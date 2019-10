Từng bị dân mạng tung bằng chứng hẹn hò Chí Nhân, nay MC Minh Hà bất ngờ ẩn ý về "anh người yêu" khiến ai nấy bất ngờ

MC Minh Hà từ lâu đã quen mặt với khán giả truyền hình cả nước. Tên tuổi của cô gắn liền với chương trình Cà phê sáng, ngoài ra cô còn từng để lại dấu ấn trong các bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp, Lựa chọn cuối cùng, Xin thề anh nói thật, Lời thú nhận của Eva, Lập trình cho trái tim...

Cô từng bị xem là người thứ 3 phá vỡ hôn nhân của Chí Nhân và Thu Quỳnh. Dù nam diễn viên phủ nhận, khẳng định Minh Hà không liên quan thế nhưng hình ảnh của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đáng chú ý, thời gian gần đây dân mạng lại từng tìm ra vô số bằng chứng cho thấy Minh Hà - Chí Nhân chắc hẳn đã có một khoảng thời gian mặn nồng.

Chí Nhân từng đăng tải hình ảnh nắm chặt tay của một cô gái. Dựa vào hình dạng của... móng tay, chiếc túi xách nữ đặt bên cạnh, cư dân mạng đã tinh ý đoán ra đây không ai khác chính là MC Minh Hà.

Minh Hà có chiếc túi xách tương tự và sử dụng rất nhiều lần.

Dân mạng cho rằng đây chính là bàn tay của MC Minh Hà. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, mới đây Minh Hà lại bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái về "anh người yêu" như 1 cách ngầm khẳng định mình vẫn độc thân. Điều này làm dấy lên nghi vấn, phải chăng Chí Nhân - Minh Hà đa chia tay?



Cụ thể, nữ MC viết: "I did it! Ngoài anh người yêu, tất cả các mục tiêu trong năm đã hoàn thành. Hà làm được. Hà nói là làm. Hà may mắn được quá nhiều yêu thương và giúp đỡ. Hà biết ơn vô cùng."

(Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù cô nàng đang chia sẻ đã hoàn thành dự định leo núi Kinabalu (Malaysia), thế nhưng nhiều người bạn lại quan tâm về mục tiêu "anh người yêu" chưa hoàn thành hơn:



- Anh ấy sắp xuất hiện rồi nhé!

- Tóm lại vẫn còn anh người yêu đúng không? Còn 2 tháng cho mục tiêu cuối cùng.

(Ảnh chụp màn hình)

Đáp lại những lời bình luận của bạn bè, Minh Hà chỉ lặng lẽ thả tim. Có vẻ nữ MC xinh đẹp cũng ngầm xác nhận chuyện mình đang độc thân.



Trước đó, Minh Hà cũng vài lần khiến người hâm mộ xôn xao khi khoe ảnh chụp váy cưới, khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út... Cứ tưởng như nữ MC xinh đẹp của nhà đài sắp lên xe hoa tới nơi thì cô lại công khai vẫn đang cố kiếm anh người yêu.

Minh Hà từng khiến mọi người nghĩ sắp lên xe hoa tới nơi...