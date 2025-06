Từng được ví như "con chim chả còn cọng lông nào", hãng hàng không Việt vừa sở hữu tàu bay đầu tiên

Ngày 28/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng – đánh dấu một bước tiến chiến lược trên hành trình phát triển đội bay riêng.

Theo thông cáo của hãng, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch tái cấu trúc và mở rộng của Vietravel Airlines kể từ khi Tập đoàn T&T Group trở thành cổ đông chiến lược của hãng. Việc chính thức sở hữu tàu bay mở ra một giai đoạn phát triển mới – chủ động, bài bản, và bền vững – hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, tàu bay Airbus A321 mới của Vietravel Airlines được mang số hiệu VN - A129 có sức chứa 228 ghế, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác ngay đầu tháng 7/2025.

Trong tháng 7 tới, Vietravel Airlines sẽ tiếp tục sở hữu thêm 2 tàu bay Airbus A320, hoàn tất kế hoạch tăng cường đội bay với các dòng máy bay hiện đại, linh hoạt và hiệu quả. Hãng sẽ tăng cường tần suất các đường bay kết nối Hà Nội, TP HCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn và các điểm đến quốc tế trong khu vực – phục vụ cả nhu cầu du lịch lẫn thương mại đang phục hồi mạnh mẽ.

Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, cho biết: "Việc sở hữu tàu bay Airbus A321 đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa quan trọng với riêng Vietravel Airlines, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên của hàng không tư nhân Việt Nam – một lĩnh vực đang từng bước khẳng định vai trò kiến tạo tăng trưởng trong nền kinh tế quốc dân".

Hiện Vietravel Airlines cũng đang tiếp tục tích cực đàm phán với các tập đoàn sản xuất máy bay và các hãng hàng không lớn trên thế giới, nhằm thiết lập các hợp tác chiến lược – toàn diện trong lĩnh vực hàng không, góp phần nâng cao năng lực công nghệ, tiêu chuẩn vận hành và tầm ảnh hưởng quốc tế của hãng.

Đáng chú ý, để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, Vietravel Airlines vừa thông qua nội dung tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng. Quyết định chiến lược này nhằm mục đích tăng cường năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu mở rộng mạnh mẽ đội tàu bay và quy mô hoạt động của hãng trong thời gian tới, đồng thời đầu tư toàn diện vào hạ tầng kỹ thuật hiện đại, các hệ thống công nghệ tiên tiến và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc tăng vốn cũng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán vững chắc, duy trì các chỉ số tài chính lành mạnh và không ngừng nâng cao uy tín với các đối tác chiến lược, nhà cung ứng cũng như các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Vietravel Airlines sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực hàng không du lịch – nền tảng đã tạo dựng vị thế riêng cho hãng trên thị trường. Đặc biệt, với sự đồng hành của cổ đông chiến lược - Tập đoàn T&T Group, Vietravel Airlines đang bước vào một giai đoạn phát triển mới được hoạch định bài bản, dài hạn, với định hướng trở thành một trong những hãng hàng không xanh, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hàng đầu khu vực.

Ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines.

Theo đó, Vietravel Airlines sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận tải hành khách, đồng thời mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hoá hàng không (air cargo) nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của chuỗi cung ứng và logistics trong khu vực.

Vietravel Airlines sẽ được kết nối trực tiếp với Cảng hàng không Quảng Trị

Tập đoàn T&T Group và Vietravel Airlines đang có kế hoạch tham gia phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không như dịch vụ mặt đất (ground services), kho bãi, bốc xếp, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không - một lĩnh vực có giá trị gia tăng cao… nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn mà T&T Group đang phát triển.

Vietravel Airlines sẽ được kết nối trực tiếp với Cảng hàng không Quảng Trị - dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn mà T&T Group tham gia đầu tư; đồng thời được tích hợp để trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi các dự án hạ tầng - logistics - hàng không đã và đang được triển khai của T&T Group.

Vietravel Airlines - mảnh ghép quan trọng, sẽ cùng với Cảng Quảng Ninh, Cảng hàng không Quảng Trị, "siêu cảng" logistics thông minh Việt Nam SuperPort tại Vĩnh Phúc, Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ, Tổ hợp tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay tại Quảng Trị và các dự án hạ tầng, logistics khác mà T&T Group đang triển khai, tạo thành một hệ sinh thái logistics thông minh, hoàn chỉnh, đồng bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vận tải đa phương thức và tạo ra những đột phá mới cho ngành logistics Việt Nam, trong bối cảnh thị trường hàng không – logistics Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Vào đầu năm 2023, cựu Tổng Giám đốc Vietravel Airlines Vũ Đức Biên từng ví von "Vietravel Airlines như con chim mà sau dịch Covid-19 chả còn cọng lông nào" tại sự kiện ra mắt đường bay giữa TP HCM - Bangkok (Thái Lan).

Hồi đầu năm 2024, sau hơn 3 năm hoạt động, hãng bay của Vietravel lần đầu có lãi ròng một quý với hơn 10 tỷ đồng. Cụ thể, riêng tháng 3/2024 đạt doanh thu hơn 172 tỷ đồng, tăng 54% so với kế hoạch. Lũy kế quý 1/2024, công ty thu trên 491 tỷ đồng, tăng 42%.

Vietravel Airlines ghi nhận lợi nhuận ròng 10,1 tỷ. Đây là lần đầu sau hơn ba năm đi vào khai thác, hãng bay này báo lãi 3 tháng liền.

Hồi tháng 5, lãnh đạo công ty Vietravel cho biết, năm 2025, áp lực tài chính do đầu tư hãng hàng không Vietravel Airlines dự kiến giảm đáng kể do hãng bay dần đi vào ổn định, kế hoạch tham gia vốn của các nhà đầu tư... Do đó, công ty sẽ tập trung nguồn lực tài chính cho hệ thống sản phẩm dịch vụ lữ hành.

Hồi cuối năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel, CTCP Vận tải và Thương mại Hàng không T&T (T&T Airlines), Công ty TNHH Siêu cảng và Trung tâm Logistics Quốc tế T&T (T&T SuperPort), CTCP Quản lý Quỹ BVIM đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Hãng Hàng không Du lịch Vietravel Airlines.

Với việc ký kết thành công hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Vietravel Airlines đã đánh dấu bước chuyển mình tiên quyết, phục vụ mục tiêu và tầm nhìn phát triển dài hạn 2025 – 2035 của Tập đoàn Vietravel, thông cáo của Vietravel cho hay.

Đồng thời, đây cũng là sự kiện đánh dấu bước đi mang tính chiến lược cho hành trình đi xa – đi cùng nhau giữa Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn Vietravel trên chặng đường đưa Vietravel Airlines trở thành hãng hàng không du lịch hàng đầu Việt Nam.