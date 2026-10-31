Từng bị chỉ trích vì chỉ mặc áo ngực thể thao khi chạy bộ, nữ YouTuber gây bất ngờ với hình ảnh mới, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy gợi cảm

Từng trở thành tâm điểm tranh luận vì diện áo ngực thể thao tham gia một sự kiện chạy bộ, nữ YouTuber A Ping mới đây lại khiến cộng đồng mạng chú ý với hình ảnh hoàn toàn khác.

A Ping, thành viên của kênh YouTube "Ping Ping Peng Peng", từng gây xôn xao mạng xã hội sau khi tham gia một sự kiện chạy bộ.

Khi đó, cô lựa chọn trang phục thể thao khá táo bạo với áo bra chuyên dụng. Những chuyển động rõ rệt của phần thân trên trong lúc chạy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, thậm chí khiến nữ YouTuber phải nhận không ít bình luận chỉ trích.

Thay vì để những ý kiến trên mạng ảnh hưởng quá nhiều, cô nàng YouTuber tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích vận động.

Lần này, cô quyết định thử sức với một bộ môn hoàn toàn khác và đòi hỏi sức mạnh đáng kể: cử tạ. Hình ảnh mới của A Ping vì thế cũng tạo nên sự tương phản thú vị. Không còn chỉ được chú ý bởi ngoại hình hay trang phục, nữ YouTuber xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn sau quá trình tập luyện kéo dài hai tháng. Dẫu vậy, vóc dáng nổi bật cùng phong thái tự tin vẫn giúp cô giữ được nét gợi cảm vốn có.

Đằng sau những hình ảnh đầy năng lượng ấy lại là quá trình chuẩn bị không hề dễ dàng. A Ping tiết lộ bản thân vốn có khả năng chịu đau khá tốt, nhưng việc tập luyện với thanh tạ nặng khoảng 40 kg đã khiến cô lần đầu tiên trong đời đau tới mức bật khóc.

Thanh tạ liên tục va vào cơ thể trong quá trình luyện kỹ thuật khiến chân và nhiều vị trí xuất hiện những vết bầm. Đáng nói, cho tới buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu, động tác của cô vẫn chưa thực sự ổn định. Áp lực lớn đến mức A Ping thừa nhận ngay cả lúc ngủ cũng lo mình sẽ không thể hoàn thành thử thách.

Khi chính thức bước lên sàn, cô cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ và tập trung hoàn toàn vào động tác. A Ping liên tục tự nhắc bản thân phải hít sâu, giữ lưng thẳng, ổn định cơ thể rồi dồn sức nâng tạ.

Cuối cùng, nữ YouTuber đã hoàn thành thử thách và vui vẻ gọi đây là màn phục thù thành công sau hai tháng khổ luyện.

Hình ảnh mới của A Ping nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Người hâm mộ đặc biệt ấn tượng với sự đối lập giữa vẻ ngoài gợi cảm và sức mạnh cô thể hiện trên sàn đấu. Những vết bầm trên chân cũng được nhiều người gọi vui là dấu ấn của sự nỗ lực.

Từ một nữ YouTuber từng bị bàn tán vì trang phục khi chạy bộ, A Ping giờ đây lại gây chú ý bằng một hình ảnh khác: vẫn gợi cảm, nhưng khỏe khoắn, quyết tâm và mạnh mẽ hơn đáng kể.