Túi hiệu của 4 "phú bà" trong phim giờ vàng: Bị đồ là "mượn của Phương Oanh"

Bộ phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh" thu hút sự quan tâm của tất cả khán giả xem đài. Cùng với câu chuyện của bộ 3 nữ chính Mỹ Anh (Phương Oanh), Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Quỳnh Ngân (Việt Hoa), những diễn biến mới nhất của Mỹ Oanh khi giao lưu với hội phú bà nổi tiếng sang chảnh, kiêu kỳ, dát hàng hiệu không ngơi tay, cũng là chi tiết khiến MXH xôn xao bàn luận.

Giây phút các phú bà tụ họp với nhau, mỗi người đều toát lên vể kiêu kỳ, sang trọng, duy chỉ có Mỹ Anh là đơn giản nhẹ nhàng nhất.

Không chỉ là buổi tụ họp đơn thuần, các phú bà còn tranh thủ khoe khéo chiếc túi hiệu đắt đỏ trên tay. Đó là những chiếc túi đến từ thương hiệu đình đám thế giới như Chanel, Dior... ước tính trị giá cũng lên đến vài trăm triệu.

Chiếc túi Dior Lady D-Joy đến từ thương hiệu Dior danh tiếng, có gam màu trắng trang nhã nhẹ nhàng, xuất hiện trong phân cảnh khoe túi hiệu của các phú bà. Thiết kế này có giá khoảng 120 triệu.

Chiếc túi mà bà Lý (Khánh Huyền đảm nhận) cầm trên tay là Dior Bobby. Thiết kế cũng có gam màu trắng trang nhã nhẹ nhàng rất hợp với bộ đầm mà bà Lý đang diện. Thiết kế này có giá khoảng 100 triệu.

Thiết kế túi Chanel Boy với chất liệu vải tweed này cũng từng khiến giới mộ điệu toàn cầu phải săn lùng bằng được. Chiếc túi cũng xuất hiện trong phân cảnh khoe hàng hiệu của các phú bà. Thiết kế có giá khoảng 200 triệu.

Thêm một chiếc túi Chanel trong BST túi hiệu của các phú bà trong phim. Chiếc túi là Chanel Gabrielle phiên bản màu vàng gold có giá khoảng 180 triệu đồng.

Chiếc túi mà Mỹ Anh dùng cũng thuộng thương hiệu nổi tiếng, nhưng so về mức giá thì bình dân hơn nhiều. Thế nên mới có phân cảnh các phú bà chê túi của Mỹ Anh. Túi của cô dùng đến từ thương hiệu Jacquemus có giá khoảng 15 triệu đồng.

Trong phim thì thế, nhưng ngoài đời thường, Phương Oanh mới chính là "phú bà" chính hiệu, BST tú hiệu của nữ diễn viên nhiều không đếm hết.

Không chỉ có phong cách thời trang sang chảnh, gợi cảm, Phương Oanh còn biết cách nhấn nhà túi hiệu. Những mẫu túi Chanel, Dior... mà các chị em "phú bà" khoe trong phim, ngoài đời Phương Oanh cũng có sẵn. Thậm chí cô còn có một chiếc Chanel Boy vải tweed y hệt trong phim, vậy nên không ít người phỏng đoán "chắc là các chị phú bà mượn túi hiệu của Phương Oanh để lên phim".

Và cũng có người nhận xét, ngoài bà Lý ra thì khó có ai vượt qua Mỹ Anh hay Phương Oanh về độ sang trọng, đẳng cấp khi dùng túi hiệu cũng như thể hiện gu thời trang của mình.