Từng "bán trâu đi bá đóng" giờ cầu thủ xứ Nghệ thành ông chủ quán cafe hoa tươi, xây nhà 3 tầng, cưới vợ cùng quê

Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996) từng gắn liền với biệt danh là "cầu thủ nghèo nhất Việt Nam". Nam cầu thủ lớn lên trong một gia đình nông thôn và đông con ở Nghệ An, bố anh chàng từng phải bán trâu để có tiền cho con theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Bởi đối với Xuân Mạnh và cả gia đình, bóng đá dường như là “giấc mơ” để đổi đời.

Và đúng như kỳ vọng, cuộc sống hiện tại của Xuân Mạnh đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ sở hữu nhà cao, cửa rộng, xe cộ đầy đủ, nam cầu thủ còn có vợ đẹp con ngoan cùng nhiều dự án kinh doanh riêng.

Cầu thủ Xuân Mạnh

Vợ của Xuân Mạnh là Trần Dung, cả hai quen biết nhau từ 2019. Khi đó, sự nghiệp bóng đá của Xuân Mạnh vẫn đang trên hành trình tìm chỗ đứng. Còn Trần Dung là cô gái xứ Nghệ, tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh, gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, nền nã.

Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 1/2021. Trong thời gian yêu đương, cặp đôi khá kín tiếng, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm. Chỉ đến khi đã chính thức về chung một nhà, cặp đôi mới đăng ảnh đối phương thường xuyên hơn, dành nhiều lời lẽ ngọt ngào hơn. Đến nay, tổ ấm của Xuân Mạnh có một trai, một gái.

Xuân Mạnh và vợ có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Sau khi kết hôn và có hậu phương vững chắc, sự nghiệp của Xuân Mạnh ngày càng phát triển. Khoảng giữa năm 2022, chàng cầu thủ hé lộ nhà riêng của hai vợ chồng ở TP.Vinh (Nghệ An). Theo chia sẻ của Xuân Mạnh, căn nhà có 3 tầng, được thiết kế theo lối hiện đại sang trọng. Trước đó, Xuân Mạnh cũng đã xây dựng căn nhà rộng lớn, khang trang với đầy đủ tiện nghi cho bố mẹ ở Yên Thành.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng Xuân Mạnh cũng tậu xế hộp tiền tỷ, có cuộc sống ổn định, khá giả. Được biết, khi mùa giải 2023 khép lại, Xuân Mạnh đã đầu quân cho CLB Hà Nội. Dù không được tiết lộ chính thức nhưng theo một số nguồn tin, bản hợp đồng của Xuân Mạnh dài 3 năm với tiền "lót tay" lên tới 9 tỷ đồng, mức lương khoảng 60 triệu đồng/tháng.

Một số hình ảnh trong căn nhà của Xuân Mạnh

Cuối năm 2025, Xuân Mạnh khai trương quán cafe kết hợp hoa tươi ở quê nhà Nghệ An

Ngoài công việc của một cầu thủ, Xuân Mạnh và vợ hiện đang cùng kinh doanh trong lĩnh vực F&B. Vào cuối năm 2025, Xuân Mạnh khai trương quán cà phê kết hợp buffet hoa tươi tại quê nhà Nghệ An của mình. Nam cầu thủ cho biết quán ra đời để chiều theo đam mê của vợ.

Xuân Mạnh từng chia sẻ, vợ anh trước đó vốn đã kinh doanh hoa tươi. Sau đó, nam cầu thủ đưa ra ý tưởng mở một quán cà phê, phục vụ đồ uống kết hợp với thế mạnh của vợ để tạo ra mô hình kinh doanh mới mẻ, hợp trend.

Trên trang cá nhân của mình, Xuân Mạnh cũng dành rất nhiều lời yêu thương, ngọt ngào dành cho vợ. Nam cầu thủ cũng là người cực chiều “nửa kia” khi thường xuyên tặng quà và quan tâm, để ý đến đam mê, sở thích của vợ. Ngược lại về phía Trần Dung, cô tập trung vừa kinh doanh, vừa dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, ủng hộ chồng theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

