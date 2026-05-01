Sau khi xem xét các băng ghi hình và mức độ nghiêm trọng của hành vi, Ủy ban Kỷ luật LĐBĐ Indonesia đã quyết định cấm Fadly Alberto tham gia mọi hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong vòng 3 năm.

Fadly Alberto vốn là một tài năng trẻ được kỳ vọng lớn của bóng đá Indonesia. Năm 2024, chân sút này từng cùng U17 Indonesia giành HCĐ U17 Đông Nam Á sau khi thắng 5-0 trước U17 Việt Nam. Năm ngoái, Fadly Alberto ghi bàn thắng mang về chiến thắng 2-1 lịch sử tại U17 World Cup 2025 cho U17 Indonesia trước U17 Honduras.

Fadly Alberto đạp vào cầu thủ đối phương

Sự việc dẫn đến án phạt xảy ra trong trận đấu giữa U20 Persewangi và U20 Dewa. Trong một tình huống 2 tranh cãi, Fadly Alberto đã bất ngờ tung cú đá như động tác trong một bộ phim hành động vào lưng một cầu thủ đối phương.

Cú đá cực mạnh khiến nạn nhân gục xuống và phải nhờ đến sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Kết luận của đội ngũ y tế cho thấy nạn nhân của Fadly Alberto bị rạn xương vai.

Hành động phi thể thao này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Indonesia và quốc tế. Chính vì thế, LĐBĐ Indonesia đã nhanh chóng vào cuộc.

Sự nghiệp của Fadly Alberto có nguy cơ chấm dứt sớm

Bên cạnh án cấm thi đấu, Fadly Alberto còn phải nộp một khoản tiền phạt hành chính lớn. Đây được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc của LĐBĐ Indonesia đối với các hành vi bạo lực trên sân cỏ.

Với án phạt này, cánh cửa tương lai sự nghiệp của Fadly Alberto trở nên mờ mịt. Bởi 3 năm cấm thi đấu sẽ ảnh hưởng rất nặng tới một cầu thủ đang ở độ tuổi phát triển. Không loại trừ khả năng, chân sút sinh năm 2008 sẽ phải giải nghệ sớm.