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Từng bị lừa mất 171 tỷ đồng, cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị khởi tố

Minh Tuệ
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Từng gây rúng động dư luận vì bị nhóm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt số tiền khủng là 171 tỷ đồng, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương tiếp tục đối mặt với vòng lao lý khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với bà.

Ngày 5/10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai đã công bố thông tin bất thường về việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty bị khởi tố.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai, khoảng 10h ngày 2/10, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp đến làm việc tại công ty, thông báo việc đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Theo nội dung Văn bản số 2846/CSKTP5, quyết định khởi tố bị can được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành ngày 28/9/2026.

Cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị khởi tố Sau vụ lừa đảo 171 tỷ Đồng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương trước khi bị khởi tố. Ảnh: CTV

Tại buổi làm việc, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin việc khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương liên quan trách nhiệm của bà trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ, trước khi về công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Liên quan bà Nguyễn Thị Giang Hương, năm 2024, khi đang giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, bà Hương bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định, nhóm người Việt Nam với sự chủ mưu của người nước ngoài sống tại Campuchia sử dụng 109 tài khoản cấu kết với nhóm đối tượng trong nước thực hiện hành vi lừa đảo.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 12 đối tượng ở Việt Nam dùng thẻ căn cước giả, lập 7 tài khoản ngân hàng để bán cho nhóm lừa đảo.

Ngày 12/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 19/6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Tiếp đó, ngày 19/8, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương được xác định đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai; không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Bà Hương đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm uy tín của bản thân, Huyện ủy Nhơn Trạch, UBND huyện Nhơn Trạch. Sau khi bị kỷ luật, bà Nguyễn Thị Giang Hương được điều động về công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

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bà Nguyễn Thị Giang Hương

Nhơn Trạch

Đồng Nai

cơ quan Cảnh sát điều tra

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