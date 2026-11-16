Tùng Chi, Diệp Chi nghỉ việc ở VTV: Hai "cô Chi" từng làm BTV rồi lên sếp, cả nước quen mặt

Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của VTV, đứng sau loạt chương trình gắn với ký ức nhiều thế hệ.

Cùng mang tên Chi, cùng là những nữ BTV quen mặt trên sóng VTV, MC Tùng Chi và Diệp Chi còn có nhiều điểm giao thú vị trong hành trình làm truyền hình.

Nếu Tùng Chi là một trong những gương mặt gắn bó lâu năm nhất với Đường Lên Đỉnh Olympia thì Diệp Chi là thế hế tiếp nối, từng có 3 năm đồng hành với sân chơi trí tuệ này, bên cạnh những dấu ấn tại Rung Chuông Vàng hay Điều Ước Thứ Bảy. Không dừng lại ở vai trò người dẫn chương trình, cả hai đều có nhiều năm làm việc phía sau ống kính, thử sức ở những vị trí như biên tập, đạo diễn và sản xuất.

Dù có xuất phát điểm, thế hệ và phong cách dẫn chương trình khác nhau nhưng cả hai đều có hành trình làm nghề đáng chú ý, góp phần tạo nên những chương trình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

MC Tùng Chi

MC Nguyễn Tùng Chi sinh năm 1974, là một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia. Điều thú vị là chị không xuất thân từ ngành báo chí hay truyền thông. Năm 1997, Tùng Chi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân rồi ứng tuyển vào Đài Truyền hình Việt Nam với vị trí phóng viên.

Ban đầu, nữ MC đến với truyền hình bởi sự tò mò về công việc sản xuất chương trình và những người đứng phía sau ống kính. Tuy nhiên, càng làm việc, chị càng tìm thấy niềm yêu thích với môi trường này. Trong gần 30 năm tại VTV, Tùng Chi từng đảm nhận nhiều vị trí, từ phóng viên, biên tập viên, MC đến đạo diễn và tổ chức sản xuất chương trình.

BTV, MC Tùng Chi là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả

Với khán giả truyền hình, dấu ấn đậm nét nhất của Tùng Chi vẫn là Đường Lên Đỉnh Olympia. Chị bắt đầu dẫn chương trình từ năm 2000, đồng hành trong 4 mùa liên tiếp đến năm 2004. Sau một thời gian vắng bóng, Tùng Chi trở lại ở chung kết năm thứ 9 và tiếp tục dẫn dắt nhiều mùa giải, kéo dài đến chung kết năm thứ 16 vào năm 2016.

Hình ảnh nữ MC tóc ngắn, diện áo dài nền nã, sở hữu giọng nói nhẹ nhàng và phong thái điềm tĩnh đã trở thành một phần ký ức của nhiều khán giả. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Tùng Chi và MC Lưu Minh Vũ cũng từng tạo nên bộ đôi được yêu thích trên sân khấu Olympia.

Không quá hoạt náo hay cố gắng tạo ra những màn tung hứng sôi nổi, Tùng Chi ghi điểm bằng sự chỉn chu, chắc chắn và nền tảng kiến thức vững vàng. MC Diệp Chi từng nhận xét đàn chị là một "người phụ nữ thép", có sự từng trải và kiến thức đủ để tạo niềm tin cho thí sinh lẫn khán giả.

Tùng Chi có cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí

Đáng chú ý, hành trình của Tùng Chi với Olympia không chỉ dừng lại ở vai trò người dẫn chương trình. Từ năm 2006, chị còn đảm nhiệm vị trí đạo diễn, tham gia vào quá trình tổ chức và sản xuất. Sau chung kết năm 2016, Tùng Chi không còn xuất hiện với vai trò MC mà tập trung nhiều hơn cho công việc phía sau hậu trường. Chị từng giữ vị trí Phó ban Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV3.

Ngoài công việc, Tùng Chi là người khá kín tiếng về đời tư. Nữ MC hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, ít chia sẻ trên mạng xã hội.

MC Diệp Chi

Nếu Tùng Chi là gương mặt gắn bó lâu năm với Đường Lên Đỉnh Olympia thì Diệp Chi lại có hành trình làm truyền hình với nhiều dấu mốc ở những chương trình khác nhau. Nữ MC sinh năm 1986 bắt đầu làm việc tại VTV từ năm 20 tuổi, khi vẫn còn là sinh viên, với vị trí cộng tác viên.

Năm 2006, sau nhiều vòng thi tuyển, Diệp Chi được lựa chọn dẫn Rung Chuông Vàng cùng MC Hải Đăng. Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trên sóng truyền hình. Nhớ lại cột mốc này, nữ MC từng chia sẻ một kỷ niệm khá đặc biệt: "Lần đầu tiên lên sân khấu, mình vừa nhìn máy quay vừa hoảng đến độ máu cam rớt tong tỏng trên tờ kịch bản. Nghĩ lại vẫn còn hãi".

Từ một cô gái trẻ lần đầu đứng trước máy quay, Diệp Chi dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô gắn bó 5 năm với Rung Chuông Vàng, 6 năm với Điều Ước Thứ Bảy và 3 năm với Đường Lên Đỉnh Olympia. Đây cũng là ba chương trình được nữ MC nhắc đến như những dấu mốc sâu đậm nhất trong hành trình làm nghề tại VTV.

BTV, MC Diệp Chi cũng đã gắn bó với nhiều chương trình của VTV

Không chỉ xuất hiện trên sóng với vai trò người dẫn chương trình, Diệp Chi còn từng bước thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Từ cộng tác viên, cô trở thành biên tập viên, MC, đạo diễn rồi nhà sản xuất. Đặc biệt, với Điều Ước Thứ Bảy, Diệp Chi được biết đến nhiều hơn trong vai trò đạo diễn. Những câu chuyện đời thường, nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt cùng cách kể chuyện giàu cảm xúc đã giúp chương trình tạo được dấu ấn riêng.

Ngoài Điều Ước Thứ Bảy, nữ BTV còn tham gia đạo diễn Ai Là Triệu Phú và nhiều chương trình truyền hình trực tiếp. Nhìn lại chặng đường đã qua, Diệp Chi từng chia sẻ rằng có những chương trình khán giả không nhìn thấy mặt mình, chỉ thấy một cái tên nhỏ xuất hiện trên màn hình, nhưng công việc phía sau lại vất vả hơn nhiều so với việc cầm mic dẫn dắt.

Tháng 11 vừa qua, MC Diệp Chi đã chính thức nghỉ công việc tại VTV sau 20 năm gắn bó

Đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập VTV vào năm 2020, Diệp Chi từng chia sẻ nhiều hình ảnh và cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm việc tại nhà đài. Cô gọi việc được đồng nghiệp tin tưởng, được khán giả yêu thương và có cơ hội làm công việc mình thực sự yêu thích là một đặc ân lớn.

Hiện tại, cả Tùng Chi và Diệp Chi đều đã chính thức rời VTV sau nhiều năm gắn bó. Nếu Tùng Chi khép lại hành trình 29 năm thì Diệp Chi cũng nghỉ việc từ đầu tháng 11, sau gần 20 năm làm việc tại đây. Dù không còn xuất hiện trong đội ngũ của VTV, những chương trình từng gắn liền với tên tuổi hai nữ BTV cùng tên Chi vẫn là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của họ, cũng như với nhiều khán giả từng theo dõi truyền hình suốt những năm qua.

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