Túi sinh tồn 72 giờ giá bao nhiêu? Từ 120.000 đồng đến gần 3 triệu đồng

Sau Anh và Nhật Bản, Thái Lan vừa khuyến cáo mỗi hộ gia đình chuẩn bị túi đồ khẩn cấp đủ dùng trong 72 giờ. Một chiếc túi như vậy giá bao nhiêu, và nên mua sẵn hay tự chuẩn bị?

Thái Lan, Nhật Bản, Anh cùng kêu gọi chuẩn bị

Ngày 2/11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM), thuộc Bộ Nội vụ, kêu gọi các hộ gia đình chuẩn bị túi khẩn cấp đủ dùng trong ít nhất 72 giờ. Theo DDPM, ba ngày đầu sau thảm họa là giai đoạn đặc biệt quan trọng, vì người dân có thể phải tự xoay xở trong lúc lực lượng chức năng huy động cứu trợ. Cơ quan này coi 72 giờ là mốc chuẩn quốc tế về chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.

Tờ Nation dẫn lời Tổng cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết một số nước đã khuyên người dân dự trữ nhu yếu phẩm cho ba ngày do lo ngại về tình hình Trung Đông. Ông nhấn mạnh Thái Lan không nằm trong số các nước đối mặt với rủi ro đó. Theo ông, túi khẩn cấp chỉ là biện pháp phòng ngừa cơ bản, dùng được khi có lũ quét, sạt lở, động đất, hỏa hoạn hay dịch bệnh. Thông điệp DDPM đưa ra là "Cảnh giác nhưng không hoảng loạn".

Thái Lan không phải nước duy nhất. Ngày 22/10, Anh phát động chiến dịch "Be Ready", khuyến khích các hộ gia đình chuẩn bị để vượt qua ba ngày gián đoạn dịch vụ thiết yếu. Nhật Bản ra mắt Cơ quan Quản lý Thiên tai quốc gia ngày 2/11. Bộ trưởng phụ trách phòng chống thiên tai Goshi Hosono khuyên người dân dự trữ lương thực, nước uống và đồ vệ sinh đủ dùng ít nhất ba ngày, tốt nhất là một tuần.

Trong túi sinh tồn cần có gì?

DDPM khuyến nghị túi khẩn cấp gồm 6 nhóm đồ: Thuốc và dụng cụ sơ cứu; thực phẩm và nước uống, trong đó nước ít nhất 3 lít/người/ngày; đồ chiếu sáng và liên lạc; giấy tờ quan trọng và tiền mặt; đồ vệ sinh cá nhân; quần áo và chăn.

Túi nên nhẹ, chống nước và đặt ở nơi dễ lấy. Đồ bên trong cần được kiểm tra định kỳ, cả tình trạng hư hỏng lẫn hạn dùng.

Giá trên thị trường chênh nhau gần 25 lần

Ghi nhận ngày 4/11 cho thấy các sản phẩm "sinh tồn" có giá từ 120.000 đồng đến gần 3 triệu đồng, tùy loại.

Hộp dụng cụ sinh tồn mini (120.000 - 500.000 đồng). Loại này gọn nhẹ, thường gồm dao gấp, đá đánh lửa, còi, la bàn, dây cưa. Tại Shop Đi Phượt, hộp 6 món giá 120.000 đồng, hộp 8 món 250.000 đồng, hộp 13 chức năng 399.000 đồng, bộ SOS 9 món 499.000 đồng. Gumic bán bộ 12 món giá 276.000 đồng.

Bộ có thương hiệu (265.000 đồng - 1,2 triệu đồng). Tại Wetrek, AN Survival Kit giá 265.000 đồng. Các bộ Gerber Bear Grylls có giá 510.000 đồng (Basic), 795.000 đồng (Scout Essentials) và 1,2 triệu đồng (Ultimate).

Túi, balo trọn bộ (799.000 đồng - khoảng 2 triệu đồng). Shop Đi Phượt bán túi sinh tồn 11 món giá 799.000 đồng và balo sinh tồn cứu hộ giá 1,999 triệu đồng. Balo có khoảng 14 món như gậy leo núi, đèn pin, dụng cụ lọc nước, kìm đa năng, dây dài hơn 10 mét.

Balo phao cho vùng ngập (khoảng 430.000 đồng). Balo phao X-Bag giá 429.000 đồng, dung tích 28 lít, độ nổi 12 kg, tải tối đa 120 kg. Ngăn trước để đựng đồ, ngăn sau là túi khí để dùng làm phao khi cần.

Tự chuẩn bị cho gia đình 3-4 người (khoảng 3 triệu đồng). Theo bảng ước tính của 1LIFE, một bộ tiêu chuẩn cho gia đình 3-4 người tốn khoảng 2,99 triệu đồng. Riêng balo chống nước chiếm 1,5 triệu đồng. Phần còn lại gồm thực phẩm khẩn cấp (280.000 đồng), 36 chai nước (180.000 đồng), túi sơ cứu (380.000 đồng), radio chạy pin (100.000 đồng), 4 áo phao (120.000 đồng) và một số vật dụng khác.

Để so sánh, Hội Chữ thập đỏ Mỹ niêm yết bộ 72 giờ cơ bản giá 135 USD, bộ cao cấp 184 USD và bộ cho 4 người 348 USD.

Rẻ chưa chắc đã đủ dùng

Phần lớn hộp sinh tồn giá rẻ được thiết kế cho người đi rừng, đi phượt, chủ yếu gồm dao, dụng cụ đánh lửa và cưa dây. Những bộ này thường không có nước, thức ăn, thuốc hay túi chống nước để đựng giấy tờ. Đây lại chính là các nhóm đồ DDPM đặt lên hàng đầu.

Trước khi mua, người tiêu dùng nên lưu ý:

Đối chiếu với 6 nhóm đồ thiết yếu, không chọn theo số món ghi trên hộp. Ưu tiên nước, thức ăn, thuốc và giấy tờ; dao, dụng cụ đánh lửa có thể mua sau. Chuẩn bị thuốc theo nhu cầu từng thành viên, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Ở vùng thường xuyên ngập lụt, áo phao hoặc balo phao đáng đầu tư hơn hộp dụng cụ đi rừng. Không cần tích trữ quá mức. Một chiếc túi vừa đủ, được kiểm tra định kỳ, có ích hơn nhiều so với một kho đồ mua vội vì lo lắng.

Lưu ý rằng, ở Việt Nam, không có bất cứ khuyến cáo nào từ cơ quan chức năng về việc chuẩn bị các túi đồ khẩn cấp. Các khảo sát trên chỉ thu thập thông tin về các sản phẩm dành cho một số nhóm khách hàng có nhu cầu đặc biệt như đi phượt, cắm trại...