nam đa dạng và phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.



Giọng hát của ca sĩ Tùng Dương góp phần tạo nên sự cuốn hút cho MV

Ca sĩ Tùng Dương cùng thương hiệu Bảo Ngọc không chỉ đơn thuần mang đến những âm điệu thân quen mà còn truyền tải một thông điệp đầy nhân văn, sâu lắng. Những giai điệu, ca từ có sức mạnh đánh thức cảm xúc, như một lời thủ thỉ kể về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc của đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển và hội nhập, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị truyền thống vô giá.



Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Bánh Trung Thu Bảo Ngọc còn khẳng định vai trò như một đại sứ của Bản sắc văn hóa Việt qua từng hộp bánh Trung thu. Mỗi chiếc bánh được làm ra không chỉ mang lại hương vị ngọt ngào mà còn ẩn chứa cả tinh thần của mùa Trăng - ấm áp, đoàn viên, sum họp.

BST bánh trung thu "Bản Sắc Việt Nam" với các mẫu bánh được thiết kế lấy cảm hứng từ ca khúc "Around Vietnam/ Một vòng Việt Nam"

Thông qua MV "Một vòng Việt Nam", Bánh trung thu Bảo Ngọc muốn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng: Tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc là những yếu tố nổi bật nhất trong hệ giá trị truyền thống, làm nên sức mạnh của bản sắc dân tộc. Đó là sức mạnh tiềm tàng khiến mỗi người con Việt Nam luôn tự hào khẳng định: Tôi là người Việt Nam!