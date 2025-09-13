Từng có lúc bán được gần 15.000 xe/năm, dòng ô tô quốc dân này vừa bị "khai tử" ở Việt Nam

Mới đây, trong danh mục sản phẩm trên website chính thức, Toyota Innova đã biến mất. Toyota Việt Nam xác nhận mẫu xe này đã hết hàng và sẽ dừng bán, vì "thay đổi chiến lược sản phẩm".

Thực tế Innova vốn là thế hệ cũ, trong khi Innova Cross là mẫu hoàn toàn mới với thiết kế hiện đại và gần gũi người dùng hơn. Theo thông lệ, mẫu mới ra mắt sẽ thay thế mẫu cũ. Tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt như Innova, vì nhiều lý do khác nhau nên hãng vẫn duy trì bán song song cả hai.

Trong đó Innova chỉ có bản số sàn giá 755 triệu đồng, khung gầm thang rời, định hướng dành cho kinh doanh dịch vụ. Innova Cross là mẫu xe mới phát triển, khung gầm liền khối như những chiếc crossover thành thị, định hướng khách hàng gia đình.

Xét lũy kế 7 tháng qua, Innova có doanh số khá khiêm tốn với chỉ 232 xe, thấp nhất phân khúc, còn Innova Cross bán 4.162 xe. Mức doanh số này của Innova Cross hơn hầu hết các mẫu MPV cỡ B, nhưng thấp hơn nhiều Mitsubishi Xpander (9.740 xe). Nếu so với các mẫu MPV cao hơn, Innova Cross bán ít hơn Kia Carnival (5.938 xe).

Innova ra mắt Việt Nam từ năm 2006 và nhanh chóng trở thành mẫu MPV bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm liền, đặc biệt trong nhóm xe dịch vụ nhờ tính bền bỉ, không gian rộng và chi phí vận hành hợp lý. Doanh số Innova đạt đỉnh năm 2018 với hơn 14.500 xe.

Tuy nhiên sau cột mốc này, sức hút của Innova dần suy giảm khi thị hiếu người dùng chuyển dịch.

Dù Toyota Innova đã dừng bán tại Việt Nam, mẫu MPV này vẫn hiện diện rộng rãi ở nhiều thị trường, chủ yếu dưới tên Innova Zenix/HyCross (khung liền, có bản hybrid) và ở vài nơi vẫn duy trì Innova đời IMV/Crysta (khung rời, máy dầu). Dưới đây là tình trạng theo từng nước, dựa trên trang chính thức nhà phân phối/đại lý:

Indonesia. Innova là "xe quốc dân" với tên Kijang Innova Zenix, nền tảng TNGA monocoque, tùy chọn xăng 2.0 và Hybrid Electric (HEV) 2.0. Toyota Astra Motor duy trì trang sản phẩm đầy đủ phiên bản/khuyến mại, cho thấy mẫu xe vẫn bán chạy trong nước.

Ấn Độ. Toyota bán song song Innova HyCross (đời mới, xăng & hybrid 2.0L) và Innova Crysta (đời IMV khung rời, máy dầu). Cả hai đều có trang sản phẩm riêng trên website Toyota Kirloskar, phản ánh nhu cầu kép: người dùng đô thị chọn HyCross, còn đội đội xe/kinh doanh vẫn chuộng Crysta dầu.

Philippines. Toyota Motor Philippines tiếp tục phân phối Innova 2.8L diesel (đời IMV, dẫn động cầu sau) với dải bản XE/E/G/V, hộp số 6AT. Đây là một trong những thị trường hiếm hoi còn bán rộng rãi Innova máy dầu cho nhóm khách gia đình và đội xe dịch vụ.

Malaysia. UMW Toyota đã chuyển hẳn sang Innova Zenix (xăng 2.0 và Zenix Hybrid Electric), trang bị Toyota Safety Sense 3.0. Trang chính thức cung cấp brochure/thông số chi tiết, xác nhận mẫu xe đang bán thương mại tại Malaysia.

Thái Lan. Toyota Motor Thailand phân phối Innova Zenix HEV với hai bản 2.0 HEV Smart và 2.0 HEV Premium (7 chỗ), giá niêm yết từ 1,379–1,489 triệu baht; catalogue và thông số đăng tải trên website chính thức.

UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Đại lý ủy quyền Al-Futtaim Toyota đang bán Innova Hybrid 2025 2.0L, có trang đặt lái thử, bảng trang bị và giá tham khảo, cho thấy Toyota đã đưa bản hybrid của Innova ra ngoài Đông Nam Á/Ấn Độ.