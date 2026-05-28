Từng được tàu chiến hộ tống, tàu chở gần 300.000 thùng dầu Nga đang đến Cuba bất ngờ quay đầu

Trong khi đó, Cuba vẫn chìm trong cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất nhiều năm qua.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải do The Insider dẫn lại, tàu Universal treo cờ Nga, chở khoảng 270.000 thùng dầu diesel, đã rời cảng Vistino ở vùng Leningrad của Nga từ ngày 6/4 với điểm đến là Cuba.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hành trình, con tàu đã trôi dạt suốt nhiều tuần tại vùng biển Sargasso, cách Cuba khoảng 1.600 km về phía đông bắc, trước khi đổi hướng về phía nam, hướng tới khu vực gần Brazil. Hiện điểm đến của tàu được ghi là “For order”, tức là vẫn chờ chỉ thị mới về lộ trình hoặc nơi cập bến cuối cùng.

Diễn biến này được xem là một đòn giáng mới vào nỗ lực tiếp nhiên liệu cho Cuba, nơi đang phải vật lộn với thiếu hụt dầu nghiêm trọng, mất điện diện rộng và khan hiếm nhiên liệu cho giao thông lẫn phát điện. The Insider nhận định việc Universal không được phép tiếp tục hành trình cho thấy phía Mỹ nhiều khả năng chưa chấp thuận để con tàu cập Cuba.

Universal không phải tàu bình thường. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Thụy Sĩ và Canada. Truyền thông Anh trước đó còn đưa tin Universal được một đoàn tàu quân sự Nga hộ tống qua eo biển Manche. Sau đó, khinh hạm Admiral Grigorovich thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tiếp tục đồng hành với tàu này khi tiến ra Đại Tây Dương.

Cho tới nay, mới chỉ có 1 tàu dầu Nga giao hàng thành công cho Cuba trong năm nay là Anatoly Kolodkin. Tàu này đã đưa khoảng 700.000-730.000 thùng dầu thô tới cảng Matanzas cuối tháng 3, sau khi được Mỹ tạm thời cho phép đi qua vì lý do nhân đạo.

Theo Reuters, lô dầu đó là chuyến hàng với lượng đáng kể đầu tiên tới Cuba sau khoảng 3 tháng gián đoạn, nhưng lượng dầu này được cho là đã gần cạn từ cuối tháng 4.

Do đó, nếu Universal không thể cập cảng, tổng lượng dầu Nga thực tế chuyển được tới Cuba từ đầu năm đến nay vẫn chỉ quanh mức 700.000-730.000 thùng. Trong bối cảnh Cuba phụ thuộc lớn vào dầu nhập khẩu, con số này là quá nhỏ để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng.

Reuters từng cho biết lô dầu từ Anatoly Kolodkin chỉ đủ giúp Cuba cầm cự trong vài tuần, bởi nguồn cung từ Venezuela và Mexico đều đã suy giảm mạnh hoặc bị cắt, còn sản lượng nội địa chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu.

Sự cố của Universal cho thấy dù Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Havana, việc biến cam kết thành các chuyến giao hàng thực tế ngày càng khó hơn trong điều kiện trừng phạt và phong tỏa năng lượng siết chặt. Mỗi chuyến tàu giờ không chỉ là bài toán logistics, mà còn là phép thử về mức độ chấp nhận rủi ro của Nga và khả năng chịu đựng của Cuba.

Theo Reuters, The Moscow Times﻿