Từng bị chê “xấu mà lấy được chồng đẹp trai”, 10 năm sau cách sống của cô gái khiến nhiều phụ nữ phải suy nghĩ

Bởi phụ nữ không chỉ có một thời điểm để rực rỡ. Không phải chỉ khi còn trẻ, chưa kết hôn, chưa sinh con hay chưa từng đổ vỡ. Có người đẹp nhất khi 20 tuổi, có người bình yên nhất sau một cuộc ly hôn, có người đến 40 tuổi mới lần đầu biết cách yêu chính mình.

Có một kiểu phụ nữ, càng bị người khác đánh giá, càng sống theo cách khiến những lời đánh giá ấy trở nên vô nghĩa.

Lâm Vy từng là cô gái khiến mạng xã hội bàn tán từ khi mới bước vào hôn nhân với chàng trai người Pháp. Rồi 10 năm sau, khi cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ khép lại, cô tiếp tục bị đặt dưới một “lăng kính” khác: ly hôn, có bạn trai mới, vẫn tận hưởng cuộc sống, vẫn đăng những khoảnh khắc đẹp đẽ như chưa từng có một biến cố nào xảy ra.

Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất ở Lâm Vy lúc này không phải là cô đang yêu ai, sống ở đâu hay cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc thế nào mà là cách cô nhìn về chính mình sau tất cả.

Lâm Vy "rực rỡ" sau ly hôn

Kiểu tự do không cần phải giải thích

Sau khi ly hôn, những chia sẻ gần đây của Lâm Vy vẫn giữ nguyên màu sắc quen thuộc: thẳng thắn, châm biếm và không quá bận tâm đến những lời nhận xét về mình.

Mới đây khi công khai tình yêu mới cô bị "toxic" khá nhiều, Lâm Vy vui vẻ kể: “Hồi mới cưới chồng, tụi nó chửi Vy banh chành, cái tội 'xấu mà chồng đẹp trai’. Xong tôi xài 10 năm rồi tôi bỏ, cái tụi nó kêu ‘tại xấu nên chồng bỏ’. Xong giờ tôi có bạn trai mới, tụi nó cũng chửi ‘xấu mà đào hoa, quen toàn trai đẹp’”.

Rồi cô kết lại bằng một lý do tại mình "không vô duyên, không xấu tính, không hạ người khác xuống để nâng mình lên”.

Cách nói có thể gây tranh cãi, nhưng phía sau sự xắt xéo ấy là một tâm thế khá rõ ràng: Phụ nữ không cần phải đáp ứng tiêu chuẩn của đám đông để được yêu.

Một người phụ nữ có thể không đẹp theo chuẩn mực số đông, có thể đã ly hôn. Có thể làm mẹ. Có thể bước qua tuổi trẻ. Nhưng tất cả những điều đó không đồng nghĩa với việc cô phải tự động rút lui khỏi tình yêu hay chấp nhận rằng cuộc đời mình chỉ còn những lựa chọn ít hơn.

Hiện tại, Lâm Vy vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy thi vị, từ lần đầu trải nghiệm xem phim ngoài trời ở châu Âu đến một buổi picnic nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn. Cô từng viết về cảm giác ấy như một kiểu tự do rất riêng: khi mình đã đến nơi không còn cần phải đuổi theo, giải thích, sửa chữa hay ngoảnh lại nữa, chỉ đơn thuần là sống chậm rãi và tận hưởng.

Có lẽ đó mới là hình ảnh đáng chú ý nhất của Lâm Vy sau hôn nhân. Không phải một người phụ nữ cố tỏ ra mạnh mẽ để chứng minh mình không đau, mà là một người đã đi qua chuyện cũ và không còn để chuyện cũ quyết định cách mình phải sống hôm nay.

Hôn nhân tan vỡ không nhất thiết phải do người thứ 3

Trước đó, thông tin Lâm Vy và Antoine, chồng người Pháp, ly hôn sau 10 năm bên nhau từng khiến nhiều người bất ngờ. Cả hai quen nhau năm 2014, kết hôn vào tháng 8/2015 và có một con trai tên Louis. Trước khi chia tay, họ từng được biết đến với hình ảnh một gia đình hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội.

Điều khiến câu chuyện này được bàn luận nhiều hơn là lý do chia tay: Không có ngoại tình, không có người thứ ba, không có bạo hành.

Theo chia sẻ của Lâm Vy, cả hai “chỉ đơn giản là không còn yêu nhau”, dù đã cố gắng tìm cách hàn gắn trong một thời gian dài. Cô cho biết hai người thậm chí đã thử hàn gắn suốt khoảng 2 năm nhưng cuối cùng vẫn không thể tiếp tục.

Lâm Vy đã đưa ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: Có những cuộc hôn nhân tan vỡ chính vì không có một lỗi lầm đủ rõ ràng để trách ai.

Đó có lẽ cũng là phần khó nhất của rất nhiều cuộc hôn nhân. Khi có người phản bội, người ta có một lý do để giận dữ. Khi có bạo hành, người ta biết mình cần phải rời đi. Nhưng khi hai người đều không phải người xấu, vẫn thương nhau như người thân, vẫn có trách nhiệm với con cái nhưng không còn muốn sống với nhau trong tư cách vợ chồng, quyết định dừng lại đôi khi lại đau hơn rất nhiều.

Bởi nó không cho phép ai trở thành “người có lỗi” để người còn lại dễ dàng bước đi.

Phụ nữ không cần một lý do để sống cuộc đời mình muốn

Điều đáng suy nghĩ từ câu chuyện của Lâm Vy không phải là cổ súy cho việc “hết yêu thì ly hôn”.

Hôn nhân không phải một mối quan hệ có thể kết thúc chỉ vì vài tháng chán nhau. Có những giai đoạn lạnh nhạt cần thời gian để đi qua, những mâu thuẫn cần được đối thoại, những cuộc hôn nhân cần được cố gắng cứu vãn nếu cả hai vẫn còn mong muốn đi tiếp.

Nhưng ngược lại, xã hội cũng không nên mặc định rằng chỉ khi có ngoại tình, bạo hành hay một bi kịch thật lớn, người phụ nữ mới được quyền rời khỏi hôn nhân.

Bởi không ai ở bên trong một cuộc hôn nhân ngoài chính hai người.

Người ngoài có thể chỉ nhìn thấy những chuyến đi, những bức ảnh đẹp, những lời yêu thương trên mạng xã hội. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết họ đã im lặng với nhau bao lâu, đã cố gắng bao nhiêu lần và còn muốn nắm tay nhau hay không.

Lâm Vy từng nói: “Mọi người tưởng vậy chứ tụi mình không hạnh phúc. Nhất là mình”.

Câu nói ấy nghe đơn giản nhưng cũng đủ để nhắc rằng một gia đình trông hạnh phúc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc những người bên trong nó đang hạnh phúc.

Và có lẽ, sau đổ vỡ, điều đáng giá nhất không phải là chứng minh với ai rằng mình đúng hay người kia sai. Cũng không phải chứng minh rằng mình ly hôn xong vẫn có người yêu đẹp, vẫn được yêu chiều, vẫn sống vui vẻ.

Điều quan trọng hơn là người phụ nữ ấy có còn biết mình muốn gì hay không.

Cô có thể bước vào hôn nhân khi yêu. Cô cũng có thể cố gắng ở lại để cứu vãn. Nhưng nếu một ngày đã đi hết khả năng của mình và nhận ra con đường đó không còn phù hợp, cô cũng có quyền bước ra mà không cần cả thế giới đồng ý.

Lâm Vy trước đây và hiện tại

Bởi phụ nữ không chỉ có một thời điểm để rực rỡ.

Không phải chỉ khi còn trẻ, chưa kết hôn, chưa sinh con hay chưa từng đổ vỡ. Có người đẹp nhất khi 20 tuổi, có người bình yên nhất sau một cuộc ly hôn, có người đến 40 tuổi mới lần đầu biết cách yêu chính mình.

Và có lẽ, sự tự do lớn nhất không phải là không cần ai yêu. Mà là dù được yêu hay không, dù đang ở trong hôn nhân hay đã bước ra khỏi nó, một người phụ nữ vẫn có thể tự định nghĩa giá trị của chính mình và sống cuộc đời mà mình thấy xứng đáng.

Như Lâm Vy của hiện tại: không ngoảnh lại để giải thích quá nhiều, chỉ sống tiếp, yêu nếu muốn yêu, tận hưởng nếu thấy hạnh phúc và rực rỡ theo cách của riêng mình.