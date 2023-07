Từng bị Jang Dong Gun phản bội, nàng Á hậu đẹp nhất xứ Hàn bây giờ có cuộc hôn nhân đầy viên mãn bên chồng bác sỹ tài ba

Yum Jung Ah sinh năm 1972 trong 1 gia đinh khá giả tại Seoul. Từ nhỏ, Yum Jung Ah đã được bố mẹ nuôi dạy với điều kiện vô cùng tốt, không chỉ học văn hóa ở trường hàng đầu mà còn được cho học thêm nhiều bộ môn nghệ thuật. Chính vì thế, ở Yum Jung Ah luôn toát lên khí chất tiểu thư đài các vô cùng sang chảnh.

Nhờ diện mạo nổi bật, cô thường xuyên thắng giải "Nữ sinh thanh lịch" thời trung học và đoạt "Hoa khôi giảng đường" của Đại học Chung Ang - trường nghệ thuật, sân khấu điện ảnh hàng đầu Hàn Quốc.

Xinh đẹp và nổi bật nhưng Yum Jung Ah khi ấy không hề có ý định bước chân vào showbiz. Người đẹp họ Yum chỉ muốn tập trung cho việc học hành mà thôi. Đến năm 1991, khi đang học năm thứ 2, thầy cô và bạn bè đã động viên Yum Jung Ah đi thi hoa hậu. Thời điểm này, Yum Jung Ah đi thi với tâm trạng khá thoải mái và tự nhiên như 1 hoạt động ngoại khoá chứ không đặt bất kỳ mục tiêu gì.

Không ngờ rằng, quyết định này đã đưa Yum Jung Ah tới một ngã rẽ khác của cuộc đời. Chung cuộc, cô đoạt Á hậu 1 và giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Năm 1992, Yum Jung Ah đại diện Hàn Quốc dự thi Hoa hậu quốc tế tại Nhật Bản và tiếp tục dành được giải thưởng Á hậu 2. Truyền thông Hàn gọi Yum Jung Ah là một trong những nàng Á hậu đẹp nhất trong lịch sử showbiz Hàn.

Từ sau các cuộc thi nhan sắc, Yum Jung Ah trở thành ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc với vô số các hợp đồng quảng cáo và hàng loạt kịch bản fim chào đón.

Năm 1993, Jang Dong Gun và Yum Jung Ah cùng đóng phim cổ trang "Iljimae" và xuất hiện tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, thời điểm này cả hai phủ nhận và cho biết là bạn thân. Mãi đến năm 1997, khi đóng chung "Người mẫu", Yum Jung Ah và Jang Dong Gun mới xác nhận là đang bên nhau.

Theo truyền thông, cả hai đã bên nhau từ trước đó nhưng vì sự nghiệp nên quyết định giữ kín thông tin. Chuyện tình của đôi trai tài gái sắc nhận được sự yêu thích và ủng hộ của người hâm mộ. Thế nhưng sau 2 năm công khai, cả hai tuyên bố chia tay do tính cách không hợp.

Tuy nhiên, theo 1 số nguồn tin chia sẻ nguyên nhân sâu xa là do Jang Dong Gun nảy sinh tình cảm cùng Go So Young khi hợp tác cùng nhau. Không chấp nhận cảnh bạn trai lạnh nhạt, Yum Jung Ah quyết định chia tay. Mặc dù về sau Yum Jung Ah chưa từng nhắc đến Jang Dong Gun nhưng câu chuyện tình của cả hai vẫn là đề tài bàn tán trong giới.

Sau khi chia tay Jang Dong Gun, Yum Jung Ah tập trung toàn bộ cho sự nghiệp và gặt hái được nhiều danh tiếng.

Năm 2006, Yum Jung Ah kết hôn với một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng tại Hàn. Còn Jang Dong Gun về sau cưới Go So Young. Theo tiết lộ, vợ chồng Yum Jung Ah có với nhau 1 trai 1 gái, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Trong 1 chương trình truyền hình gần đây, Yum Jung Ah cũng mở lòng chia sẻ về cuộc hôn nhân của cô bên người chồng bác sĩ. Không ai ngờ rằng Yum Jung Ah - nàng Á hậu xinh đẹp đã phải ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ trong lần xem mặt. Nguyên nhân là do ngay trước buổi xem mắt - chồng của Yum Jung Ah đã phải thực hiện 1 ca cấp cứu khẩn cấp.

Theo Yum Jung Ah chia sẻ, ban đầu cô khá tức giận nhưng sau đó thì lại mở lòng vì sự chân thành của ông xã. Cô quyết định cho ông xã cơ hội theo đuổi và cả hai chính thức kết hôn sau 1 năm hẹn hò. Sau khi kết hôn, Yum Jung Ah quyết định tạm rời khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình và nuôi con cái. Yum Jung Ah tiết lộ, sự hi sinh này là tự nguyện bởi cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ thời khắc nào bên cạnh con.

Sau khi con cứng cáp và trưởng thành hơn, chính ông xã là người động viên Yum Jung Ah quay lại với nghệ thuật. Được biết, ông xã của Yum Jung Ah là bác sĩ thẩm mỹ danh tiếng tại Hàn Quốc. Mặc dù bận rộn với công việc của mình nhưng ông xã của cô luôn quan tâm và chăm sóc gia đình nhỏ của mình khiến người đẹp cảm thấy vô cùng ấm áp.