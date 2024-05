Từng có quá khứ chụp ảnh nội y và đốt trường gây sốc, nay Kim Soo Hyun lột xác thành nam thần đắt giá nhất Kbiz

Queen of Tears là tác phẩm truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc thời gian qua. Thành công của bộ phim mang đến 1 mùa xuân nữa cho sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun, đồng thời giúp ngôi sao sinh năm 1988 khẳng định vững chắc vị thế tài tử hạng A. Theo thống kê của Rankie Pie, từ lúc Queen of Tears lên sóng cho đến khi kết thúc, Kim Soo Hyun luôn nằm trong top đầu nhân vật được tìm kiếm và có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nổi tiếng thường khó tránh thị phi, mới đây, 1 bài viết có tựa đề "Những tranh cãi về quá khứ bị chôn vùi của Kim Soo Hyun" đã được đăng tải trên diễn đàn instiz của Hàn Quốc và thu hút sự chú ý lẫn thảo luận trong dư luận.

Những năm qua, Kim Soo Hyun được biết đến là tài tử có hình ảnh đẹp và "sạch sẽ" trong mắt người hâm mộ. Anh ngày càng nổi tiếng và được yêu thích hơn sau vai nam chính trong bộ phim gây sốt Queen of Tears. Tuy nhiên, mới đây, 1 bài viết tiết lộ về quá khứ nổi loạn của Kim Soo Hyun đang trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng

Quá khứ đầy tranh cãi bị chôn vùi của Kim Soo Hyun

Theo người tố cáo, trước khi nổi tiếng, Kim Soo Hyun có thể được xem là "trai hư". Anh có những hình ảnh không đẹp, hành xử nổi loạn hoàn toàn khác hẳn vẻ trưởng thành hiện tại.

Người đăng tải cáo buộc Kim Soo Hyun thích uống rượu, hút thuốc, thậm chí còn đến các cơ sở giải trí dành cho người lớn khi còn là trẻ vị thành niên. Người này chia sẻ bức ảnh nam diễn viên hạng A tập tành hút thuốc lúc học trung học, đồng thời khẳng định nắm giữ trong tay bằng chứng Kim Soo Hyun tiểu tiện ở nơi công cộng.

Theo người tố cáo, sau khi trưởng thành, Kim Soo Hyun vẫn chưa bỏ được thói quen ăn chơi của anh. Người này đăng nhiều ảnh chụp màn hình 1 tài khoản được cho là tài khoản Cyworld cũ của Kim Soo Hyun. Những bức ảnh cho thấy nam diễn viên thường xuyên đến hộp đêm uống rượu, sử dụng nhiều từ ngữ chửi bới văng tục không đúng chuẩn mực.

Người tố cáo cho biết Kim Soo Hyun uống rượu, hút thuốc và đến các cơ sở giải trí dành cho người lớn từ khi còn chưa thành niên. Sau này, anh vẫn giữ thói quen ăn chơi này

Tiếp đến, người viết bài khơi lại loạt ảnh nội y nhạy cảm của Kim Soo Hyun và bạn bè. Trong ảnh, nam diễn viên và những người bạn đang giả vờ cởi đồ lót để chụp ảnh tại 1 địa điểm mua sắm. Bộ ảnh này từng dấy lên cuộc tranh cãi lớn trong dư luận khi lộ những chi tiết nhạy cảm. Theo người viết bài, tại điểm vụ việc gây ầm ĩ dư luận, công ty quản lý của Kim Soo Hyun cho biết nam diễn viên là nạn nhân của vụ việc nhưng không giải thích rõ ràng về tình huống ra đời của bức ảnh tranh cãi nói trên.

Ảnh chụp nội y của tài tử It’s Okay to Not Be Okay và bạn bè từng gây tranh cãi dữ dội trong dư luận

Sau đó, người đăng bài viết đào lại việc chính miệng Kim Soo Hyun từng thú nhận rằng anh có 1 quá khứ ngỗ nghịch trong chương trình SBS E!’s Andy and Seo Ah’s K-STAR News vào năm 2014. Thời điểm đó, tài tử gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện anh từng nghịch dại đốt trường. Theo Kim Soo Hyun, hồi học lớp 11, anh đã gấp chiếc máy bay giấy và châm lửa vào phần đầu của nó. Vì cảm thấy… thật tuyệt khi nhìn chiếc máy bay vừa bay, vừa từ từ bốc cháy, nam diễn viên liền gấp hơn 60 chiếc máy bay nữa và phi thẳng chúng từ tầng 5 xuống tầng 1. Không may, lửa từ máy bay đã bén vào 1 bồn hoa trong trường và bốc cháy. Hậu quả, Kim Soo Hyun bị giáo viên lôi vào văn phòng đánh hơn 300 cái dù anh đã cúi đầu xin lỗi.

Cuối cùng, người đăng bài còn cáo buộc Kim Soo Hyun có những phát ngôn quá trớn như hy vọng được hẹn hò với 1 phụ nữ 21 tuổi khi anh 41 tuổi, hay kêu gọi các học sinh mầm non chú ý đến mình.

Nam diễn viên từng có hành động ném máy bay giấy đang cháy khiến bồn hoa của trường bốc hỏa,có phát ngôn kêu gọi các học sinh mầm non chú ý đến anh gây tranh cãi...

Bài đăng bóc mẽ quá khứ của Kim Soo Hyun gây dậy sóng cộng đồng mạng. Theo 1 số netizen, thời điểm ngôi sao sinh năm 1988 mới nổi lên nhờ Dream High , quá khứ nổi loạn của anh cũng từng gây ồn ào dư luận nhưng sau đó lại chìm xuống và không còn được ai chú ý.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng 1 số cáo buộc hướng đến Kim Soo Hyun như việc nam diễn viên có bản tính ăn chơi, thích đến hộp đêm tiệc tùng không đáng tin vì người tố cáo chẳng đưa ra chứng cứ xác thực nào. Chưa kể, không ít khán giả cho rằng thời trẻ tuổi nông nổi hầu như ai cũng trải qua. Quan trọng hơn hết là hiện tại, Kim Soo Hyun đã trở nên chín chắn, biết giữ gìn hình ảnh bản thân, không dính vào bất kỳ scandal nào sau khi nổi tiếng và anh cũng khẳng định được tài năng trong ngành nghệ thuật.

Tài tử đắt giá của màn ảnh Hàn Quốc

Theo Nate, Kim Soo Hyun đã đi 1 chặng đường dài, đối mặt với nhiều gian nan và chật vật mới chạm tới đỉnh cao hào quang như ngày hôm nay. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007. Nhưng phải đến năm 2011, cái tên Kim Soo Hyun mới được chú ý khi tham gia bộ phim Dream High . Tác phẩm này cũng trở thành bước đệm vững chắc giúp tài tử 8X vươn lên trong nghề và dần trở thành gương mặt nam chính trong các siêu hit truyền hình tại Hàn Quốc.

Loạt tác phẩm gây sốt sau đó như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Psycho But It's Okay (Điên Thì Có Sao ) và mới nhất là Queen of Tears giúp Kim Soo Hyun trở thành 1 trong những ông hoàng phim truyền hình của màn ảnh Hàn hiện tại. Với việc liên tục tạo nên các mốc son sự nghiệp, nam diễn viên được nhà sản xuất săn đón, mời mọc bằng khoản thù lao cao ngất ngưởng. Theo truyền thông Hàn Quốc, khoảng 3 năm trở lại đây, Kim Soo Hyun luôn đứng đầu danh sách các nam diễn viên được trả cát-xê cao nhất xứ kim chi.

Là diễn viên có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc, Kim Soo Hyun được trả thù lao ngất ngưởng cho những anh lần xuất hiện trước màn ảnh

Theo trang Trendrr và World's Trending Top Most, vào năm 2020, cát-xê đóng phim Psycho But It's OK của tài tử vào khoảng 200 triệu won (khoảng 3,7 tỷ đồng)/tập phim. Mức giá này đưa Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao đắt giá nhất Hàn Quốc, vượt mặt hàng loạt tên tuổi như Hyun Bin, Lee Min Ho, So Ji Sub, Jo In Sung...

Đến Queen of Tears , con số nhà sản xuất bỏ ra mời Kim Soo Hyun đóng vai nam chính được tiết lộ khoảng 800 triệu won (gần 15 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Như vậy, với việc hoàn thành 16 tập phim, tài tử nhận về 12,8 tỷ won (239 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi thông tin này lan truyền, phía nhà sản xuất đã lên tiếng phủ nhận. Dù vậy, truyền thông Hàn Quốc khẳng định cát-xê Kim Soo Hyun nhận được sau khi hoàn thành Queen of Tears sẽ không thấp hơn con số 12,8 tỷ won là bao.

Ngoài phim ảnh, Kim Soo Hyun còn kiếm bộn tiền từ việc đóng quảng cáo, trung bình 6,6 triệu USD (167 tỷ đồng) mỗi năm. Anh cũng là "ông hoàng quảng cáo đắt giá bậc Kbiz", với mức cát-xê dao động trong khoảng 700.000-900.000 USD (17-23 tỷ đồng).

Theo GQ, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới hiện sở hữu khối tài sản ròng lên tới 117 triệu USD (2.973 tỷ đồng). Kim Soo Hyun hiện được xem là 1 trong những nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc.

Kim Soo Hyun hiện sở hữu khối tài sản kếch xù sau nhiều năm làm nghệ thuật

Nguồn: Wikitree