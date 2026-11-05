Từng chê tôi không xứng làm vợ, chồng cũ cưới người khác rồi bị vét sạch tài sản, 7 năm sau quay về nói một câu khiến tôi bật cười

Những năm sau đó, anh cũng tìm hiểu thêm vài người nhưng chẳng đi đến đâu.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã 7 năm. Ngày ấy, chúng tôi chia tay không phải vì có người thứ ba hay mâu thuẫn tiền bạc, mà đơn giản là anh luôn cảm thấy tôi không đủ tốt, còn anh xứng đáng có một người phụ nữ khác phù hợp hơn. Tôi từng níu kéo, từng khóc lóc, nhưng cuối cùng vẫn ký vào đơn ly hôn khi hiểu rằng một người đã muốn đi thì giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Hồi mới cưới, anh gần như chẳng có gì trong tay. Người thấp bé, gầy gò, ngoại hình không nổi bật, công việc cũng bình thường. Tôi đến với anh từ lúc cả hai còn khó khăn, từng cùng nhau thuê phòng trọ, ăn những bữa cơm đạm bạc, có tháng phải tính từng đồng tiền sinh hoạt. Tôi chưa bao giờ chê bai ngoại hình hay hoàn cảnh của anh. Thế nhưng sau vài năm làm ăn khá lên, anh bắt đầu thay đổi. Anh cho rằng tôi không biết ăn diện, không khéo giao tiếp, không giúp anh mở rộng các mối quan hệ. Cuối cùng, anh chủ động đề nghị ly hôn với lý do cả hai không còn phù hợp.

Sau khi chia tay, anh nhanh chóng kết hôn với một người phụ nữ khác. Tôi nghe nói cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, ăn nói khéo léo. Cuộc hôn nhân ấy kéo dài được khoảng 2 năm thì tan vỡ. Người phụ nữ kia lấy hết tiền vàng, tài sản mà anh tích cóp được rồi bỏ đi. Anh phải làm thủ tục ly hôn đơn phương, vừa mất tiền vừa mang tiếng một lần đổ vỡ nữa.

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Những năm sau đó, anh cũng tìm hiểu thêm vài người nhưng chẳng đi đến đâu. Có người chê anh thấp bé, gầy nhỏ, trông yếu ớt; có người tiếp cận được một thời gian thì bắt đầu hỏi han chuyện nhà cửa, tiền bạc, tài sản. Anh kể rằng càng lớn tuổi càng khó tìm được người thật lòng, bởi những người đến với anh dường như đều có mục đích riêng.

Cách đây không lâu, anh bất ngờ tìm đến nhà tôi, ngỏ ý muốn tái hôn. Anh nói đã suy nghĩ rất nhiều, sau bao nhiêu năm mới hiểu ai mới là người thực sự thương mình. Anh còn nhắc lại những ngày tháng nghèo khó, khi tôi vẫn luôn ở bên cạnh, chưa từng để anh phải mặc cảm về ngoại hình hay hoàn cảnh.

Tôi nghe nhưng không thấy xúc động như anh tưởng. 7 năm qua, tôi đã tự xây dựng cuộc sống riêng, học cách chăm sóc bản thân và không còn cần một người đàn ông để cảm thấy mình có giá trị. Tôi không biết anh thực sự nhớ tôi hay chỉ đang tiếc nuối một người phụ nữ từng chấp nhận anh khi anh chưa có gì?