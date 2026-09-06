Từng đắt hơn thế giới 30 triệu đồng/lượng, vàng SJC có những phiên 'rẻ' hơn: Thị trường vàng đang đổi chiều?

Khoảng cách giá vàng SJC và thế giới đang xuất hiện diễn biến hiếm gặp khi có những phiên giá mua SJC lại thấp hơn giá thế giới quy đổi. Chuyên gia cho rằng phía sau sự đảo chiều này là những thay đổi đáng kể về cung, cầu và cách quản lý thị trường vàng trong nước.

Ông Nguyễn Quang Sơn, cố vấn tài chính tại FIDT

Vì sao vàng SJC có thời điểm rẻ hơn vàng thế giới ?

Chỉ 5 tháng trước, vàng trong nước còn đắt hơn thế giới kỷ lục 30 triệu đồng mỗi lượng, còn SJC lập đỉnh gần 191 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong phiên 21/8 ghi nhận lần hiếm hoi giá vàng trong nước thấp hơn thế giới. SJC mua vào 143,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới quy đổi khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn khoảng 800.000 đồng/lượng. Diễn biến xảy ra tương tự trong các ngày 23, 24/8.

Thống kê của VnExpress từ năm 2021 đến nay, khoảng 26 phiên giá mua trong nước thấp hơn quốc tế và đều xuất hiện chỉ trong hai năm trở lại đây trùng với giai đoạn chính sách quản lý thị trường trong nước có những thay đổi.

Tại Podcast Tài chính cá nhân với chủ đề “Giá vàng thấp hơn thế giới, có nên mua?” trên VnExpress, ông Nguyễn Quang Sơn, cố vấn tài chính tại FIDT cho biết việc giá vàng Việt Nam thấp hơn giá vàng thế giới thể hiện hai vấn đề.

Thứ nhất, tính khan hiếm của vàng đang dần mất đi. Thứ hai, mức độ liên thông giữa giá vàng Việt Nam và giá vàng thế giới đang gần nhau hơn.

Ông Sơn cho rằng có 3 nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự đảo chiều này. Thứ nhất, giá vàng thế giới tăng nhanh nhưng giá vàng trong nước không tăng tương ứng. Thứ hai, nhu cầu trong nước đang hạ nhiệt. Thứ ba, các yếu tố về nguồn cung và chính sách trong nước đang thay đổi.

Ông phân tích, từ tháng 6/2024, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung nguồn cung thông qua các ngân hàng quốc doanh và thay đổi chính sách quản lý thị trường vàng. SJC không còn độc quyền phân phối vàng miếng trong nước, thay vào đó, sẽ có thêm ít nhất bốn đơn vị phân phối vàng thông qua các ngân hàng quốc doanh. Điều này sẽ tạo tính cạnh tranh cao hơn.

Một yếu tố khác liên quan đến chính sách minh bạch hóa thị trường là việc hạn chế đầu cơ và tạo khan hiếm trên thị trường. Khi quy định về minh bạch sổ sách, kế toán của các đơn vị sản xuất và kinh doanh vàng được siết chặt, tâm lý người mua cũng thận trọng hơn.

"Ví dụ, nếu họ mua vàng tại một đơn vị đang bị cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoặc có những yếu tố liên quan đến pháp lý, họ có thể đối mặt với rủi ro về thanh khoản. Khi đó, họ sẽ tạm thời trì hoãn nhu cầu mua vàng.

Điều này tự nhiên làm giảm cầu. Vì vậy, khi giá vàng thế giới tăng nhưng vàng trong nước không phản ánh tương ứng sức mạnh của giá vàng thế giới, những phiên chênh lệch âm sẽ xuất hiện nhiều hơn", chuyên gia lý giải.

Tuy vậy, chuyên gia cho rằng mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào vì yếu tố cung cầu. Khi một thứ có nguồn cung quá ít trong khi nhu cầu sở hữu quá lớn, giá sẽ phản ánh điều đó.

Đợt tăng giá mạnh vừa qua của thị trường Việt Nam cũng bám sát thị trường thế giới, xuất phát từ nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn trong bối cảnh trần nợ công trên thế giới tiến sát ngưỡng kỷ lục, bất ổn về chính sách tiền tệ toàn cầu và xu hướng gia tăng mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Khi mọi nhu cầu cùng dồn vào một thời điểm mà nguồn cung trong nước không kịp đáp ứng, giá vàng sẽ hình thành khoảng chênh lệch rất lớn.

Về trung và dài hạn, chuyên gia cho rằng nguồn cung và cơ chế quản lý của Nhà nước mới là yếu tố quyết định việc duy trì mức chênh lệch thấp có bền vững hay không.

“Những mức chênh lệch dương cao như trước đây, 10 triệu, 20 triệu hay 30 triệu đồng/lượng, sẽ khó duy trì lâu hơn bởi nguồn cung linh hoạt hơn và chính sách quản lý thị trường của Ngân hàng Nhà nước hiện nay. Khi nguồn cung được mở rộng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong nước, khoảng chênh lệch sẽ ngày càng thu hẹp”, ông nhấn mạnh.

Có nên tiếp tục dồn tiền vào vàng?

Dưới góc độ đầu tư, chuyên gia Nguyễn Quang Sơn cho rằng chênh lệch âm không đồng nghĩa giá vàng trong nước đã rẻ so với chính chu kỳ giá vừa trải qua, khi thị trường vàng thế giới đã có một giai đoạn tăng nóng.

Chẳng hạn, nếu vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi 1 triệu đồng, nếu mua vào vẫn tiềm ẩn rủi ro khi giá vàng thế giới đảo chiều, giá vàng Việt Nam cũng giảm theo.

“Ví dụ, nếu giá vàng thế giới giảm 5%, khoảng chênh lệch âm 1 triệu đồng cũng không còn nhiều ý nghĩa. Vì vậy, theo tôi, khoảng chênh lệch âm không phải là luận điểm để đưa ra quyết định đầu tư”, ông nhấn mạnh.

Chuyên gia lý giải , khoảng chênh lệch chủ yếu giúp nhà đầu tư nhận biết tâm lý thị trường hiện nay ra sao và mức độ khan hiếm trên thị trường như thế nào.

Ví dụ, khoảng chênh lệch âm thể hiện nguồn cung đang nhiều hơn nhu cầu và ngược lại. Khi người mua không đủ kiên nhẫn, họ sẽ lao vào mua. Điều này có thể tạo ra hai chiều: một là FOMO khi giá tăng, hai là bán tháo khi thị trường quá sợ hãi. Nếu quá quan tâm đến mức chênh lệch, nhà đầu tư có thể đang bị chi phối bởi tâm lý ngắn hạn và đầu cơ.

“Cần tách biệt hai câu chuyện: xu hướng giá vàng và xu hướng của khoảng chênh lệch. Theo tôi, nhà đầu tư nên bám sát xu hướng của giá vàng cơ sở trên thế giới để nhận biết điểm tham gia hợp lý”, ông nhấn mạnh.

Chuyên gia khuyến nghị trong ngắn hạn, mọi người không nên mua đuổi ở những nhịp sóng tăng mà nên chờ nhịp điều chỉnh, sau đó nhìn vào xu hướng giá để tham gia.

Trong khoảng một tháng, giá vàng đã tăng mạnh. Sau một nhịp tăng, thường sẽ có xu hướng những người mua ở vùng giá thấp cơ cấu danh mục và chốt lời. Vì vậy, điều chỉnh là xu hướng có thể xảy ra.

Còn về trung và dài hạn, ông cho rằng triển vọng giá vàng vẫn theo hướng tích cực, vẫn tăng. Bất ổn địa chính trị và các yếu tố bất ổn khác tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ cho vàng hiện nay và rất khó thay đổi trong thời gian tới.

“Vì vậy, trong những giai đoạn giá vàng điều chỉnh vừa qua, với quan điểm của tôi, vàng vẫn là một tài sản tốt và nên có trong danh mục, với tỷ trọng khoảng 20%”, ông nhấn mạnh.