Đình Bắc tăng tốc ngoạn mục, HLV Kim Sang-sik sẽ khuynh đảo AFF Cup bằng bộ ba “SHB”?

Đình Bắc tăng tốc ngoạn mục

Sau chuỗi trận “tịt ngòi” kéo dài, Đình Bắc đang bùng nổ mạnh mẽ tại đấu trường V.League. 4 trận đấu gần nhất, chân sút xứ Nghệ đều ghi bàn cho CLB CAHN. Ở lượt trận vòng 20 vừa qua, Đình Bắc lập hat-trick vào lưới CLB SLNA.

Chuỗi tăng tốc ngoạn mục đưa nhà vô địch SEA Games 33 vươn lên vị trí thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới nội với 7 pha lập công. Thành tích của anh lúc này chỉ còn kém 2 bàn so với chân sút mới nhập tịch Việt Nam Đỗ Hoàng Hên.

Đình Bắc đang đạt phong độ cao

Loạt trận ghi bàn liên tục của Đình Bắc không đến một cách ngẫu nhiên. Đó là thành quả sau quãng thời gian mà tiền đạo sinh năm 2004 nỗ lực cải thiện bản thân, tìm lại phong độ đồng thời đa dạng hóa các kỹ năng nhằm tránh bị “bắt bài”. Bên cạnh đó, HLV Mano Polking cũng đã tìm ra phương án thích hợp nhất để tận dụng những ưu điểm của Đình Bắc.

7 bàn đang là thành tích cao nhất trong một mùa giải V.League của Đình Bắc tính từ đầu sự nghiệp. Trước đây, anh chưa có mùa giải này ghi được nhiều hơn 2 bàn.

HLV Kim Sang-sik sử dụng bộ ba “SHB” tại AFF Cup?

Vắng mặt trong đợt tập trung tháng 3 vừa qua, nhưng với phong độ hiện tại, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ trở lại khi đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Một bộ ba “SHB” với Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên – Nguyễn Đình Bắc đang hình thành trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Nguyễn Xuân Son vẫn đang duy trì phong độ làm bàn xuất sắc dù từng trải qua giai đoạn nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương. Hiện tại, Xuân Son đã có tới 10 pha lập công chỉ sau 8 trận đấu cho đội tuyển Việt Nam. Ở cuộc đọ sức với Malaysia, chân sút sinh năm 1997 liên tục làm khổ hàng thủ đối phương và 2 lần đánh bại thủ môn.

Không chỉ sắc bén trong dứt điểm, Xuân Son còn sở hữu những phẩm chất của một tiền đạo cắm như tranh chấp tay đôi, tì đè và làm tường. Có Xuân Son, các đường chuyền bóng của tuyển Việt Nam có một điểm đến đáng tin cậy trong vòng cấm địa đối phương.

Xuân Son và Hoàng Hên thi đấu rất ăn ý

Đỗ Hoàng Hên đang thích nghi tốt với vai trò tiền đạo cánh trong hệ thống 3-4-3 của HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC vừa đe dọa khung thành đối phương bằng những cú sút xa hiểm hóc, vừa có những đường chuyền như đặt tạo cơ hội cho đồng đội.

Đình Bắc cũng rất quen thuộc với vị trí tiền đạo cánh. Trong màu áo U23 Việt Nam, anh từng tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ với những tình huống xuyên phá vào 2 biên của đối thủ.

Đình Bắc đã sẵn sàng trở lại trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Bộ ba Xuân Son – Hoàng Hên – Đình Bắc hứa hẹn mang tới sức công phá mạnh mẽ cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Nhưng tất nhiên, mọi nhận định cần phải được chứng mình bằng màn trình diễn thực tế trên sân cỏ.

AFF Cup 2026 là mục tiêu trước mắt. Phía sau đó, HLV Kim Sang-sik còn kỳ vọng các chân sút của mình có thể chinh phục những cái đích xa hơn như FIFA ASEAN Cup 2026, Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.